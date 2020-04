Wiens prachtvolle Kulturgüter: bedeutende Gebäude der Stadt

Wien ist vor allem eines: Eine Stadt mit reichhaltiger Historie, die sich noch heute in zahlreichen geschichtsträchtigen Gebäuden zeigt. Ein kleiner Stadtrundgang führt uns an einigen dieser Bauwerke vorbei.

Die Wiener Staatsoper

Wer kennt nicht die berühmte Wiener Staatsoper, auch „Erstes Haus am Ring“ genannt, deren Ruhm sich in der ganzen Welt verbreitet? Ihre Eröffnung erfolgte im Mai 1869, zu diesem feierlichen Anlass fand die Premiere der Oper „Don Juan“ von Wolfgang Amadeus Mozart statt. Vor der Errichtung des heutigen Gebäudes gab es bereits eine Wiener Hofoper, gegründet und eifrig finanziell gefördert vom Geschlecht der Habsburger. Die musikalische Tradition des Hauses reicht also länger zurück als das Baumaterial, aus dem es besteht. Die heutige Fassade ahmt den Bogenstil der Renaissance nach, an der Seite zur Ringstraße hin betont die Loggia den offenen Charakter dieses ehrwürdigen Hauses.

Die Reiterfiguren oberhalb der Loggia stammen aus dem Jahr 1876: Die Harmonie und die Muse der Poesie reiten hier auf geflügelten Tieren, sie wurden von dem Bildhauer Ernst Julius Hähnel erschaffen. An der schmuckvollen Fassade gibt es noch viel mehr zu entdecken, das Beste ist, sich diese Pracht einmal in natura anzusehen. Und nicht vergessen: Natürlich finden auch in modernen Zeiten weiterhin pompöse klassische Konzerte statt, die so ganz anders sind als die wilden Rock- und Jazzfestivals heutiger Zeiten. Wer schon einmal vor der Staatsoper steht, der könnte sich auch ein Ticket kaufen und hineingehen, selbst dann, wenn er bislang ein solches Parkett eher gemieden hat.

Die Hofburg zu Wien

Neben der Staatsoper macht mindestens ein weiteres Gebäude international von sich reden: Die „Hofburg zu Wien“ diente zwischen dem 13. Jahrhundert und dem Jahr 1918 als Wohnsitz der habsburgischen Fürsten. Seit 1945 stellt sie die offizielle Residenz des österreichischen Bundespräsidenten dar. Heute wird der Ort auch gern als repräsentativer Kongress- und Veranstaltungsbereich genutzt, der den jeweiligen Veranstaltern wirklich gut zu Gesicht steht. Sogar die European Poker Tour hat in der Vergangenheit zweimal an dieser prächtigen Location Halt gemacht. Die EPT ist einer der wichtigsten Poker-Events der Welt und startete erstmals im Jahr 2004.

Darüber hinaus finden Messen, Kongresse und Ausstellungen, einschließlich Konzerten, Tänzen und Banketten, in den historischen und modernen Räumen statt. Die einzelnen Gebäude-Elemente stammen nämlich aus vielen verschiedenen Jahrhunderten, die Hofburg ist eine Art Sammelsurium der verschiedenen Stile. Besonders ins Auge fallen die imposanten Barock-Elemente, während sich im Innersten noch Reste der mittelalterlichen Burganlage befinden. Hier wird Geschichte erlebbar und zwar als Träger modernen Lebens. Sind wir nicht im Grunde alle selbst ein Teil der Menschheitshistorie?

Kunsthistorisches Museum zu Wien

Auch eines der bedeutendsten Museen der Welt hat sich in der österreichischen Hauptstadt angesiedelt: Das Kunsthistorische Museum beherbergt in seinen imposanten Gemäuern eine gewaltige Sammlung von Münzen, Antiquitäten, Waffen, Gemälden, Büchern und historischen Musikinstrumenten. Das Gebäude wurde sorgfältig in mehrere verschiedene Bereiche unterteilt, sonst würden die Besucher wohl allzu schnell den Überblick verlieren. Der Bau selbst stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde von Kaiser Franz Joseph I. in Auftrag gegeben.

Er hatte eine monumentale Architektur im Sinn, die sich im Laufe der 20-jährigen Bauzeit nach und nach verwirklichte. Von 1871 bis 1891 währte die Baustelle, dann konnten die reichhaltigen Habsburger Kunstschätze endlich in angemessenem Umfeld der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ein Zwilling entstand gleich nebenan: Das Naturhistorische Hofmuseum, das ungefähr genauso aussieht wie sein Anverwandter. In ihrer Mitte liegt das Kaiserforum, sozusagen als Verbindungsglied zwischen Natur und Kunst. Wer sich heute durch Wien bewegt, dem fällt der prachtvolle Museumsbau gewiss sofort ins Auge. Er hat im Laufe der Jahrzehnte nichts von seiner bestechenden Schönheit verloren.

Schloss Belvedere

Jeder Tourist, der kulturell einigermaßen bewandert ist, wird sicher auch das Schloss Belvedere als Sightseeing-Location ins Auge fassen. Es handelt sich um ein formenreiches Barockschloss, das eine umfangreiche Kunstsammlung von großen Meistern wie Gustav Klimat, Oskar Kokoschka und Egon Schiele beherbergt. Die Dauerausstellung wurde erst im Sommer 2018 völlig neu gestaltet und in sieben Themenräume über drei Stockwerke hinweg aufgeteilt. Klimts „Kuss“ gilt als das berühmteste Werk in diesen Räumlichkeiten. Prinz Eugen von Savoyen konzipierte das Gebäude um 1700 als Gartenpalais und Sommerresidenz, damals lag es noch außerhalb des Stadtgebiets. Es fügt sich aus zwei Schlössern zusammen, dem Unteren und dem Oberen Belvedere.

Das Untere Belvedere diente als Wohnsitz des Prinzen, währen der obere Part eher repräsentativ sein sollte. Es gab sogar einen Prunkstall, der allein für die Leibpferde des Schlossherrn reserviert war. Die Gartenanlage des Schlosses hat ebenfalls Beachtung verdient, denn hier zeigt sich die volle Formensprache der barocken Landschaftsgestaltung. In der stillen Wasserfläche des sogenannten „Spiegelungsteiches“ spiegelt sich die historisches Gebäudefassade. Dieser Effekt ist erstaunlich fotogen.

Wiener Prachtbauten als Teil des städtischen Lebens

Wien und seine Prachtbauten, dazu gehört ganz gewiss auch der Stephansdom als Wahrzeichen der Stadt. Er thront ganz prominent auf dem Stephansplatz, um ihn herum tobt das städtische Leben. So ist es mit allen ehrwürdigen Gebäuden, die sich in Wien stolz erheben: Für die Einwohner sind sie nichts weiter als städtische Kulisse, schön anzusehen, aber Teil des ganz normalen Alltags. So, wie die Stadtgeschichte auch immer und überall präsent ist, ohne dass der Einzelne sie überhaupt bemerkt.