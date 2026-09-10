Wien startet Millionen Umbau: Jeder dritte Parkplatz fällt weg

Mehr Grün, weniger Asphalt: In Wien-Mariahilf beginnt ein Millionenprojekt, das den Alltag im Grätzl dauerhaft verändern wird.

Der Wiener Bezirk Wien-Mariahilf steht vor einer grundlegenden Neugestaltung seines öffentlichen Raums. Die Windmühlgasse, die Theobaldgasse und die Fillgradergasse sollen künftig mehr Grünflächen sowie konsumfreie Aufenthaltsbereiche bieten. Im Zuge dieser Umgestaltung wird die Zahl der verfügbaren Parkplätze sinken – eine Entwicklung, die sowohl Anwohnerinnen und Anwohner als auch Autofahrende direkt betrifft.

Ort des Geschehens

Grün statt Parkplätze

Bezirkschefin Julia Lessacher von der SPÖ verantwortet das Projekt, das vorsieht, ein Drittel der bisherigen Stellplätze für Begrünungsmaßnahmen und bauliche Sicherheitsverbesserungen freizumachen. Konkret sind 33 neue Bäume sowie weitere Grünflächen geplant, die an heißen Sommertagen natürliche Beschattung bieten sollen. „Mit den 33 neuen Bäumen und den Grünflächen schaffen wir Schatten und Kühlung an heißen Tagen – das haben sich viele Anrainer in der Befragung gewünscht“, so Lessacher.

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Ergänzend dazu sollen kleinere Freiflächen und Staudenbeete die Aufenthaltsqualität in den betroffenen Gassen spürbar verbessern. Den Auftakt der Bauarbeiten macht die Windmühlgasse; die Fertigstellung aller drei Gassen ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Für das Gesamtprojekt hat der Bezirk 3,6 Millionen Euro eingeplant und beantragt darüber hinaus EU-Fördermittel. Das städtische EU-Förderprogramm „IBW Wien – EFRE 2021–2027″ der Stadt Wien umfasst ausdrücklich Begrünungen im Bereich öffentlicher Räume, öffentlicher Gebäude und städtischer Infrastrukturen und dient damit auch der Finanzierung von Begrünungsprojekten in Wiener Bezirken.

Kritik der Wirtschaftskammer

Bestehende Nutzungen wie Ladezonen, Motorradstellplätze und Anrainerparkplätze sollen dabei erhalten bleiben. Die Wirtschaftskammer Wien äußert sich dennoch kritisch: „Laut den vorliegenden Planunterlagen ist die Neuanordnung im öffentlichen Raum mit dem Entfall einer erheblichen Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge verbunden.“ Lessacher hält dem entgegen: „Es bleiben mehr als zwei Drittel der Stellplätze erhalten.“