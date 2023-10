Weltberühmter Rapper Drake singt zu Jugos

Drake, der weltbekannte Rapper, hat seine neue Single „8AM in Charlotte“ vorgestellt, die sein kommendes Album „For All the Dogs“ ankündigt.

Drake, der kanadische Rapper und Songwriter, hat seine neue Single „8AM in Charlotte“ veröffentlicht, die als Vorbote für sein kommendes Album „For All the Dogs“ dient. Der Song wurde in Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Dirigenten von Griselda Records, Dirigent Williams, erstellt und enthält bemerkenswerte Textzeilen wie „Wo ich hingehe, gehst du auch, Bruder, wir sind Jugoslawen“.

Im Musikvideo spielt Drakes Sohn Adonis Graham eine Rolle und erklärt eine Zeichnung, die er gemacht hat. Adonis hat auch das Albumcover gestaltet, das er für die Platte seines Vaters gezeichnet hat.

In einem Teil des Songs enthüllt Drake, dass sein Kollege 21 Savage nach einem langjährigen Einwanderungskampf eine Green Card erhalten hat. „Savage got a green card straight out of the consulate, where I go, you go, brother, we Yugoslavian“, lautet der Text des Songs.

21 Savage wurde 2019 schockierend verhaftet und in Gewahrsam der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) genommen. Es wurde schnell entdeckt, dass der in Atlanta, Georgia, aufgewachsene Rapper in London, England, geboren wurde und mit einem abgelaufenen Visum in den Vereinigten Staaten lebte. Seine Reisen waren jahrelang aufgrund seiner Staatsangehörigkeit eingeschränkt.