Worauf es für seriöses Glücksspiel im Internet wirklich ankommt

Wenn es um Glücksspiel geht, haben viele Menschen eine geteilte Meinung. Einerseits schätzen sie den Nervenkitzel der Spiele, haben gleichzeitig aber auch Bedenken bei der Seriosität.

Während es bei stationären Casinos aufgrund der geltenden Lizenzen meist mehr Vertrauen gibt, hakt es bei Online-Casinos oft noch bei diesem Punkt. Wie die ideale Kombination aus Spielspaß und Seriosität gelingt und was es dabei zu beachten gilt, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst.

Auf bereits getestete Anbieter setzen

In der heutigen Zeit ist es völlig normal, sich zuerst schlau über einen Händler zu machen. Beim Glücksspiel im Internet greift dieses Prinzip genauso wie bei allen anderen Leistungen auch. Will heißen: Bevor man sich für die Anmeldung entscheidet, sollten Fachseiten für Online-Casinos aufgesucht werden. Dort gibt es umfassende Testberichte, die sich zu einem großen Teil der Seriosität widmen. Die schwarzen Schafe bleiben hier nicht lange unentdeckt und haben einen schweren Stand auf dem Markt.



Doch wie sieht es mit komplett neuen Anbietern aus? Schließlich müssen diese wegen ihrer fehlenden Bekanntheit noch lange nicht unseriös sein. Dennoch ist es ratsam, sich zunächst zurückzuhalten. Erst wenn Experten für das Thema einem Online-Casino so richtig auf den Zahn gefühlt und erste Erfahrungen gesammelt haben, besteht die nötige Sicherheit. Außerdem liefern die Fachseiten wichtige Informationen zu interessanten Bonusangeboten und können oftmals sogar mit speziellen Sonderangeboten aufwarten.

Mit Zurückhaltung beginnen und sich langsam steigern

Gerade Neulinge sind bei ihren ersten Schritten in einem Online-Casino unsicher. Die vielen neuen Begriffe wirken schnell abschreckend und aufgrund einiger negativer Schlagzeilen besteht zu Recht eine gewisse Skepsis. Wenn ein Fachportal dann grünes Licht gibt, würden wir dennoch zunächst zur Zurückhaltung raten. Es ist besser, am Anfang die kostenlosen Angebote ohne Einsätze wahrzunehmen. So können sich neue Spieler ihre eigenen Eindrücke verschaffen und anschließend entscheiden, ob das Gesamtpaket für sie stimmig ist.

Auch die weichen Kriterien nicht vergessen

Die von einschlägigen Seiten ausgestellte Seriosität ist natürlich der wichtigste Punkt bei der Wahl des passenden Online-Casinos. Trotzdem zeigt sich diese nicht alleine für den maximalen Spielspaß verantwortlich. Hierbei kommt es eher auf die Angebote im Einzelnen an. Was damit gemeint ist? In erster Linie das Spielangebot und die verschiedenen Bonusangebote, mit denen die Anbieter Kunden werben wollen.



Ein wichtiger Tipp: Bonus ist nicht gleich Bonus. Gerade neue Anbieter schicken oftmals scheinbar attraktive Angebote ins Rennen, um den etablierten Online-Casinos den Kampf anzusagen. Nicht selten haben die besten Boni allerdings auch die größten Haken. Diese lassen sich an hohen Hürden bei den geltenden Bedingungen erkennen. So verlangen viele Anbieter hohe Umsatzbedingungen, welche die Vorteile des Angebotes schnell zunichtemachen. Statt wirklich zu profitieren, werden dann Einzahlungen hoher Summen nötig. Auch hier geben die Fachportale Aufschluss darüber, wie attraktiv ein Bonus wirklich ist.

Fazit: Mit Vorsicht in den Nervenkitzel

Ja, Online-Casinos können bei allen Bedenken seriös sein. Wichtig dafür sind entsprechende Maßnahmen, wie man sie auch vor jedem anderen Kauf ergreifen würde. Dies gilt nicht nur für Neulinge, sondern auch für erfahrene Spieler, die mithilfe von Fachseiten einen wichtigen Schritt hin zu sicherem Glücksspiel im Internet gehen können.