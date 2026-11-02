Wien setzt Zeichen am Hauptbahnhof: Gastarbeitern soll bald ein Denkmal gehören

Für viele begann der Neustart in Wien am Südbahnhof. Sechzig Jahre nach dem Abkommen soll dort bald ein bleibendes Zeichen stehen.

Wien will der Gastarbeitergeneration ein sichtbares Denkmal setzen. Das geplante Gastarbajteri-Denkmal soll an deren Geschichte und Leistungen erinnern.

Wie es aussehen wird, soll ein Wettbewerb klären, spätestens 2030 soll es fertig sein. Als möglicher Standort kommt die Umgebung des Hauptbahnhofs in Wien-Favoriten infrage.

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„Es wird ein Gastarbeiter-Denkmal geben“, mit diesen Worten kündigte Veronica Kaup-Hasler das Vorhaben an. Gemeinsam mit der Volkshilfe Wien und dem waff stellte die Kulturstadträtin die nächsten Schritte für das „Gastarbajteri-Denkmal“ vor.

Die Ortswahl hat einen konkreten Grund. Für viele Gastarbeiter war der damalige Südbahnhof die erste Station in Wien. Dort kamen sie an, suchten Arbeit und hielten Verbindungen aufrecht.

Wettbewerb und Finanzierung

Wie das Denkmal künstlerisch gestaltet wird, ist noch offen, darüber befindet ein Wettbewerb. 2027 nimmt ein wissenschaftlicher Beirat seine Tätigkeit auf und begleitet das Projekt. Für 2028 ist der Wettbewerb vorgesehen, den KÖR durchführt.

2029 sollen die Jury entscheiden und die Umsetzung beginnen. Als spätester Termin für die Fertigstellung gilt das Ende der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2030.

Mit Kosten zwischen 150.000 und 250.000 Euro wird gerechnet. Das Wettbewerbsverfahren trägt die Stadt Wien über die MA 7. Die Errichtung selbst soll vorwiegend durch Spenden finanziert werden.

Vorgesehen sind Bausteinaktionen, bei denen auch Privatpersonen mitmachen können. Die Initiatoren hoffen auf Unterstützung durch große Unternehmen und durch die Sozialpartner, darunter ÖGB und Wirtschaftskammer.

Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Auch der „Gute Rat für Rückverteilung“ hat die Initiative finanziell unterstützt.

Historischer Hintergrund

Anlass ist ein Jubiläum. Vor 60 Jahren, im Jahr 1966, vereinbarte Österreich mit dem damaligen Jugoslawien ein Anwerbeabkommen. Schon 1962 war ein solches Abkommen mit Spanien vorausgegangen, 1964 folgte jenes mit der Türkei.

Die Arbeitsmigration hat Wien nachhaltig geprägt. Laut waff hat unter den mehr als 946.000 Beschäftigten in der Stadt rund die Hälfte einen Migrationshintergrund.

Auf 100 männliche Gastarbeiter entfielen 82 Frauen, viele von ihnen arbeiteten in der Pflege, in der Reinigung und in anderen Branchen. „Heute haben die Hälfte aller erwerbstätigen Wienerinnen und Wiener im Ausland geborene Eltern“, so Marko Miloradovic. Kaup-Hasler unterstrich, die Arbeitsmigration habe Wien zu einer vielfältigen Metropole gemacht.

Hinter der Initiative stehen Savo Ristic und Senol Grasl-Akkilic. Erste Gespräche gab es 2019 und 2020, dann bremste die Corona-Pandemie das Vorhaben. „Unsere Geschichte ist zugleich sichtbar und unsichtbar“, sagte Grasl-Akkilic.

Ristic und Grasl-Akkilic betonen gemeinsam: „Unsere Eltern sind gekommen, um zu arbeiten. Sie sind geblieben und haben dieses Land mitgestaltet. Ihre Geschichte gehört zur Geschichte Österreichs. Dass wir dem Denkmal jetzt einen wichtigen Schritt näherkommen, bedeutet für uns und viele Familien sehr viel.“

Auch Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, wertet das Projekt als wichtigen Schritt: „Wer über den Wohlstand Österreichs spricht, muss auch über die Menschen sprechen, die ihn mit erarbeitet haben. […] Das Denkmal soll ihnen den Platz in unserer Erinnerung geben, der ihnen zusteht.“ Michael Häupl, der Präsident der Volkshilfe Wien, unterstützt das Vorhaben ebenfalls.

Zusätzlich zum Denkmal soll im Sonnwendviertel ein Bildungsraum entstehen, den die Volkshilfe Wien betreibt. Geplant sind Workshops, Seminare und Veranstaltungen zur Geschichte der Arbeitsmigration, die sich auch an Schulklassen richten.

Angestrebt wird eine gemeinsame Erinnerungskultur. „Wir sind Teil dieser Stadt und stolz darauf“, sagte Wehsely.