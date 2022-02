Welche Schmucktrends sind in Österreich aktuell beliebt

Ein Schmuckstück kann einem Outfit einen neuen Charakter verleihen. Deshalb stehen die neuen Trend-Pieces hoch in der Gunst der Fashionistas. Wo bewegen sich die aktuellen Modetrends hin und was gilt als absolutes No-Go? Der folgende Artikel wird diese Frage ausführlich beantworten.

Bold Ringe

Das neue Jahr verspricht die neuesten modischen Trends und Aussichten, die noch nie glänzender und hoffnungsvoller waren. Wer sich in den Shops und auf Instagram umzieht, wird in diesem Jahr die großen auffälligen Bold Ringe wiederfinden. Gemeint ist der Statement-Schmuck, der alle Blicke auf die Hände und Finger lenkt. Alternativ können mehrere feine Ringe am gleichen Finger getragen werden. Auf Ella Juwelen stehen die stylishen Ringe und Schmuckstücke hoch im Kurs, die sich mit unterschiedlichen Outfits kombinieren lassen und vielfältige modische Möglichkeiten bereithalten. Bei der Kombination der Schmuckstücke gibt es kaum Regeln, die eigene Kreativität ist gefragt. Auffällige Ketten sollten lieber mit dezenten Ohrringen getragen werden, je nachdem auf welchen Schmuckstücken der Fokus liegt.

Silber- und Goldmix

Diese glänzenden Metalle dürfen miteinander vermischt werden. Goldschmuck trifft auf Silberschmuck, ohne zu einem Fauxpas zu werden. Wer hätte gedacht, dass Gold und Silber der modische Standard werden? Endlich ist die Zeit gekommen, die silbernen und goldenen Lieblingsstücke gemeinsam anzulegen oder sich für ein paar neue Ketten, Ohrringe oder Ringe zu entscheiden. Besonders modisch sind verschieden farbige Schmuckstücke, die direkt aufeinandertreffen und signalisieren, dass dieser Trend genau so gewollt ist.

Eckige Uhren mit Ziffernblatt

Die Zeitmesser stehen im Fokus der modischen Schmuckstücke. Sie sind selbstbewusst und beweisen Mut zu Ecken und Kanten. Das modische Update in diesem Jahr sind die klassischen Modelle mit einem Ziffernblatt. Sie wirken eleganter als die runden Uhren und geben dem gesamten Outfit echte Klasse. Hier können die Materialien miteinander kombiniert werden, wie ein klassisches Ziffernblatt in Gold oder Silber, das auf ein Lederarmband trifft.

Klassiker – Perlenschmuck

Es gibt kaum ein Schmuckstück, das so resistent gegenüber kurzweiligen Trends ist wie Perlenschmuck. Perlen-Ohrringe haben nichts mit Großmutters Zeiten zu tun. Sie präsentieren sich dezent modisch und passen zu fast jedem Outfit. Zu den wichtigsten Trends gehört perlenverzierter Schmuck, der das einstige biedere Image vollständig abgelegt hat.

Statement-Ohrringe

Ein modisches Revival erleben die großen und selbstbewussten Ohrringe, die an die Neunzigerjahre erinnern. Im Trend liegen die extravaganten Modelle mit auffälligen Glitzersteinchen und ungewöhnlichen Formen. Wie groß und auffallend die Ohrringe sind, ist jedem selbst überlassen. Die Devise lautet: Je mehr, desto besser. Ein modisches No-Go liefern weiterhin die farbigen Ohrringe, die die meisten noch aus den vergangenen Jahrzehnten kennen.

Vintage-Schmuck bleibt im Trend

Vielleicht sollte jeder die Gelegenheit nutzen, in den alten Schmuckschatullen zu kramen und den Vintage-Schmuck heraus zu suchen. Diese Teile erleben gerade ein Comeback. Alles aus den Zeiten der 20er bis 70er liegt voll im Trend. Dazu gehören Strassperlen ebenso wie dunkle metallische Farben und große Ornamente. Ist es möglich, die Schmuckstücke beliebig miteinander zu kombinieren.

Wer aber gerade im Schmuckbereich dick aufträgt, sollte die Kleidung etwas dezenter auswählen. Auf diese Weise ist es möglich, die Blicke gezielt zu lenken und für besondere modische Highlights zu sorgen.