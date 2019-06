Wirtschaftskammer Wien in dubiosen Millionendeal verstrickt?

Teile diesen Beitrag:







Die Wirtschaftskammer Wien unterzeichnet im vergangenen Dezember einen Deal mit der Signa-Gruppe, der die Umsiedlung der WKW in ein Gebäude am Praterstern enthielt. Im Gegenzug gingen zwei Objekte der Wirtschaftskammer an die Immobiliengruppe.

Laut der Rechercheplattform „Addendum“ werfe der mehr als 100 Millionen schwere Deal einige Fragen auf. Dieses Geschäft zwischen der Signa-Gruppe von René Benko und der WKÖ Wien wurde auch in der Öffentlichkeit und in den Medien lautstark diskutiert. Die Frage, die im Raum steht; wie kann man aus 17 Millionen auf einmal 31,3 Millionen Euro machen?

Lesen Sie auch: Đoković kommt doch nicht nach Wien Ein herber Schlag für alle Fans des serbischen Tennisspielers, der beim Erste Bank Open in Wien spielen hätte sollen.

Vorwurf: zu günstig verkauft?

Das Gewerbehaus ging für 17 Millionen Euro aus dem Besitz der Wirtschaftskammer an die Signa-Gruppe über. Nur wenig später befand sich das Objekt im Eigentum des Immobilienunternehmers Hallman um schlussendlich noch einmal weiterverkauft zu werden. Der Endpreis betrug dann stolze 31,3 Millionen Euro.

Seither muss sich die Wirtschaftskammer Wien und deren Präsident Walter Ruck einigen unangenehmen Fragen stellen. Zumeist wird ihr vorgeworfen, das Objekt zu günstig verkauft zu haben.

„Addendum“ sieht in diesem Deal noch weitere Ungereimtheiten. Neben „branchenunüblichem Handeln“ mehrerer Beteiligter wirft die Plattform WKW-Beraterin Karin Fuhrmann vor, eine große Rolle im Geschäft zwischen der Wirtschaftskammer und der Signa-Gruppe gespielt zu haben. Fuhrmann sitze seit Jahren im Vorstand einer Privatstiftung von René Benko.