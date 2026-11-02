Wenn der Liebling stirbt: Stadt Wien holt tote Haustiere kostenlos ab

Wenn das Haustier stirbt, steht die Welt still. Wien bietet fünf Wege für den Abschied, doch einer davon hat klare Grenzen.

Wer in Wien ein Haustier verliert, hat mehrere Möglichkeiten, es würdevoll versorgen zu lassen. Ob städtische Abholung, Abgabe im 11. Bezirk, Gartenbestattung, Tierfriedhof oder Kremierung: Für jeden dieser Wege bestehen klare Vorgaben.

Das Personal des ebs wien kläranlage & tierservice ist täglich in ganz Wien unterwegs. Es hilft bei der Versorgung verstorbener oder eingeschläferter Haustiere und hat dafür mehrere geregelte Angebote parat.

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Wird ein totes oder eingeschläfertes Tier telefonisch unter 01 76 76 176 gemeldet, holt der Dienst es binnen 24 Stunden gratis ab. Alternativ können Halterinnen und Halter ihr Tier selbst zum Standort des ebs wien kläranlage & tierservice im 11. Bezirk bringen. Die Einsatzkräfte sind dabei täglich in ganz Wien unterwegs.

Gartenbestattung

Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts, erläutert die Rechtslage so: „Wer über einen eigenen Garten verfügt, kann sein Haustier grundsätzlich auch dort beerdigen. Wichtig ist, dass das Tier nicht an einer anzeigepflichtigen Tierseuche verendet ist. Für Geflügel und andere Nutztiere gelten andere Bestimmungen: Sie dürfen nicht einfach am eigenen Grundstück vergraben werden.“

Wer sein Tier im eigenen Garten beisetzen möchte, sollte sich vorab über die gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Tierfriedhof und Kremierung

Der Erste Wiener Tierfriedhof im 11. Bezirk vergibt Erdgräber und Urnengräber. Wer eine Einäscherung vorzieht, kann diese im in Wien zugelassenen Tierkrematorium im 11. Bezirk vornehmen lassen. Die Asche darf danach in einer Urne mit nach Hause genommen werden.

Bei der Entscheidung und beim Verarbeiten der Trauer helfen Tierärztinnen und Tierärzte sowie spezialisierte Beratungs- und Unterstützungsangebote. Die Wiener Amtstierärztinnen und Amtstierärzte raten, sich frühzeitig mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.ebswien.at/tierservice/ und https://www.tfwien.at/.