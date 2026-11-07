Wochengeld verweigert: Ein Detail brachte die Wende

Eine selbstständige Ergotherapeutin aus Österreich kämpfte jahrelang um ihr Wochengeld. Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) lehnte ihren Antrag ab, weil sie vor der Geburt im Schnitt weniger als 20 Stunden pro Woche gearbeitet hatte. Auch vor dem Oberlandesgericht scheiterte die Frau zunächst. Doch der Oberste Gerichtshof (OGH) entschied am 15. September 2026 zu ihren Gunsten.

20 Stunden, aber für wen gilt diese Grenze?

Der entscheidende Unterschied steckt im Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG). Wird Wochengeld statt einer von der Versicherung bereitgestellten Betriebshilfe gezahlt, muss im Regelfall eine geeignete Hilfskraft zur Entlastung der Mutter eingesetzt werden: an mindestens vier Tagen oder mindestens 20 Stunden pro Woche.

Diese Vorgabe betrifft also grundsätzlich die Hilfskraft, nicht eine pauschale Mindestarbeitszeit der selbstständigen Frau. Zudem kennt das Gesetz Ausnahmen, in denen überhaupt keine Ersatzkraft erforderlich ist. Genau auf eine solche Ausnahme konnte sich die Ergotherapeutin berufen.

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Warum sie keine Vertretung einsetzen konnte

Die Frau durfte ihre therapeutische Tätigkeit berufsrechtlich nur persönlich und unmittelbar ausüben. Eine Hilfsperson konnte sie bei untergeordneten Aufgaben unterstützen, aber nicht die eigentliche Behandlung übernehmen. Für solche Fälle sieht das Gesetz eine Ausnahme von der Hilfskraftpflicht vor.

Der OGH stellte klar: In diesen Ausnahmefällen hängt der Anspruch nicht davon ab, ob die Mutter vor oder während des betreffenden Zeitraums eine bestimmte Zahl an Wochenstunden gearbeitet hat. Das Wochengeld soll sie in der Zeit rund um die Geburt finanziell absichern.

Mehr als 8.000 Euro für die Mutter

Im konkreten Fall ging es um 121 Kalendertage vom 24. Februar bis 23. Juni 2024. Das Höchstgericht sprach der Frau 67,19 Euro pro Tag zu. Daraus ergeben sich rechnerisch 8.129,99 Euro. Der Betrag richtet sich nach dem damals gültigen Satz; er ist keine allgemeine Nachzahlung für andere Betroffene.

2026 beträgt das Wochengeld für anspruchsberechtigte Selbstständige 72,18 Euro täglich. Bei 30 Tagen wären das 2.165,40 Euro. Üblicherweise umfasst der Bezugszeitraum acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt sowie den Entbindungstag. Bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten gelten verlängerte Zeiträume.

Wer vom Urteil profitieren könnte

Besonders interessant ist die Entscheidung für Selbstständige, die ihre Arbeit aus rechtlichen Gründen nicht durch eine Ersatzkraft erledigen lassen können. Der OGH nennt im Zusammenhang mit möglichen Ausnahmen beispielsweise Physiotherapeutinnen im Einpersonenbetrieb, Übersetzerinnen und Fremdenführerinnen. Ob die Ausnahme tatsächlich greift, hängt aber von der konkreten Tätigkeit und Berufsberechtigung ab.

Anders kann die Lage etwa bei einem Kosmetikstudio oder einem Handelsbetrieb sein, in dem eine Vertretung grundsätzlich möglich ist. Dort bleiben die Regeln für Hilfskräfte relevant. Auch eine bestehende GSVG-Krankenversicherung aufgrund tatsächlicher Erwerbstätigkeit ist wesentlich.

Im Gerichtsfall war eine Vollversicherung rückwirkend bestätigt worden. Der OGH musste deshalb einen weiteren Streitpunkt rund um das sogenannte Opting-in nicht abschließend klären.

Auch eine Betriebspause kann entscheidend sein

Wer das Gewerbe während der Schutzfrist ruhend meldet oder seine selbstständige Tätigkeit ordnungsgemäß unterbricht, kann unter bestimmten Bedingungen ebenfalls Wochengeld ohne Hilfskraft erhalten. Dafür verlangt das Gesetz insbesondere eine durchgehende GSVG-Krankenpflichtversicherung in den sechs Monaten unmittelbar vor der Unterbrechung. Diese Sechsmonatsregel gilt nicht pauschal für alle Wochengeldfälle.

Was Betroffene nach einer Ablehnung tun sollten

Selbstständige sollten ihre Versicherungszeiten, den Grund einer Ablehnung und mögliche Ausnahmen prüfen. Die SVS bietet dafür einen eigenen Wochengeldantrag an. Wer bereits einen ablehnenden Bescheid erhalten hat, sollte rasch rechtlichen Rat einholen: Bei solchen Sozialleistungssachen beträgt die Frist für eine gerichtliche Klage grundsätzlich vier Wochen ab Zustellung.

Das Urteil bedeutet nicht, dass sämtliche früheren Ablehnungen automatisch aufgehoben werden. Es macht aber deutlich, wie entscheidend eine scheinbar kleine Unterscheidung im Gesetz sein kann und dass sich die Prüfung eines Bescheids lohnen kann.