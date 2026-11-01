Wohnung gesucht? Warum dein altes Ticket noch Gold wert sein kann

Wer in Wien eine Gemeinde- oder geförderte Wohnung sucht, sollte sein altes Wohn-Ticket noch einmal hervorholen. Für Besitzer eines Tickets mit begründetem Wohnbedarf läuft bis Ende 2026 eine Übergangsfrist. Dabei kann ein Datum auf dem Dokument einen entscheidenden Unterschied beim Startbonus machen.

Das Ticket liegt zwischen Meldezetteln und Einkommensnachweisen, die Wohnungssuche läuft neben Arbeit und Familie weiter. Doch wer davon ausgeht, mit seiner alten Vormerkung automatisch im neuen System dabei zu sein, sollte den eigenen Status prüfen. Seit dem 22. September 2026 funktioniert die Wohnungsvergabe über eine neue Plattform und ein gemeinsames Wiener Wohn-Ticket.

Warum das alte Wohn-Ticket allein nicht mehr reicht

Die bisherigen Wiener Wohn-Tickets mit begründetem Wohnbedarf sind im neuen Vergabesystem nicht mehr gültig. Für die Suche braucht es eine Registrierung im neuen System und ein gültiges neues Ticket.

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Betroffen ist damit die Bewerbung um eine Wohnung. Bestehende Mietverträge werden durch diesen Umstieg nicht aufgehoben. Auch wer schon im neuen System registriert ist und ein gültiges Ticket erhalten hat, muss nicht pauschal noch einmal von vorne beginnen.

Aktuell interessant ist die Übergangsregel: Berechtigte mit einem alten Ticket können einen Startbonus bis zum 31. Dezember 2026 nutzen. Dafür sollte man sich rechtzeitig um den vollständigen neuen Wohnantrag kümmern und kontrollieren, ob die Punkte berücksichtigt wurden.

Welches Datum über die Punkte entscheidet

Auf dem bisherigen Ticket steht der Vermerk „Vormerkung gilt ab“. Dieses Gültigkeitsdatum bestimmt, wie hoch der Startbonus ausfällt. Maßgeblich ist, wie lange das Ticket beim Start der neuen Vergabe bereits gültig war.

Die Staffel lautet:

• Weniger als zwei Jahre: 5 Punkte

• Mindestens zwei Jahre: 10 Punkte

• Mindestens drei Jahre: 20 Punkte

• Mindestens vier Jahre: 30 Punkte

• Mindestens fünf Jahre: 45 Punkte

Die Stufen werden nicht zusammengerechnet. Wer die höchste erfüllt, erhält 45 Punkte. Der Bonus bleibt bestehen, solange das neue Wohn-Ticket aufrecht ist.

Es handelt sich um Punkte für die Vergabe, nicht um eine Auszahlung. Auch die höchste Stufe garantiert weder eine Wohnung noch einen bestimmten Einzugstermin. Wer den Umstieg aufschiebt, riskiert aber, die befristete Möglichkeit für diesen Startvorteil ungenutzt zu lassen.

Nicht beim Benutzerkonto aufhören

Für den Zugang braucht es ein Stadt-Wien-Konto, eine E-Mail-Adresse und einen Account im neuen Wohn-Ticket-System. Anschließend müssen die Haushaltsmitglieder erfasst und die erforderlichen Unterlagen eingereicht werden.

Nur eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, sollte niemand als gesicherten Startbonus verstehen. Die ausführlichen Vergaberichtlinien nennen einen neuen Wohnantrag bis Jahresende. Deshalb empfiehlt sich, den Antrag vollständig zu stellen und bei Unklarheiten rechtzeitig nachzufragen.

Bereithalten sollte man unter anderem Ausweise, Geburtsurkunden, Einkommensnachweise und Nachweise zur aktuellen Wohnung. Je nach Situation kommen Aufenthaltsdokumente, Obsorge- oder Scheidungsunterlagen dazu. Entscheidend ist die individuelle Unterlagenliste im Verfahren.

Wer ein Wiener Wohn-Ticket bekommen kann

Der Startbonus ersetzt die Zugangsvoraussetzungen nicht. Antragsteller müssen mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Gemeint ist Wien als Hauptwohnsitz, nicht zwingend dieselbe Adresse. Kurze Meldeunterbrechungen bis sieben Tage sind möglich.

Zugangsberechtigt sind österreichische, EU-, EWR- und Schweizer Staatsbürger sowie anerkannte Flüchtlinge und Personen mit dem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EU“. Ein ausländischer Pass schließt die Bewerbung daher nicht grundsätzlich aus. Allerdings genügt nicht jeder Aufenthaltstitel.

Das ist etwa für Familien mit kroatischer, bosnischer oder serbischer Staatsbürgerschaft relevant: Bei EU-Bürgern und Angehörigen von Nicht-EU-Staaten greifen unterschiedliche Zugangswege. Die Voraussetzungen der mitziehenden Personen werden ebenfalls geprüft; für minderjährige Kinder gelten Ausnahmen. Ehepaare und eingetragene Partner müssen gemeinsam beantragen.

Hinzu kommen Einkommensgrenzen und Vorgaben zur bisherigen Miethistorie. Offene Mietschulden im Gemeindebau oder bestimmte gerichtlich eingebrachte Kündigungen können den Zugang verhindern.

Auch Berufstätige sollten die Einkommensgrenze prüfen

Wer arbeitet, sollte sich nicht vorschnell selbst ausschließen. Für geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien gelten 2026 folgende Höchstgrenzen beim jährlichen Netto-Haushaltseinkommen:

• Eine Person: 61.280 Euro

• Zwei Personen: 91.320 Euro

• Drei Personen: 103.330 Euro

• Vier Personen: 115.360 Euro

Das sind Jahresbeträge für den gesamten Haushalt. Sie gelten weder pro Person noch als Bruttogehalt. Unter der Grenze zu liegen ist eine Voraussetzung, aber noch keine Wohnungszusage.

Nach dem Antrag lohnt sich ein zweiter Blick

Im neuen System zählt die persönliche Lebenssituation. Anerkannter Überbelag, Alleinerziehen oder bestimmte Pflegebedürfnisse können zusätzliche Punkte bringen. Dafür sind Nachweise erforderlich. Nicht alle Kategorien lassen sich miteinander kombinieren.

Auch später sollte das Ticket nicht einfach in Vergessenheit geraten: Die Daten müssen spätestens nach zwölf Monaten bestätigt oder aktualisiert werden. Ein bestehendes Benutzerkonto allein bedeutet nicht, dass das Ticket weiterhin gültig ist.

Wer jetzt handeln möchte, prüft deshalb drei Dinge: Ist der neue Antrag vollständig, ist das Ticket gültig und wurde der Startbonus berücksichtigt? Bei Fragen hilft die Wohnberatung Wien unter 01/24 111, telefonisch Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr.

Gerade vor Jahresende lohnt sich diese Kontrolle, bevor fehlende Unterlagen erst kurz vor Fristende auffallen.