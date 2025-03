Wien-Liesing: Arbeiter von Kanaldeckel erschlagen

Ein tragischer Unfall in Liesing: Eine Autofahrerin erfasst einen Bauarbeiter, der durch einen aufgewirbelten Kanaldeckel tödlich getroffen wird.

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Wien-Liesing, bei dem ein 52-jähriger Bauarbeiter sein Leben verlor. Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 77-jährige Autofahrerin in der Karl-Krestan-Gasse, als sie den Arbeiter übersah. Ihr Fahrzeug prallte daraufhin gegen einen Kanaldeckel, der in die Luft geschleudert wurde und den Arbeiter tödlich traf.

Schnell reagierte die Berufsfeuerwehr Wien und befreite den Mann, der unter dem Auto eingeklemmt war. Trotz der schnellen Rettungsmaßnahmen konnte die Wiener Berufsrettung nur noch seinen Tod feststellen.

Untersuchungen und Ermittlungen

Die Unfallstelle wurde bis zum Mittag für die Untersuchungen des Verkehrsunfallkommandos abgesperrt. Zusätzlich nahm das Arbeitsinspektorat seine Ermittlungen auf, um den Vorfall weiter zu untersuchen.