WoW: Endlich könnt ihr nach fast 20 Jahren einen permanenten Hexenbesen als Reittier bekommen

Es ist eine Tradition, dass der Oktober in World of Warcraft im Zeichen der Schlotternächte steht. Dabei handelt es sich um ein Event, das die tapferen Helden von Azeroth passend zu Halloween das Gruseln lehren soll.

Während der Schlotternächte kann man darum auch viele Spieler sehen, die auf Besen durch die Lüfte düsen. Leider verschwinden diese Mounts aber, wenn das Event Ende Oktober seine Pforten schließt. Wer jedoch bis zum nächsten Jahr nicht auf den stylischen Hexenbesen verzichten möchte, sollte jetzt aufhorchen. Denn nach 20 Jahren WoW-Geschichte gibt es endlich die Möglichkeit, einen Besen als permanenten Mount zu erhalten.

Der Weg zum Besenritt

Wer sich auf den Besen mit dem melodischen Namen “Schreckensgefährt der Vornacht” (im Englischen “Eve’s Ghastly Rider”) schwingen möchte, der kann sich dieses spezielle Reittier noch bis einschließlich zum 31.10. sichern. Das Mount lässt sich nicht mit WoW Classic Gold kaufen, sondern kann durch die Teilnahme an speziellen Aktivitäten rund um die Schlotternächte verdient werden.



Insgesamt 1000 Punkte müssen die Helden in ihrem Reisetagebuch für den Oktober erzielen, bevor sie bei einem Händlerposten ihrer Wahl den Besen als Belohnung einsammeln können. Ihr müsst also kein Wow Gold kaufen oder ewig sammeln. Dabei können Spieler auch verschiedene Ereignisse mit mehreren ihrer Charaktere erledigen. Es werden nämlich die Punkte jeweils auf den Spiel-Account angerechnet. Wer also beispielsweise sechs verschiedene Charaktere auf einem Account besitzt, kann mit jedem der Charaktere auch zum Punktesammeln beisteuern.



Das Schreckensgefährt der Vornacht wird als Belohnung dann ebenfalls Accountweit freigeschaltet, sodass jeder Charakter das Gefährt nutzen kann. Als zusätzlichen kleinen Bonus können die Spieler den Besen während der Schlotternächte außerdem direkt beschwören und müssen keine Summon-Zeit in Kauf nehmen. Nach dem Event müssen die Spieler dann aber wieder die reguläre Zeit abwarten, bevor sich ihr Charakter auf den Besen schwingt.

Auf Punktejagd

1000 Punkte im Reisetagebuch zu füllen, klingt zunächst wie eine anstrengende Herausforderung. Immerhin geben einige wiederholbare Aktivitäten nur ein paar wenige Punkte. Allerdings können Spieler auch relativ schnell die Punktschwelle knacken, wenn sie nur die richtigen Aktivitäten machen.



Es lohnt sich beispielsweise, das Braufest zu besuchen und sich bis zum Boss Coren Düsterbräu vorzuarbeiten. Wird der trinkfeste Dunkelzwerg umgehauen, bekommen die Spieler automatisch 150 Punkte in ihrem Reisetagebuch für die Schlotternächte gutgeschrieben. Ein Duell mit dem kopflosen Reiter, der während der Schlotternächte die Länder von Azeroth unsicher macht, bringt dagegen 100 Punkte ein.



Etwas entspannter kommt man an 50 Punkte ran, indem man einfach auf dem Dunkelmondjahrmarkt eine Runde in dem Riesenrad dreht. Aber auch Minispiele wie “Hau den Gnoll” belohnen die Spieler mit 50 einfachen Punkten.



Es gibt jede Menge zu tun, sodass Spieler sich letztendlich selbst überlegen können, wie sie am elegantesten zu den ersehnten Punkten im Reisetagebuch kommen. Wichtig ist nur, dass die 1000 Punkte bis zum 31.10. um 23:59 Uhr bei einem Händlerposten eingelöst werden. Ansonsten löst sich der Besen in Luft auf und es gibt keine Möglichkeit, ihn noch zu ergattern.

Besenfest

Wie auch im echten Leben, können sich die Helden von Azeroth nicht einfach auf ein ergattertes Fluggefährt setzen und damit los düsen. Jeder Charakter, der das Schreckensgefährt der Vornacht nutzen möchte, muss auch die nötige Fahr- bzw. Flugtüchtigkeit besitzen.



Konkret heißt das, dass ein Charakter mindestens das Level 10 erreicht haben muss. Damit verbunden muss auch die Reitfähigkeit zumindest auf Anfänger-Niveau sein, was automatisch durch das Erreichen von Level 10 passiert.



Zusätzlich müssen Charaktere aber auch eine Flugerfahrung vorweisen können, die auf Experten-Level ist. Das bedeutet, dass die Helden erst einmal ein paar Runden auf einem Flug-Mount absolviert haben müssen, bevor sie sich mit dem Besen überhaupt in die Lüfte erheben dürfen. Die Erfahrungsstufe im Fliegen beeinflusst auch, wie schnell die Spieler mit dem Schreckensgefährt der Vornacht durch die Luft düsen können. Die Anfangsgeschwindigkeit ist 150% schneller als die normale Laufgeschwindigkeit, aber der Besen kann bis zu 310% schneller werden, wenn ein Charakter ein entsprechend hohes Erfahrungslevel im Fliegen besitzt.

Gruselige Eindrücke

Wer bei der Jagd nach dem Schreckensgefährt der Vornacht Lust bekommen hat, seine Helden in feierliche Gruselstimmung zu versetzen, der findet bei diversen Event-Händlern wieder jede Menge Cosmetics rund um die Schlotternächte. Schwarze Katzen und gruselig leuchtende Kürbisköpfe sind dabei ein echter Hingucker, aber auch neue gruselige Rüstungssets dürfen natürlich nicht fehlen.