Wiener Mall erweitert Angebot mit Walter Cevapcici

In der Landstraße bereitet sich das größte innerstädtische Einkaufszentrum auf eine spannende Erweiterung seines Angebots vor. Mit dem Herbst im Anmarsch, stehen zwei kulinarische Schwergewichte in den Startlöchern: „Walter Cevapcici“, das erste österreichische Lokal des renommierten Grillmeisters aus Belgrad und „Sushi Cross“, das sich auf eine Vergrößerung und Umzug auf Ebene 1 freuen darf.

Die Mall, bereits Heimat einer Vielzahl von Geschäften und Restaurants, öffnet ihre Türen für die neue gastronomische Vielfalt. Neben den etablierten Anbietern wie „Lovisa“, wo Modeschmuck für jeden Geschmack zu finden ist, und der „Rituals“-Filiale, die bereits ihre Duftmarken gesetzt hat, bahnt sich ein neuer kulinarischer Stern seinen Weg.

Traditionelle Balkan-Rezepte

„Walter Cevapcici“, der Grillmeister aus Belgrad, wagt den Schritt über die Grenze und eröffnet im Herbst sein erstes Lokal in Österreich. Mit einem Dutzend erfolgreichen Restaurants in Serbien im Rücken, bringt er seine traditionellen Balkan-Rezepte in die Wiener Mall. Auf 280 Quadratmetern im zweiten Stock wird er den Besuchern eine kulinarische Reise durch den Balkan bieten. Das Herzstück der Speisekarte sind die namensgebenden Cevapcici, die nach einem geheimen Rezept zubereitet werden. Aber auch andere Fleischspezialitäten wie Pljeskavica und geräucherte Forellenfilets haben ihren festen Platz auf der Karte. Für den kleinen Hunger zwischendurch oder den großen Appetit bietet „Walter Cevapcici“ eine breite Auswahl an Salaten und Frühstücksoptionen. Hausgemachte Beilagen wie Ajvar, frische Zwiebeln und Fladenbrot runden das Angebot ab.

Zwei kulinarische Highlights

Parallel dazu bereitet sich „Sushi Cross“ auf eine spannende Veränderung vor. Seit 2019 in der Wiener Mall vertreten, plant das Restaurant im Herbst einen Umzug auf Ebene 1, die ehemalige Rauch Juice Bar, und eine Erweiterung des Lokals. Unter dem Motto „Crossover-Sushi“ fusioniert „Sushi Cross“ japanische und westliche Einflüsse zu kreativen Sushi- und Maki-Kreationen.

Mit der bevorstehenden Eröffnung von „Walter Cevapcici“ und der Expansion von „Sushi Cross“ erweitert die Wiener Mall ihr Angebot um zwei aufregende kulinarische Highlights.

Die Besucher dürfen sich auf eine vielseitige gastronomische Bereicherung freuen und auf eine kulinarische Reise durch den Balkan und Japan gehen.

Der Herbst in der Landstraße verspricht also, besonders schmackhaft zu werden.