Zug kracht in Pkw: Frau stirbt bei Wendemanöver am Bahnübergang (FOTOS)

Fatales Wendemanöver an einem unbeschrankten Bahnübergang: Eine 62-jährige Steirerin wurde von einem Regionalzug erfasst und mit ihrem Wagen zehn Meter weit geschleudert.

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark geriet am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in eine gefährliche Situation, als sie einen unbeschrankten Bahnübergang der ÖBB-Regionalstrecke zwischen Wies und Graz passierte. Aus bislang ungeklärten Gründen entschied sich die Lenkerin unmittelbar danach für ein Wendemanöver und fuhr erneut über die Gleise. Der herannahende Zug konnte trotz sofortiger Notbremsung durch den 30-jährigen Lokführer nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden.

Bei der Kollision erfasste der Zug die Fahrzeugfront und schleuderte den Wagen etwa zehn Meter weit über eine Böschung. Die Fahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Deutschlandsberg eingeliefert. Sowohl der Zugführer als auch sämtliche Passagiere des Zuges blieben bei dem Vorfall unverletzt.

📍 Ort des Geschehens

Erhebliche Schäden

Der Unfall ereignete sich in Grünau an der Lassnitz und führte zu erheblichen Schäden. Das Fahrzeug der 62-Jährigen wurde bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Die genauen Umstände, die zu dem Unglück führten, werden derzeit noch untersucht.

Bei den Bergungsarbeiten waren die Feuerwehren aus Groß St. Florian und Michlgleinz im Einsatz und leisteten hervorragende Arbeit.

Aufgrund des Unfalls musste die Bahnstrecke für rund 90 Minuten vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im regionalen Bahnverkehr führte.