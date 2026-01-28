„Wissen ist Macht“: Tausende stürmen Belgrads Straßen gegen Vučić-Regierung

Serbiens Bildungselite schlägt Alarm: Nach einem tödlichen Bahnhofsunglück gehen Tausende auf die Straße. Rektoren und Schuldirektoren prangern Vučićs Repressionen an.

Tausende demonstrierten in Belgrad gegen Bildungsmissstände und Regierungsversagen. Bei der Kundgebung, zu der die Studentenbewegung unter dem Motto „Wissen ist Macht“ aufgerufen hatte, kritisierten Universitäts- und Schulleiter öffentlich die systematische Vernachlässigung des Bildungswesens sowie die zunehmende Unterdrückung kritischer Stimmen unter der Führung von Präsident Aleksandar Vučić.

Den unmittelbaren Anlass für die anhaltenden Proteste lieferte der folgenschwere Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im Norden Serbiens im November 2024. Das Unglück, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen, wird von den protestierenden Studierenden als direktes Resultat staatlicher Misswirtschaft und korrupter Strukturen innerhalb der Vučić-Administration betrachtet. Die Regierung reagierte auf die daraufhin einsetzenden Universitätsbesetzungen, Straßenblockaden und Massendemonstrationen mit repressiven Maßnahmen – darunter gewaltsames Vorgehen gegen Demonstranten, willkürliche Festnahmen und die Entlassung von Lehrkräften, die mit den Protesten sympathisierten.

Akademische Kritik

„Noch nie zuvor war eine Regierung so gewalttätig und bösartig gegenüber der akademischen Welt, nur weil sie nicht mehr länger schweigen wollte“, erklärte der Rektor der Universität Belgrad, Vladan Djokić, in seiner Ansprache am Dienstagabend. Vladimir Ristić, ein entlassener Direktor einer Grundschule in Pancevo bei Belgrad, betonte: „Bildung soll den Menschen dazu befähigen, zu denken, sich ein Urteil zu bilden und an der Gesellschaft teilzuhaben, nicht zu schweigen.“ Er stehe heute hier „als ein Mann, der sich weigert, eure Zukunft zu verraten“, fügte er hinzu.

Strategiewechsel

Nach rund einjähriger Besetzung nahezu aller serbischen Universitäten beendeten die Studierenden im November ihre Blockade des Uni-betriebs. Seither konzentrieren sie ihre Aktivitäten auf den politischen Kampf für vorgezogene Neuwahlen, die nach aktuellen Umfragen für das Vučić-Lager mit Verlusten enden könnten. Die Protestbewegung definiert ihre öffentlichen Versammlungen inzwischen bewusst nicht mehr als Demonstrationen, sondern als Bürgerversammlungen, bei denen gesellschaftlich relevante Themen wie die Bildungspolitik in den Mittelpunkt gerückt werden.

