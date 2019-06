Welche sind die Top Spielbanken in Wien

Teile diesen Beitrag:







Wer die lebendige Atmosphäre von Casinos in Wien hautnah miterlebt hat, möchte diese Erfahrung nicht mehr missen. Jedes Casino in Österreich hat seinen eigenen Charakter. Im Folgenden stellen wir Ihnen die beliebtesten vor.

Insbesondere das Casino Wien, das sich im Esterhazy-Palast befindet, bietet eine besondere Art des Glücksspiels: Hier können Spieler dutzende verschiedener Tische klassischer Kasinospiele spielen oder Ihr Glück an fast 300 Spielautomaten versuchen. Dieser Artikel bietet Ihnen alle Informationen zum Casino Wien.

Casino Wien im Esterhazy Palast

Das Wichtigste in Kürze

+ Einzigartige und beeindruckende Atmosphäre

+ 5 verschiedene Roulette-Optionen

+ einige Blackjack-Varianten, wie Blackjack X-change

+ Kartenspiele wie Baccarat, Tropical Stud Poker und Punto Banco

+ über 290 Spielautomaten führender Hersteller.

Alt trifft Moderne

Wer in Wien ein Casino betritt, fühlt sich ein bisschen an die Pracht vergangener Jahrhunderte erinnert. Das Esterházy-Schloss, in dem sich das Casino Wien befindet, wurde im 15. Jahrhundert erbaut und gehört noch heute einer der Fürstenfamilien. Das Gebäude fiel in den sechziger Jahren fast vollständig einem Brand zum Opfer, dann wurde es repariert und in ein Casino verwandelt. Die Überreste des frühen Empire-Stils kontrastieren mit modernen Elementen der Architektur und den Kunstwerken von Zeitgenossen, die einen Großteil des Raumes schmücken. Auf drei Etagen finden der Besucher sowohl Klassiker, wie Roulette, als auch moderne 3D-Slots.

Das Spielangebot lässt keine Wünsche offen

Roulette wird auch das königliche Spiel genannt, da es vor vielen Jahrhunderten der Zeitvertreib der Herrscher war. Heute kann bei diesem Spiel jeder sein Glück versuchen. Das Casino Wien bietet unterschiedliche Optionen: Französisches, Amerikanisches, Leichtes, Doppeltes und vollautomatisches Roulette. Auf der informativen Casino-Homepage werden alle Optionen ausführlich beschrieben sowie andere Spiele und die Spielregeln zum Herunterladen vorgeschlagen.

Fünf verschiedene Roulette-Optionen von klassisch bis vollautomatisch

Französisches Roulette ist der französische Klassiker, Amerikanisch ist eine schnellere Version, Leichtes Roulette ist eine Kombination aus klassischem Roulette und Slot-Automaten, bei denen die Spieler auf Touchscreens agieren. Beim Doppel Roulette sind zwei Ringe in dem Kessel. Die Zahlen der internen und externen Nummernfolge haben zwei verschiedene Abläufe. Die Zahlen des äußeren Kranzes sind die „Gewinnerzahlen“, beim inneren Kranz sind es die „doppelten Zahlen“. Ein Spieler kann nicht nur auf die äußeren Kranzzahlen setzen, wie beim klassischen Roulette, sondern zusätzlich auf eine Kombination von Zahlen des inneren und äußeren Kranzes. Und last but not least: Ein vollautomatisches Roulette-Spiel für absoluten Komfort – die Automatik nimmt dem Spieler die ganze Arbeit ab.

Blackjack ist das eleganteste Kartenspiel

Blackjack ist ein Spiel mit aufschlussreichen Taktiken. Auf der Casino-Homepage finden Sie eine detaillierte Anleitung zu jedem Spiel. Seit kurzer Zeit bietet das Casino eine neuere Version des Spiels an: Blackjack X-change. Hier spielt man mit zwei „Händen“ und kann die zweiten Karten gegeneinander austauschen. Dies führt zu zusätzlichen Gewinnchancen. Blackjack ist eines der elegantesten und beliebtesten Kartenspiele, welches auch im Casino Wien gespielt wird. Ein Kartenspiel, das Taktik und hohe Spielerfähigkeiten erfordert. BlackJack X-change ist eine weitere Möglichkeit BlackJack zu spielen. Spieler können mit attraktiven Zusatzspielen eine 500-fache Wette gewinnen.

Punto Banco – eine vereinfachte Version von Baccarat

In dieser Version des klassischen Baccarats spielt der Besucher gegen die Bank und nicht gegen andere Spieler. Mit maximal drei Karten müssen Sie die Nummer neun erreichen. Sie können auf den Gewinner (Punto), die Bank (Banco) oder die Auslosung (Egalité) wetten.

Casino und mehr

Casino Wien will den Gästen mehr bieten als nur Glücksspiel. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte ein Casino-Restaurant. Exzellente regionale Küche und eine Auswahl an Weinen lassen Feinschmecker-Herzen höherschlagen. Wenn Sie einen guten Drink wünschen, besuchen Sie die Cercle Bar. Verschiedene Sonderveranstaltungen im Casino Wien, wie der Frauentag, bei dem Sie eine Reise nach New York gewinnen können, oder Dinner & Casino Night, machen das Casino zur perfekten Wahl für eine gelungene Abendunterhaltung in Wien.

Das Spiel im Casino Wien auswählen

Im Casino Wien finden die Gäste Unterhaltung und Glücksspiele beim französischen und amerikanischen Roulette, Poker, Blackjack und den neuesten Slot-Automaten. Im Casino Wien wird großer Wert auf Stil und Etikette gelegt. Somit sollten Casino-Besucher entsprechend gut gekleidet sein. Damen sind in Abendkleidern willkommen, Herren sollten Sakkos tragen. Wenn Sie sich spontan entscheiden, ein Casino zu besuchen, können Sie vor Ort ein Sakko mieten.

Pokerliebhaber kommen auf ihre Kosten

Das Casino Wien erwartet seine Gäste in der eleganten Poker Lounge, die in edlen warmen Farben gehalten ist. Mit einem Buy-In von $ 100 können Sie Texas Hold’em ohne Limit spielen. Für Gruppen von acht oder mehr werden im Casino spezielle Spiele angeboten. Das Casino bietet auch einen Poker Bonus an. Für jeden Pot, der gewonnen wird, bekommen die Spieler Bonuspunkte beim Poker, die sie gegen Belohnungen austauschen können. 10 Punkte reichen für ein Getränk an einer Bar und 150 Punkte für eine Eintrittsgebühr in einem Geldspiel im Wert von 100 Euro. Die Crazy Jackpot Promotion gibt es exklusiv nur im Casino Wien. Ein Highlight unter den Spielern ist das Kartenspiel Punto Banco, eine vereinfachte Form des Baccarats.

Spielautomaten – ein Spiel in entspannter Atmosphäre

Das Casino Wien bietet insgesamt 290 neueste Spielautomaten. Davon 111 Spielautomaten im Jackpot-Café, einschließlich der Infinity-Spiele (acht Terminals, der Mindesteinsatz beträgt zwei Euro), elf Roulette-Terminals (der Mindesteinsatz beträgt ein / zwei / fünf Euro) und drei Mega-Million Automaten. Das Casino Wien verfügt über 179 Spielautomaten, darunter Inter-Unit-Multiroulette (acht Terminals kosten mindestens Euro), 21 Easy-Roulette-Terminals (mindestens ein / zwei / fünf Euro) und zwölf Mega-Million Automaten. Alle Spielautomaten sind auf dem neuesten Stand und nehmen die Wiener Spielkarte an. Sie wird von allen Wiener Casinomaschinen akzeptiert, daher werden keine Token benötigt. Der Mega Million Jackpot mit einer Chance auf einen Gewinn von einer Million Euro ist in Österreich einzigartig. Möglich wird dies durch die Zusammenschaltung der Mega Millions Jackpot-Automaten im allen 12 Casinos der Casino Austria AG.

Gastronomie

Das preisgekrönte Casino Restaurant im Casino Wien verbindet eine außergewöhnliche Atmosphäre mit den raffinierten internationalen Traditionen der Wiener Küche und schafft einzigartige Erlebnisse. Im rot-grauen Salon lädt das luxuriöse Interieur zum Entspannen und Essen ein. Der Chefkoch James Ferguson verwendet regionale und saisonale Produkte von höchster Qualität. Das Dinner & Casino Rouge & Noir Menü kombiniert Kochen und Glücksspiel. Der kulinarische Kalender bietet Abendessen, Verkostungen und mehr. Das rotgraue Interieur ist die Perle des Stararchitekten Mikhail Mansenreiter. Sie können die Räumlichkeiten auch für eigene Veranstaltungen mieten.

Das erfolgreichste Casino in Österreich

Das Casino Wien ist in der Landeshauptstadt Wien stationiert und ist das profitabelste Casino Österreichs. Mit einem coolen und eleganten Stil ist das Casino in der historischen Altstadt nicht fehl am Platz. Nach der Eröffnung des Casino Wien 1961 im Le Palais in der Favoritenstraße beschlossen die Betreiber, in die Innenstadt zu ziehen. Heute befindet sich das Casino im Esterhasi-Palast. Aufgrund des Brandes im Jahr 1968 wurden im Esterhazy-Palast umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt, die bis in die 1990er Jahre andauerten. In diesem Schloss befindet sich seit 1969 das Wiener Kasino. In der Pianobar findet der Besucher die Überreste der Ausrüstungsgegenstände des Imperiums. Der Fuchs-Salon des Palais ist sehr exklusiv. Das Schloss verbindet mit dem Casino Wien ein historisches Gebäude mit einem modernen Design. Weitere Informationen rund ums Casino Wien und die vorherrschenden Angebote finden Sie unter spielbanken.net.

Jackpot Café – ideal für Zwischenspiele

In diesem Cafe finden die Spieler eine reichhaltige Auswahl an Spielautomaten sowie Roulette und Blackjack. Das Jackpot Cafe mit freiem Eintritt, kostenlosen alkoholfreien Getränken und nicht so strengen Kleiderordnung ist perfekt, wenn Sie zwischen den Spielen ihr Glück versuchen möchten. An allen Slots können die Gäste entweder in bar oder mit einer Spielkarte spielen. Dies ist praktisch, da alle Gewinne und Verluste automatisch ausgeführt werden. Am Ende können Sie sich auszahlen lassen.

Viele Erweiterungen mit der Glücks Card Plus

Gäste können an der Casino-Rezeption eine Glücks Card Plus beantragen und diese sofort erhalten. Der Karteninhaber erwartet in Zukunft viele zusätzliche Chancen und Promos. Die Karte kann auch als Spielkarte für einen Automaten verwendet werden.

Casino Austria – Experten für Glück

Casino Austria und seine Tochtergesellschaften bieten in Wien ein Höchstmaß an Spielevergnügen und Unterhaltung und sind einer der wenigen Anbieter auf der Welt, die innovative Lösungen für alle Aspekte des Glücksspiels aus einer Hand anbieten. Casino Austria ist einer der weltweit führenden Glücksspielanbieter mit einer sehr breiten Produktpalette.

Ob Roulette, Blackjack, Poker oder Spielautomat – Casino Austria bietet alles

Das Wiener Dienstleistungsunternehmen der besonderen Art mit seinen 12 österreichischen Casinobetrieben bietet in Wien ein attraktives Spielvergnügen in stimmungsvoller Atmosphäre. Ergänzt wird dieses Angebot durch Gastronomie und Unterhaltung.

Mit Verantwortung spielen

Ein Besuch im Casino soll lustige Spiele in angenehmer Atmosphäre bringen und zu einem aufregenden Ereignis werden. Die meisten Menschen spielen mit Verantwortung und entsprechend ihren Fähigkeiten. Casinos Austria ist sich jedoch der Tatsache bewusst, dass die Teilnahme am Spiel für manche Besucher problematisch und mit negativen Ereignissen verbunden sein kann. Aus diesem Grund informieren sie ihre Gäste mit Personal und persönlichen Gesprächen über dieses Problem und verhindern mit diesen Maßnahmen das Ausschweifen der Spielsucht.

Zukunftsaussichten

Die Sicherheit und Seriosität der Spielverarbeitung stehen im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. Sie setzen auf innovative Technologien und die kontinuierliche Verbesserung des Spieleangebots, um auch in Zukunft Glücksspiele auf höchstem Niveau anbieten zu können. Eine gemeinsame Vision und Innovationskraft tragen zur Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe bei und schaffen Arbeitsplätze für Mitarbeiter.

MONTESINO WIEN

Montesino wurde im Oktober 2008 gegründet. Ausgangspunkt war eine Vision um das Poker-Spiel und mehr. Ziel war es, ein erstklassiges Entertainment-Center mit kompetenten Mitarbeitern, einem hervorragenden Arbeitsklima und bestem Service bei guter Unterhaltung zu werden. Das neue Poker Casino hat neue Möglichkeiten eröffnet und konnte seine Gäste mit einem bestimmten Flair, einwandfreiem Service und viel Unterhaltung überzeugen. Poker ist das Zentrum des umfassenden Unterhaltungsprogramms im Montesino Wien.

Montesino hat einen großen Spielbereich mit über 40 Pokertischen für Turniere und Cash Games. Darüber hinaus erwarten die Gäste eine Sportbar mit schöner Panoramaterrasse, ein gemütlicher Restaurantbereich mit kulinarischen Köstlichkeiten und ein exklusiver VIP-Raum mit luxuriöser Ausstattung und eine Bar. Es besteht auch die Möglichkeit, auf drei Bildschirmen und 34 Fernsehern verschiedene Sportgroßveranstaltungen live anzusehen.

Dank eines vielfältigen und abwechslungsreichen Turnierprogramms sowie ständig attraktiven Cash Games konnte sich Montesino in den letzten Jahren in der Pokerszene behaupten. Nicht umsonst war der Pokertempel fünf Jahre lang eine permanente Station der World Poker Tour (WPT), bei der in den letzten Jahren viele namhafte internationale Pokerprofis zu Gast waren. Zahlreiche Inlandsturniere begeistern Spieler aus dem In- und Ausland und bieten regelmäßig ein volles Feld mit exzellenten Pokerspielen und vielen anderen interessanten Momenten.