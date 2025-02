Weniger Geld zurück: Wird Steuerausgleich für viele Österreicher gekürzt?

Eine brisante Forderung der FPÖ sorgt für Wirbel in Österreich: Die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden und Kirchenbeiträgen steht auf dem Prüfstand. Die ÖVP zeigt sich überrascht.

In den vergangenen Tagen hat die Forderung der FPÖ nach einer „Redimensionierung“ oder gar der vollständigen Abschaffung der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden und Kirchenbeiträgen für Aufsehen gesorgt. Diese im Rahmen der laufenden Koalitionsverhandlungen erhobene Forderung führte laut Medienberichten zu Verwirrung bei der ÖVP, dem Verhandlungspartner der FPÖ. Eine Umsetzung dieser Maßnahme würde für viele Österreicher einen geringeren Steuerausgleich bedeuten, da die katholische Kirche von mindestens 3,2 Millionen betroffenen Beitragszahlern spricht.

Finanzielle Auswirkungen

Die FPÖ kalkuliert, dass die Abschaffung der Absetzbarkeit jährlich 155 Millionen Euro einbringen könnte. Diese Summe stellt jedoch nicht den größten Posten in einem möglichen Sparplan dar. Für Beitrags- und Steuerzahler könnte dies eine finanzielle Belastung von mehreren hundert Euro bedeuten, da derzeit bis zu 600 Euro des Kirchenbeitrags absetzbar sind. Spenden können bis zu zehn Prozent des Gesamtbetrags der Jahreseinkünfte als Sonderausgaben geltend gemacht werden, wie auf der Homepage des Finanzministeriums angegeben.

Kritik von der Bischofskonferenz

Peter Schipka, der Generalsekretär der Bischofskonferenz, äußerte im „Ö1-Mittagsjournal“ am Montag, dass die Spendenabsetzbarkeit den Staat eigentlich unterstütze. Ohne diese Absetzbarkeit müsste der Staat für entgangene Spenden an gemeinnützige Vereine und Kirchen einspringen. „Das wäre alles andere als eine Budgetkonsolidierung“, erklärte Schipka in einem Interview mit „Kathpress“ und bezeichnete die geplanten Streichungen als „wirtschaftlich unklug“. Er betonte, dass Spenden und Kirchenbeiträge auch den Erhalt von Kulturgut sichern, das die Heimat verschönert. Abschließend sagte er: „Jeder in Österreich profitiert davon. Daher ist das auch steuerlich absetzbar.“