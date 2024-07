Wollte Tier ausweichen: Auto überschlägt sich (FOTO)

Ein 31-jähriger Inder, derzeit wohnhaft in Graz, fand sich nach einer dramatischen Kollision seines Fahrzeugs im dichten Wald wieder, wobei sein Auto sich überschlug und auf dem Dach zu liegen kam.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr in Wolfsgruben bei St. Ruprecht. Laut der Aussage des Lenkers überquerte während der Fahrt unerwartet ein Tier die Straße in einer Linkskurve, was ihn dazu veranlasste, sein Fahrzeug heftig nach rechts zu lenken. Der Vorderreifen geriet dabei in einen Betonkanal am Straßenrand. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeugs und landete auf dem Dach im angrenzenden Waldgebiet. Sofort eilten Einsatzkräfte zur Unfallstelle, um dem Verunglückten zur Seite zu stehen.

Rettungsaktion

Zu den Ersthelfern gehörten eine „First Responderin“ sowie ein Team des Roten Kreuzes, die sich um die medizinische Erstversorgung des Verletzten kümmerten. Der 31-jährige Mann wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das nahegelegene Krankenhaus Weiz eingeliefert. Die Feuerwehr St. Ruprecht rückte mit 15 Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten zu koordinieren.