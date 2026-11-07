Wohnung in Sarajevo: Ein Detail könnte Familien teuer zu stehen kommen

Für viele Menschen in Österreich und Deutschland ist eine Wohnung in Sarajevo mehr als eine Immobilie: Sie ist ein Stück Familiengeschichte und oft der letzte feste Anlaufpunkt in der alten Heimat. Nun plant der Kanton Sarajevo eine jährliche Abgabe auf ungenutzte Wohnungen und Geschäftsräume. Die Regierung legte Ende September einen Gesetzentwurf vor. Beschlossen ist die neue Steuer noch nicht, ein verbindlicher Beginn steht ebenfalls nicht fest.

Was eine Wohnung kosten könnte

Dem Entwurf zufolge sollen für betroffene Immobilien jährlich vier bis sechs Konvertible Mark (KM) je Quadratmeter anfallen. Bei einer 60 Quadratmeter großen Wohnung wären das 240 bis 360 KM, also rund 123 bis 184 Euro im Jahr. Welche Summe tatsächlich gelten würde, sollen die Gemeinden innerhalb des vorgesehenen Rahmens bestimmen.

Für weitere steuerpflichtige Immobilien derselben Person sieht der Entwurf deutlich höhere Sätze vor. Wer mehrere Wohnungen besitzt, könnte damit stärker belastet werden als jemand mit nur einer betroffenen Immobilie. Noch handelt es sich um Modellrechnungen, nicht um fällige Steuerforderungen.

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Reichen Sommerferien und Weihnachtsbesuche?

Genau hier wird es für viele Familien interessant. Eine in Wien lebende Familie kommt vielleicht drei Wochen im August und zehn Tage im Dezember nach Sarajevo. Dazwischen bleibt die Wohnung geschlossen. Zählt das bereits als Nutzung oder gilt sie als leerstehend? Eine gesicherte Ausnahme für Ferienwohnungen lässt sich aus dem vorliegenden Entwurf nicht ableiten.

Die Formulierung ist sogar enger, als manche erwarten: Als dauerhaftes Wohnen beschreibt der Entwurf grundsätzlich, dass der Eigentümer selbst an der Adresse lebt. Als Nachweise sind unter anderem eine Wohnsitzbestätigung und Unterlagen zum gemeinsamen Haushalt vorgesehen. Ob und wie längere Aufenthalte ohne dortigen Hauptwohnsitz anerkannt werden könnten, ist ungeklärt.

Und wenn Oma kostenlos dort wohnt?

Ein zweiter Fall zeigt die Schwierigkeit: Die Tochter lebt in München, besitzt aber eine Wohnung in Sarajevo, in der ihre Mutter dauerhaft und ohne Mietvertrag wohnt. Tatsächlich steht diese Wohnung nicht leer. Der Entwurf knüpft die ausdrücklich beschriebene Ausnahme für dauerhaftes Wohnen jedoch an den Wohnsitz des Eigentümers. Ob für solche Familienkonstellationen eine Klarstellung folgt, ist offen. Eine automatische Befreiung sollte daher niemand voraussetzen.

Bei Vermietung ist der Entwurf konkreter. Eine Ausnahme ist für Immobilien vorgesehen, die aufgrund eines bei der Steuerverwaltung erfassten Mietvertrags insgesamt länger als neun Monate im Kalenderjahr vermietet sind. Auch bei einer geerbten Wohnung kann es Besonderheiten geben: Für das Jahr des Erwerbs durch Erbschaft sieht der Entwurf eine Ausnahme vor.

Warum Sarajevo überhaupt eine Steuer plant

Die Kantonsregierung will Wohnungen, die dauerhaft ungenutzt bleiben, für den Wohnungsmarkt mobilisieren. Hintergrund sind hohe Preise und knapper neuer Wohnraum. Nach Regierungsangaben kostet eine typische 60-Quadratmeter-Wohnung inzwischen mehr als 250.000 KM; jährlich entstehen derzeit nur rund 370 neue Wohnungen.

Doch die Maßnahme wirft eine Gerechtigkeitsfrage auf: Ist eine leerstehende Anlegerwohnung mit einer über Generationen erhaltenen Familienwohnung gleichzusetzen? Ob die geplante Abgabe tatsächlich zusätzliche Mietwohnungen schafft, lässt sich bisher nicht belegen. Eine verlässliche Zahl leerstehender Wohnungen der Diaspora liegt ebenfalls nicht vor.

Was Eigentümer jetzt beachten sollten

Der geplante Zugriff würde sich auf Immobilien im Kanton Sarajevo beziehen, unabhängig davon, ob der Eigentümer in Bosnien, Österreich oder Deutschland lebt. Andere Städte und das außerhalb des Kantons gelegene Istočno Sarajevo sind davon nicht automatisch erfasst.

Betroffene sollten vorsorglich Eigentums- und Erbschaftsunterlagen, Wohnsitznachweise sowie gegebenenfalls Mietvertrag und steuerliche Registrierung prüfen. Über die tatsächliche Nutzung könnte künftig auch der Stromverbrauch eine Rolle spielen; eine verbindliche Messregel ist aber nicht bekannt.

Jetzt muss niemand allein wegen dieses Entwurfs eine neue Leerstandssteuer bezahlen. Entscheidend wird sein, welche Regeln das Kantonsparlament letztlich beschließt und wie es die Familienwohnungen behandelt.