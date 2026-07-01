Wirbel über dem See: 20 Minuten Naturgewalt versetzt Schaulustige in Angst

Ein seltenes Naturschauspiel über dem Bodensee ließ Passanten staunen – und sorgte bei manchem für einen Moment echter Anspannung.

Mitten am Mittwochnachmittag, kurz nach 13 Uhr, zog sich über dem Bodensee vor Friedrichshafen ein gewaltiger Wassertrichter in die Höhe. Wer gerade in den Restaurants und Geschäften entlang der Uferpromenade saß, strömte ins Freie – angezogen von einem Schauspiel, das sich nur selten bietet. Wie der SWR berichtet, verfolgten zahlreiche Schaulustige das Ereignis direkt vom Ufer aus.

Webcams und Beobachter hielten fest, wie sich der ungewöhnlich breite Trichter in deutlichem Abstand zur Küste über die Wasseroberfläche bewegte. Gegenüber dem Schweizer Portal 20min beschrieb ein Augenzeuge den Anblick als vergleichbar mit einem Tornado, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt – und gestand, er habe für einen Moment befürchtet, der Wirbel könnte das Ufer erreichen und Schäden hinterlassen.

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Seltenes Naturphänomen

Tatsächlich ist eine Wasserhose meteorologisch gesehen nichts anderes als ein Tornado über einer Wasserfläche. Sie entsteht, wenn warme, feuchte Luft aufsteigt, sich abkühlt und kondensiert. Treffen in verschiedenen Höhenlagen Winde aufeinander, setzt eine Rotation ein – und aus ihr heraus bildet sich jener charakteristische, wirbelnde Aufwindschlauch, der als Trichterwolke sichtbar wird.

Nach Angaben des Vorarlberger Newsportals vol.at hielt das Phänomen knapp 20 Minuten lang an, ehe es sich wieder auflöste. Solche Ereignisse sind am Bodensee keine Selbstverständlichkeit: Im Durchschnitt treten sie lediglich zwei- bis dreimal jährlich auf, vorwiegend im September bei erhöhten Wassertemperaturen oder im Zusammenhang mit kräftigen Gewittern.

Gefahr für Boote

Für Boote, die sich zum Zeitpunkt eines solchen Ereignisses auf dem See befinden, kann das Naturphänomen jedoch durchaus zur Gefahr werden.

Starke Böen, aufgewühltes Wasser und abrupte Windwechsel machen es für die Schifffahrt zu einem ernstzunehmenden Risiko. Laut Deutschem Wetterdienst erreichen Wasserhosen am Bodensee im Durchschnitt Windgeschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde, womit kleine Boote sie unbedingt meiden sollten, während große Schiffe nach Angaben der Bodensee-Schiffsbetriebe in der Regel nicht unmittelbar gefährdet sind, aber versuchen, ihnen auszuweichen.