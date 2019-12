Wien-Energie-Tochter setzt 11 Mio. Euro mit Balkan-Geschäften in den Sand

Der Wiener Stadtrechnungshof stellte fest, dass die Energy Eastern Europe Hydro Power insgesamt elf Millionen Euro mit Geschäften auf dem Balkan versenkte.

Das Tochterunternehmen von Wien-Energie verwaltete Anteile an Kleinkraftwerken in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Seit 2015 ist Wien-Energie Alleingesellschafterin des Unternehmens Energy Eastern Europe Hydro Power. Die Wiener Stadtwerke, zu welchen auch Wien-Energie zählt, sind zu 100 Prozent Eigentum der Stadt Wien.

Das besagte Unternehmen errichtete und betreibt seit fünf Jahren Kraftwerke am Balkan und bereits 2014 war die Endbilanz von hohen Verlusten geprägt. 2017 betrug dieser dann 17 Millionen Euro. Da man derzeit nicht mit großen Geldspritzen durch das Mutter-Unternehmen Wien-Energie rechnet, würde die Gesellschaft Energy Eastern Europe Hydro Power 40 Jahre brauchen, um Schulden zu tilgen.

„Steuergelder vernichtet“

Heftige Kritik hagelt es aus der Wiener ÖVP. Der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch bekrittelt, dass die Jahresabschlüsse der Gesellschaft nicht in den Konzernabschluss des Wiener Stadtwerke Konzerns miteinbezogen wurden.

„Damit zeigt sich, was wir seit Jahren kritisieren: Neben dem offiziellen Schuldenstand der Stadt Wien, der rund 7 Milliarden Euro beträgt, sind es vor allem die auslagerten Gesellschaften, die Steuergeld vernichten“, so Wölbitsch in einer offiziellen Aussendung.

Der ÖVP-Stadtrat fordert mehr Transparenz, Kostenwahrheit und sensiblen Umgang mit Steuergeld. Ebenso betonte er, dass weitere Verluste laut Stadtrechnungshof nicht ausgeschlossen seien.