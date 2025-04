Wien: Diese Zufahrten werden dauerhaft gesperrt!

Wiens Innenstadt vor Wandel: Acht Ring-Standorte sollen für Autos gesperrt werden. Hanke treibt die verkehrsberuhigte Zukunft energisch voran.

Die geplante Neugestaltung der Verkehrsstruktur in Wien markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer verkehrsberuhigten Innenstadt. Acht strategische Standorte entlang des Rings sollen künftig für den allgemeinen Autoverkehr gesperrt werden. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Lebensqualität in der österreichischen Hauptstadt zu verbessern und mehr Raum für umweltfreundliche Mobilität zu schaffen.

Seit dem 3. März steht Peter Hanke als neuer Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie an der Spitze dieser Initiative. Bereits einen Monat nach seinem Amtsantritt wird eine Gesetzesnovelle vorbereitet, die eine langjährige Forderung nach videoüberwachter Verkehrsregulierung in den Innenstädten umsetzt. Ab dem 1. Januar 2026 sollen Innenstädte von unnötigem Autoverkehr entlastet werden.

Hanke, der zuvor als Wiener Finanzstadtrat tätig war, kennt die Herausforderungen gut. In Wien wird seit langem eine datenschutzkonforme Regelung für den Zugang zur Innenstadt gefordert. Die geplante Maßnahme betrifft konkret die Ein- und Ausfahrten am Schottentor, Schottenring, Universitätsring, Burgring, Opernring, Kärntnerring, Parkring und Stubenring. Hanke betont, dass mit der Novelle das Regierungsprogramm konsequent umgesetzt wird, um verkehrsberuhigte Zonen effektiver zu gestalten. „Damit erhöhen wir die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Österreichs Kommunen und schaffen mehr Raum zum Leben“, erklärt er.

Betroffene Zufahrten

Beide Richtungen: Universitätsring/Schreyvogelgasse/Mölker Bastei

Universitätsring/Josef-Meinrad-Platz

Franz-Josefs-Kai/Postgasse

Franz-Josefs-Kai/Julius-Raab-Platz

Stubenring/Falkestraße

Parkring/Liebenberggasse

Abschnitt zwischen Kärntnerring/Mahlerstraße

⇢ Wiens Innenstadt wird grün: Bald autofrei dank neuem Gesetz?



Zukünftige Verkehrsregelungen

Zukünftig sollen nur noch Anwohner, Lieferanten, öffentliche Dienste, Taxis und Fahrzeuge, die Parkgaragen ansteuern, Zugang zur Innenstadt haben. Eine umfassende Kameraüberwachung soll die Einhaltung dieser Regelungen sicherstellen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass die Einfahrten in den ersten Bezirk um ein Drittel reduziert werden könnten, was täglich etwa 15.700 weniger Einfahrten bedeutet. Zusätzlich sollen 3.500 Einfahrten in Parkgaragen umgeleitet werden.

Fast ein Viertel der oberirdischen Parkplätze wird durch diese Maßnahmen frei. Diese Flächen sollen für Begrünungen, Rad- und Fußwege sowie neue Aufenthaltsbereiche genutzt werden. Zudem wird die Hälfte der verbleibenden Parkplätze im Straßenraum künftig ausschließlich von Anrainern mit Parkpickerl genutzt werden können.