Wiener Bezirke und ihre Highlights

Die österreichische Landeshauptstadt Wien ist mit knapp zwei Millionen Einwohner die mit weitem Abstand größte Stadt Österreichs. Eine der Besonderheiten Wiens ist unbestritten die Gliederung der insgesamt 23 Bezirke. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einzelne Stadtteile sowie deren Highlights. Zu Beginn haben wir ein paar interessante Fakten für Sie bereit.

Gut zu wissen

Welche Nummerierung der jeweilige Stadtbezirk bekommt, hängt von seiner Lage ab. So ist der zentralste Stadtteil wie die Innenstadt der Bezirk mit der Nummer 1, die zentral gelegene Leopoldstadt der Bezirk 2 und der angrenzende Stadtteil Landstraße der Bezirk Nummer 3. Die Nummerierung taucht ebenfalls in der Postleitzahl eines jeden Stadtteils auf.

Jeder Stadtteil von Wien besitzt sein eigenes Wappen.

Die meisten Wiener wohnen im 10. Bezirk Favoriten, insgesamt 201.882 Einwohner.

Mit 27.540 Einwohnern pro Quadratkilometer hat Margareten (5. Bezirk) die höchste Einwohnerdichte.

Nur 16.450 Einwohner leben in der inneren Stadt (1. Bezirk).

Ein Bezirk wird in Wien umgangssprachlich gern „Hieb“ genannt.

Zur Fortbewegung eignet sich öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn hervorragend, Wien zählt zu den Städten mit dem besten Nahverkehrsnetz in Mitteleuropa. Aktuell wird sogar diskutiert, ob die Wiener City in Zukunft komplett autofrei wird.

Bezirk 1 – Die Innere Stadt

Die innere Stadt ist das historische und aktuelle Stadtzentrum von Wien. Zahlreiche Hotels oder Pensionen sind hier beheimatet. Kommt ein Besucher zum ersten Mal nach Wien, wird er sich früher oder später in diesem Stadtteil wiederfinden. Kulinarisch finden Sie alles, was das Herz begehrt, von einheimischer bis internationaler Küche und vom herzhaften Restaurant bis hin zum Fast Food Riesen.

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen traditionellen Kaffeehäuser im Bezirk 1.

Besondere Highlights:

Stephansdom

Wiener Staatsoper

Rathaus

Burgtheater

Hofburg

Bezirk 2 – Leopoldstadt

Die Leopoldstadt ist besonders bekannt für das Wiener Riesenrad und den Wiener Prater. Zahlreiche Cafés, Friseure sowie typische kleine Gaststätten, wie man sie aus dem mitteleuropäischen Raum kennt, bestimmen das Stadtbild. Mit etwas über 100.000 Einwohner ist die Leopoldstadt ein beliebter Stadtteil für jeden Wiener, der möglichst zentral leben möchte.

Besondere Highlights:

Friedenspagode

Karmelitermarkt

Ernst-Happel-Stadion

Prater Turm

Madame Tussauds Wien

3. Bezirk – Landstraße

Im 3. Bezirk finden Sie einen perfekten Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Besonders rund um den wunderschönen Schlossgarten Belvedere kommt nostalgische Stimmung auf. Kaiser Franz und Sissi scheinen hier so nah. Des Weiteren finden Sie in diesem Viertel einige politische Einrichtungen wie Botschaften der verschiedenen Nationen. Wie (fast) überall in Wien sind gemütliche Cafés von nahezu jedem Ausgangspunkt nur ein Steinwurf entfernt.

Mit gut 90.000 Einwohnern gehört auch der dritte Bezirk zu einem der beliebtesten Stadteile.

Weitere Highlights:

Wiener Konzerthaus

Museum der Heeresgeschichte

Schweizergarten

4. Bezirk – Wieden

Wieden ist vor allem für seine wunderbaren Grünflächen bekannt. Besonders ältere Menschen über 60 Jahre leben im 4. Bezirk (24,3 %). Hier geht alles etwas ruhiger zu, beliebte Aktivitäten sind beispielsweise ein Gang ins Theater Akzent oder – besonders im Sommer – auf einer der vielen verschiedenen Grünflächen zu entspannen. Beobachtet man das alltägliche Geschehen in Wieden aufmerksam, sehen Sie erstaunlich viele Wiener mit ihren Hunden Gassi gehen.

Das größte Highlight im 4. Bezirk ist die berühmte weiße Karlskirche.

5. und 6. Bezirk – Margareten und Mariahilf

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, hat Margareten die höchste Einwohnerdichte der gesamten Stadt. Besuchen Sie den fünften Stadtteil, haben Sie die Möglichkeit, auf einem eigenen Stadtwanderweg den Bezirk zu erkunden.

Von der Stimmung und Architektur her lassen sich beide Stadtteile gut miteinander vergleichen. Viele großartige Restaurants sind hier beheimatet, hauptsächlich aus der internationalen Küche. Für ein romantisches Dinner ist das Chinarestaurant Shanghai Tan ein echter Geheimtipp, welches sich in Margareten befindet. Sind Sie auf der Suche nach Kaufhäusern, dann sind Sie sowohl im fünften als auch im sechsten „Hieb“ richtig aufgehoben.

7. Bezirk – Neubau

Neubau gehört zu den Bezirken mit der höchsten Einwohnerdichte. Besonders junge Leute werden vom Siebten magisch angezogen. Hippe Wohnungen, moderne Restaurants und Cafés sowie eine coole Bar nach der anderen warten auf Ihren Besuch. Die beliebteste kulturelle Einrichtung ist zweifelsohne das Leopold Museum.

Die meisten Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in der Mariahilfer Straße.

Weitere Stadtteile und Highlights von Wien

Da jeder einzelne Stadtteil Wiens in diesem Artikel den Rahmen sprengen würde, beschränken wir uns auf die Highlights der Stadt wie beispielsweise das Schloss Schönbrunn im 13. Bezirk Hietzing oder dem Allianz Stadion von Rapid Wien im 14. Bezirk Penzing.

Schloss Schönbrunn in Hietzing

Das Schloss Schönbrunn gilt als das Wahrzeichen von Wien. Die Geschichte des wunderschönen Schlosses geht bis ins Jahr 1638 zurück, als es erstmals errichtet wurde. Zwischen den Jahren 1696 und 1701 wurde es nahezu neu errichtet. So wie wir es heute kennen, existiert es ungefähr seit dem Jahr 1800. Das Schloss war seither Sitz des österreichischen Kaisers. Die Kaiserzeit ist selbstverständlich lange vorbei und heute gehört Schönbrunn zu den meistbesuchten Orten Wiens und ist seit 1996 sogar UNESCO-Weltkulturerbe.

Besuche inklusive Führungen sind mehrmals täglich möglich. Der Preis für Erwachsene beträgt 35 Euro pro Person, für Kinder (6-18 Jahre) 26 Euro. Mit der Vienna City Card bekommen Sie einen Rabatt über 3 Euro.

Fußball in Wien

Fußball ist Nationalsport Nummer 1 in Österreich. Sowohl Rapid Wien als auch Austria Wien spielen in der Bundesliga.

Der beliebteste Fußballverein Österreichs ist unbestritten Rapid Wien, die ihre Heimspiele traditionell im 14. Wiener Stadtbezirk Penzing austragen, genauer gesagt in Hütteldorf. Das Allianz Stadion wurde im Jahr 2016 eröffnet und fasst Platz für bis zu 28.345 Zuschauern.

Rivale Austria Wien trägt seine Spiele in der Generali Arena aus. Beheimatet ist der violette Wiener Verein im 10. Bezirk Favoriten. Die Generali Arena bietet 17.656 Zuschauern Platz, neben Fußball wird es auch gern für Konzerte genutzt. Besondere Stimmung kommt auf, wenn beide Rivalen aufeinandertreffen.

Spiele der Nationalmannschaft werden im größten Stadion Österreichs ausgetragen. Das Ernst-Happel-Stadion war bereits Austragungsstätte des EM-Finals im Jahr 2008 und befindet sich im 2 Bezirk Leopoldstadt. Bei Fußballspielen fasst es bis zu 50.865 Besucher.