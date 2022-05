Wie und wo man einen echten Spielautomaten kauft

Möchten Sie Glücksrad spielen, ohne das Haus zu verlassen? Dann ist es vielleicht endlich an der Zeit, sich einen eigenen Spielautomaten zu kaufen. Es ist nicht immer möglich, im Casino zu sein, aber Sie können etwas von dem Glamour mit nach Hause nehmen.

Spielautomaten haben gerade Hochkonjunktur. Retro-Chic war noch nie cooler, und genau wie Arcade-Spiele und alte Jukeboxen sind sie ein toller Blickfang und Gesprächsstoff sowie eine einzigartige Ergänzung für Ihr Spielzimmer.

Zu den weiteren Vorteilen des Kaufs eines eigenen Spielautomaten gehören endloses Spielen, wann immer Ihnen danach ist, und die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten vor Ihrem nächsten Casino-Urlaub auf Vordermann zu bringen. Und das Beste daran? Das Spielen ist im Grunde genommen kostenlos und der Einzige, der am Ende des Tages Ihr Geld kassiert, sind Sie selbst.

Hier ist alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie den Sprung wagen…

Wo Sie einen echten Spielautomaten kaufen können

Wenn Sie Spielautomaten zum Verkauf finden wollen, ist das Internet Ihre Perle. Aber die besten Orte, um einen echten Spielautomaten zu kaufen, sind engagierte und seriöse Einzelhändler, Distributoren und Hersteller – Leute, die sich auskennen – entweder online, in einem Geschäft oder beides!

Es kommt ganz darauf an, wo Sie wohnen: Wenn Sie nicht in Las Vegas leben und Ihre Einkäufe lieber aus der Nähe betrachten möchten, könnte es sich lohnen, in den örtlichen Pfandleihhäusern nach alten Casinostücken Ausschau zu halten.

Aber keine Sorge, wenn Sie nicht in der Nähe von Sin City wohnen: Es gibt auch zahlreiche Online-Optionen, und Sie können auch auf Websites stöbern, die mit gebrauchten Waren handeln.

Besuchen Sie zunächst einen Händler wie Slot Machines Unlimited, einen bekannten Spielautomatenhändler und -großhändler in den USA. Das Familienunternehmen verkauft gebrauchte Spielautomaten, die auf Bestellung überholt werden und ausschließlich für die Heimunterhaltung bestimmt sind. Hier finden Sie große Namen wie Bally und Konami, aber sie sind nicht billig – Sie müssen rund 1.000 Dollar für einen Automaten hinblättern. Sie können online bestellen. Aber Sie müssen die Kosten für den Versand nach Deutschland zum Kaufpreis hinzurechnen.

Wenn Sie direkt zur Quelle gehen wollen und das Geld haben, um sich einen brandneuen Automaten zu leisten, könnten Sie versuchen, sich direkt an einen Anbieter von Spielautomaten zu wenden.

Seien Sie sich bewusst, dass einige von ihnen nur direkt mit Kasinos zusammenarbeiten und keine Einzelbestellungen annehmen. Zumindest kann eine Recherche über diese Unternehmen und ihre Angebote Ihnen helfen zu entscheiden, wonach Sie suchen.

Wenn Sie nicht so viel für Ihren persönlichen Spielautomaten ausgeben möchten, gibt es auch andere Möglichkeiten.

Eine schnelle Suche zeigt, dass Spielautomaten bei eBay und auf Verbraucher-zu-Verbraucher-Websites zu unterschiedlichen, aber manchmal ermäßigten Preisen zum Verkauf stehen.

Auch auf Amazon oder Etsy finden Sie eine Reihe von Sofortkaufangeboten – aber Vorsicht, dabei handelt es sich in der Regel eher um kleinere Nachbildungen oder Spielzeuge, als um das echte Produkt! Wenn der Preis zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist er es auch.

Online vs. Auktionen

Ist es also besser, online oder bei einer Auktion zu kaufen? Über einen Einzelhändler oder einen individuellen Verkäufer? Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Der Unterschied besteht in der Regel in einem Punkt: Geld.

Bei einem Unternehmen zahlen Sie zwar einen Aufpreis, haben dafür aber einen festen Preis, eine Garantie und eine Quittung.

Beim Kauf über eine Auktions-Website wie eBay oder eine Privatperson können sich die Kosten aufgrund der Nachfrage ändern, die Ware entspricht nicht den Erwartungen oder dem Preisschild, und Sie müssen länger warten, bis das gewünschte Produkt verfügbar ist.

Wie bei jedem größeren Kauf sollten Sie die Versandkosten einkalkulieren und sicherstellen, dass Sie den Zustand des Geräts kennen und dem Verkäufer vertrauen.

Was Sie beim Kauf eines echten Spielautomaten beachten sollten

Wir wissen, dass es verlockender ist, sich auf den Spaß zu konzentrieren, aber beachten Sie vor dem Kauf die folgenden Punkte:

Auf die Größe kommt es an – echte Spielautomaten sind nicht klein.

Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Platz haben, um einer “Big Bertha” ein gutes Zuhause zu geben, und überlegen Sie auch, ob Sie die Lieferung problemlos durch Ihre Türen, Flure, Treppen oder den Aufzug erhalten können.

Wo werden Sie sie aufstellen?

Überlegen Sie, ob Sie ihn in der Garage oder im Haus aufstellen wollen, in einem Gemeinschaftsraum oder in einem privaten Zimmer, wenn Sie jüngere Familienmitglieder nicht mit dem Glücksspiel vertraut machen wollen. Da Ihr Gerät teuer sein kann, müssen Sicherheit und Zweckmäßigkeit unter Umständen Vorrang vor der Inneneinrichtung haben.

Wie viel kostet die Anschaffung eines Spielautomaten?

Denken Sie über Ihr Budget nach – wie viel sind Sie maximal bereit auszugeben? Vergessen Sie nicht, auch die Lieferkosten und eventuelle zusätzliche Renovierungsarbeiten zu berücksichtigen.

Sind Sie bereit, bei Bedarf Reparaturen vorzunehmen?

Da es sich bei Ihren Spielautomaten wahrscheinlich um gebrauchte Geräte handelt, müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass die Maschine nicht in einem neuwertigen Zustand ist. Wenn eine Überholung nicht Teil der Vereinbarung ist, können Sie oder jemand, den Sie kennen, die Maschine installieren und reparieren?

Die Wahl des Spielautomaten

Spielautomaten gibt es in allen Formen und Größen. Überlegen Sie, welche Spiele Sie normalerweise im Casino spielen, ob Sie alte, antike und Sammlerstücke bevorzugen oder ob Sie ein brandneues, glänzendes Spielzeug wollen.

Vielleicht kommt es auch auf den Stil Ihrer Wohnung an, ob Sie eher klassisch eingerichtet sind oder auf neue Technologien setzen.

Wenn Sie auf der Suche nach mehr Abwechslung sind und etwas mit allem Drum und Dran suchen, sollten Sie sich für einen Video-Spielautomaten mit fünf Walzen oder Touchscreen-Technologie entscheiden.

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie beim Kauf ein paar Papiere mitnehmen, vor allem, wenn es sich um eine antike Maschine handelt.

Der legale Teil: Die Staaten, in denen Sie Spielautomaten kaufen dürfen

In den USA kann der Kauf eines Spielautomaten komplizierter sein als erwartet. Es hängt weitgehend von dem Bundesstaat ab, in dem Sie sich befinden, denn viele Staaten haben Kontrollgremien und Vorschriften zur Überwachung des Glücksspiels.

In Europa zum Beispiel ist das Glücksspiel streng geregelt, so dass Sie für die Organisation illegaler Glücksspiele mit einer Geldstrafe belegt werden können. In Deutschland können Sie Besitzer eines Spielautomaten sein. Sie werden auf vielen Online-Auktionen verkauft, auch bei Amazon. Bevor Sie jedoch einen solchen Automaten besitzen, sollten Sie sich bei der Glücksspielkommission erkundigen, ob Sie einen solchen zu Hause aufbewahren dürfen.

Nevada ist überraschenderweise einer der einfachsten Bundesstaaten, wenn es darum geht, einen Spielautomaten zu kaufen und zu besitzen, sei es für den öffentlichen oder privaten Gebrauch.

In den folgenden Staaten gibt es keine Einschränkungen für den privaten Besitz. Sie können einen Spielautomaten kaufen und besitzen in:

Andere Staaten wie Washington und Kalifornien haben Altersbeschränkungen für den Besitz. Es ist jedoch immer ratsam, die Gesetze zu überprüfen, da sie sich ständig ändern.

Fazit

Ob Sie einen Spielautomaten kaufen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Wir sind jedoch bereit zu wetten, dass der bloße Gedanke daran bei Glücksspielfans Vorfreude auslösen wird. Vergessen Sie jedoch nicht zu prüfen, ob der von Ihnen gewählte spielautomat für zuhause benutzt werden kann. Egal, ob das Gesetz es zulässt oder nicht. Wenn Sie den Spielautomaten zu Hause haben, von dem Sie immer geträumt haben, wird er Sie hoffentlich nicht enttäuschen und nur positive Emotionen ins Spiel bringen.