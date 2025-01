Wiener Unternehmer bringt Weihnachtsfreude ins Kinder- und Behindertenheim

David Bilbija beschenkte die Bewohner des Kinder- und Behindertenheims „Dr. Nikola Šumenković“ in Serbien zu Weihnachten mit einem festlichen Mahl und 80 Geschenkpaketen. Er setzt sich dafür ein, besonders bedürftigen Menschen das Fest zu verschönern.

Weihnachten ist ein Fest der Freude und Gemeinschaft. Doch nicht jeder kann es im Kreise seiner Familie feiern. Besonders Kinder und Menschen mit Behinderungen erleben während dieser besinnlichen Zeit oft Einsamkeit. David Bilbija, ein Unternehmer aus Wien, setzt sich dafür ein, genau diesen Menschen das Fest zu verschönern.

Hilfe für die Bedürftigsten

David Bilbija, in Wien ansässig, ist nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein engagierter Philanthrop. Er nutzt jede Gelegenheit, um jenen zu helfen, die Unterstützung am dringendsten benötigen. Dieses Weihnachten richtete sich seine Aufmerksamkeit auf das Kinder- und Behindertenheim „Dr. Nikola Šumenković“ in der Gemeinde Petrovac na Mlavi, Serbien. Anlässlich dieses besonderen Fests bereitete er den Bewohnern nicht nur ein festliches Mahl, sondern überreichte zudem 80 liebevoll gepackte Geschenkpakete.

FOTO: Bilbija

Wertschätzung

Bei seiner Ankunft im Heim wurde Bilbija herzlich von der Direktorin Ana Tomašević empfangen, was die Wertschätzung und Dankbarkeit der Einrichtung unterstrich. In seiner Ansprache hob Bilbija hervor: „Meine größte Hoffnung ist, dass an diesem bedeutenden Fest jeder glücklich ist, insbesondere die Kinder. Ich bin der Überzeugung, dass jedes Kind das Recht auf ein frohes Weihnachtsfest hat.“

David Bilbija demonstriert eindrucksvoll, wie eine einfache Geste der Freundlichkeit und Empathie das Leben anderer erhellen kann. Weihnachten, das Fest der Liebe, wird durch seine Bemühungen zu einem leuchtenden Beispiel dafür, wie Menschlichkeit verbreitet werden kann.