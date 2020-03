Werden Online Casinos herkömmliche Spielbanken bald schon ersetzen?

Selbst was das Glücksspiel betrifft, macht die Technik keinen Halt, so kommen auch hier ständige Neuentwicklungen auf den Markt. Mittlerweile hat sogar der Virtual Reality Hype in der Branche eingeschlagen und so einige VR-Casinos hervorgebracht.

Deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, ob es bald schon keine Spielbanken mehr geben wird, denn immerhin existieren bereits allerhand Online Casinos, welche Einiges für den Spieler erleichtern. Wozu denn auch noch schick anziehen und die Wohnung verlassen, wenn man in Jogginghose am Handy oder Computer seine Casino-Slots, Blackjack und co spielen kann?

Unbegrenzte Möglichkeiten im Netz

Online Casinos haben im Gegensatz zu klassischen Spielbanken einen sehr entscheidenden Vorteil. Hier boomt nämlich der Markt regelrecht und Sie können sich vor Möglichkeiten gar nicht mehr retten. Immer mehr Online Casinos kommen dazu und auch die Kundenzahlungen wachsen an. Durch die große Konkurrenz sind Online Casinos auch immer mehr dazu gezwungen, ihre Bonus-Angebote zu verbessern – gar so sehr, dass Spielbanken kaum noch mithalten können.

Ob der jeweilige Anbieter im Internet auch seriös ist, lässt sich mittlerweile auch ziemlich einfach herausfinden, denn viele der Spieler, welche bereits Erfahrungen gemacht haben, teilen diese auch online bereits mit anderen.

Untersuchen Sie zunächst die Anbieter im Netz bevor Sie sich für einen von Ihnen entscheiden. Im Web sind immer noch viele Betrüger und Abzocker unterwegs und seriöse Casinos lassen sich recht gut Dank der Regulierung mit Lizenzen identifizieren.

Online-Glücksspiel ist bequemer

Für jeden Menschen der allein wegen des Spielens spielt und nicht wegen der tollen Atmosphäre in den Spielbanken unterwegs ist, ist genau richtig in Online Casinos, auch wenn diese optisch immer ansprechender, bunter und auffälliger werden.

Online ergeben sich so einige sonst unmögliche Chancen, wozu zum beispielweise die schnelleren Durchläufe zählen. Das ist bei Spielautomaten oder Roulette der Fall, bei denen inEchtzeit etwas Zeit mitgenommen werden muss.

Auch wird hier keinerlei Etikette beziehungsweise bestimmte Umgangsformen verlangt. In einer Spielbank kommt es auch mit auf das Verhalten an. Im Internet ist dies eher weniger der Fall.

Es ist auch vollkommen egal, ob Sie dabei unterwegs sind oder nicht, überall haben Sie auf Ihre Daten Zugriff, da etablierte Online Casinos ihren Spielern schon längst Apps für Androidund iOS anbieten. Zudem haben Sie eine weitaus größere Auswahl an Spielen, als wenn Sie ineine Spielbank gehen. So manches Casino im Internet verfügt über mehr als 1000 verschiedene Slots. Sie können sich bei Fragen oder Problemen auch direkt an den Kundensupport wenden. Wollen Sie die Spiele erst einmal testen, so gibt es auch diverse Probeversionen dafür, meist Demo-Modus genannt.

Chancen im virtuellen Raum

Neben den ganzen Vorteilen bringt das VR Casino die Spieler auf eine völlig neue Ebene.Hierbei wird die maximale Atmosphäre und der Spielspaß herausgeholt.

So können Sie von zu Hause ein Casino mit realistischen Animationen und Las Vegas Feelingbetreten. Das ist einer der Punkte, welcher in einem Online Casino bislang noch nicht gegeben war.

Was genau den Unterschied ausmacht

Auch wenn viel für die Online Casinos spricht, so sind die Spielbanken trotzdem immer noch etwas Besonderes. Den Besuch einer Spielbank kann man als besonderes Event sehen, wohingegen das Online Casino für den bequemen Spaß zu Hause ist.

Dennoch hat das Online Casino als komfortables Spiel für zwischendurch viele Annehmlichkeiten. Hier gibt es auch keine konkreten Öffnungszeiten, die eingehalten werden müssen, man kann einfach 24/7 spielen, wann immer es einem beliebt.

Online Casinos haben zudem nicht nur eine große Spieleauswahl, sondern es gibt mittlerweile auch Live Spiele mitzuverfolgen, wie beispielsweise Live-Blackjack oder Poker. Noch dazu bieten diese Plattformen so gut wie immer einen Neukundenbonus an.Dieser wird auch als Einzahlungsbonus bezeichnet, seltener sind die No-Deposit Boni, für die man lediglich einen Promo-Code benötigt. Auf dieser Website namens FreeSpins findet man einige der besten Casino-Angebote ohne Einzahlung.

Vor Annahme der Bedingungen ist klar zu stellen, dass der Bonus erst umgesetzt sein muss. Er kann auch durchaus zeitlichen Begrenzungen unterliegen. Die Bonusbedingungen sollten dabei gleich einsehbar sein und nicht umständlich gesucht werden und nicht erst umständlich gesucht werden müssen.

Sind Sie bereits Stammspieler erhalten Sie auch immer mal Bonusangebote. Genau diese beziehen sich, aber nicht immer auch auf das Spiel.

Teilweise erhalten Sie auch einfach Freispiele, Jackpots oder Tickets.

Bei der großen Auswahl kann es jedoch auch schnell dazu kommen, dass Sie den Überblick verlieren. Bei Neulingen ist dies oft der Fall. Alteingesessene kennen sich wahrscheinlich mit der Zeit besser aus. Vor allem sind Sie am Anfang oft überfordert, andererseits haben Sie so selbstverständlich auch viel an Abwechslung.

Die Abhängigkeit vom Internet ist hingegen ein wirklicher Nachteil, zumindest in einigen schlecht ausgebauten Regionen. Nur, wenn Sie wirklich eine stabile Leitung haben, können Sie auch problemlos spielen. Ideal hierfür ist definitiv das heimische WLAN-Netzwerk, ansonsten muss Ihre Handy-Verbindung 3G oder mehr aufweisen. In echten Spielhallen gibt es dieses Problem wiederum nicht.

Spielautomaten im Vergleich

Bei den Spielebanken können Sie jederzeit neue Kontakte knüpfen. Es gibt oft sehr unterschiedliche Spiele bei denen Sie Menschen treffen können. Dies ist bei den Online Slots vollkommen anders. Dort spielen Sie ganz ohne den Kontakt zu anderen, es sei denn sie spielen eine Runde Live-Roulette, Poker oder Ähnliches.

Ist Ihnen ein persönliches Erlebnis sehr wichtig, dann sollten Sie daher eher eine Spielbank besuchen. Dort können Sie mit gleichgesinnten über ihre Lieblingsthemen reden oder sogar neue Kontakte knüpfen.

Nachteil hier ist, eine wesentlich begrenztere Spieleauswahl verfügbar steht. Hier ist nicht nurdie Auswahl im Gegensatz zu den Online Casinos begrenzt, sondern auch nicht jeder Automatist gleich frei und kann während Ihres Aufenthalts die ganze Zeit besetzt sein. Sie sind der Regel nicht die einzige Person in einer Spielebank und so kann es vorkommen, dass Sie erst warten müssen bis Sie dran sind. Damit kann der Aufenthalt wiederum etwas langweilig werden. Sie sind auch an einen bestimmten Ort gebunden. Solche Spielebanken gibt es oft nur Großstädten. Wohnen Sie etwas Abseits von Ballungsgebieten, haben Sie in aller Regel einen etwas längeren Weg vor sich. Nicht nur Zeit und Kraft werden damit gebraucht. Kosten von der Fahrt fallen dann genauso an, die rein theoretisch auch als Kapital im Online-Casino gebraucht werden können.

Fazit

Online wird also viel an Casino-Spielen geboten, sodass die Spielbanken oft beim Angebot nicht mithalten können. Es ist gar nicht so abwegig, dass jene Online-Plattformen eines Tagesdie örtlichen Casinos ersetzen könnten. Vor allem, wenn sich Virtuell Reality noch weiter ausbaut. Dennoch ist noch nicht gleich gesagt, dass die Spielbanken so einfach ersetzt werden. Noch immer gibt es einige Menschen, die auch lieber vor Ort hingehen. Vor allem wenn sie in der Nähe wohnen. Auch die einige Persönlichkeiten der High-Society sind bekannt dafür, gern in prunkvollen Casinos ihre Zeit zu verbringen und Parties zu schmeißen. Das wird sich wohl auch nicht allzu schnell ändern.

Doch gerade in Zeiten, in denen man Zuhause bleiben möchte oder gar muss, stellen Online-Casinos natürlich eine adäquate Alternative dar. Der Markt wird in den kommenden Jahren wohl noch weiterwachsen und entsprechend immer attraktivere Angebote für Freunde des Glücksspiels liefern. Es ist jedoch, wie beim Online-Handel, zu erwarten, dass die Besucherzahlen in Spielbanken langsam aber stetig stagnieren und vielleicht bald wirklich nurnoch Promis dort verkehren oder sich die Betreiber umorientieren müssen – beispielsweise ihre Spielhallen für Feiern vermieten.