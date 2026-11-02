Wildkatze in Bosnien fällt ins eisige Wasser: Helfer retten sie mit einem Netz (VIDEO)

Plötzlich bricht das Eis. Eine scheue Waldbewohnerin kämpft im eisigen Wasser, und am Ufer steht jemand, der sofort handelt.

Im Skizentrum Igrišta am Berg Javor, unweit von Vlasenica in Bosnien und Herzegowina, ist eine Wildkatze aus einem zugefrorenen See gerettet worden. Ein Video der Aktion wurde auf der Facebook-Seite Gorštak veröffentlicht.

Das Tier war auf dem Eis eingebrochen und im eiskalten Wasser gelandet. Menschen, die sich vor Ort aufhielten, bemerkten die Notlage und zögerten nicht lange.

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Sie ließen ein Netz hinab, an dem sich die Katze festhalten konnte, und zogen sie behutsam aus dem Wasser. So erreichte das Tier das Ufer.

Anschließend zog sich die Wildkatze auf eine Grasfläche zurück, um sich auszuruhen. Die Autoren des Beitrags versahen das Video mit dem Spruch: „8 von 9 Leben aufgebraucht.“

Rasche Rettung

Die Helfer hatten rasch reagiert, nachdem die Katze auf dem zugefrorenen See durchs Eis gebrochen war. Das hinabgelassene Netz gab dem Tier Halt, Schritt für Schritt brachten sie es in Sicherheit.

Die Szene ist im veröffentlichten Video festgehalten. Nach der Bergung zog sich die Katze auf eine nahe gelegene Grasfläche zurück, wo sie sich zunächst ausruhte.

Die Europäische Wildkatze

Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) ist in Waldgebieten ganz Europas beheimatet, unter anderem in Kroatien sowie in Bosnien und Herzegowina. Äußerlich gleicht sie einer Hauskatze, ist aber eine eigene Wildtierart.

Kennzeichnend sind ein kräftiger Körperbau, dichtes Fell und ein buschiger Schwanz mit dunklen Ringen. Wildkatzen leben überwiegend als Einzelgänger, meiden den Menschen und sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv.

Auf ihrem Speiseplan stehen vor allem kleine Säugetiere, daneben auch Vögel und andere kleinere Tiere. Damit spielt die Wildkatze eine Rolle im natürlichen Gleichgewicht ihrer Lebensräume.

Bedroht sind sie durch den Verlust und die Zerstückelung ihrer Lebensräume, durch Verkehrsunfälle und durch die Kreuzung mit Hauskatzen.