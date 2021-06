Wunderkollagen: Mythos oder Wahrheit?

Niemand hat etwas gegen Falten, solange Sie zart und angedeutet bleiben und demonstrieren, dass wir das Leben zu genießen wissen. Wenn Sie den Träger jedoch alt und harsch aussehen lassen, verstehen wir keinen Spaß mehr. Wir wünschen uns von Herzen unsere gesunde und straffe Haut zurück, nehmen dafür vieles in Kauf und testen eine Menge aus. Wir zelebrieren einen achtsamen und gesunden Lebensstil, bewegen uns regelmäßig und pflegen uns von Kopf bis Fuß. All das, um zu verhindern, dass wir müde daher kommen, schlaffe Wangenknochen in die Welt tragen oder unser dünnes und brüchiges Haar schütteln müssen, anstatt einer vollen Mähne.

Kollagenpräparate beispielsweise versprechen eine Menge. Aber was steckt dahinter? Verlangsamen sie wirklich den Alterungsprozess, zaubern sie in der Tat das jugendliche Aussehen zurück ins Gesicht? Neueste Forschungen zum Thema Hautalterung haben die Auswirkungen von Kollagenpräparaten im Hinblick auf den Alterungsprozess erforscht, um endlich mit den Mythen und Halbwahrheiten aufzuräumen. In der Tat sind die Ergebnisse ermutigend und wir können jetzt schon verraten, dass ein Teelöffel Kollagenpulver, eingestreut in einen gesunden Smoothie beispielsweise den Besuch beim Schönheitschirurgen nicht überflüssig macht.

Gesunde Haut will Kollagen haben

Die Haut ist ein Schutzwall, der unseren Körper vor schädlichen Umwelteinflüssen und Infektionen schützt. Aber wie so oft trifft es die, die sich an vorderster Front aufhalten, als Erstes und so zeigt die Haut als unser größtes Sinnesorgan bereits in jungen Jahren, dass sie nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Permanent Hitze, Kälte, Wind, Sonne und Wetter ausgesetzt, erweist sie sich schon mit Anfang 20 als nicht ganz so abgebrüht. Kommen dann noch ungünstige Faktoren wie Rauchen, Trinken oder eine unausgewogene Ernährung hinzu, nimmt der Alterungsprozess an Fahrt auf.

Fälschlicherweise denken wir oft, dass nur die Epidermis, also die Oberhaut, dem Alterungsprozess schonungslos ausgesetzt ist, weil die dort vorhandenen Hautzellen absterben. Der eigentliche Alterungsprozess findet jedoch viel tiefer, im Inneren des Körpers statt. Verantwortlich hierfür ist das Kollagen, das mit den Jahren immer weniger vom Körper selbst hergestellt werden kann.

Kollagen ist ein Protein, dass das Aussehen der Haut und ihre elastische Struktur beeinflusst. Als Teil der interzellulären Struktur hält Kollagen die Feuchtigkeit und sorgt für eine glatte und feste Haut. Kollagenfasern sind extrem stark und damit ein wesentlicher Bestandteil einer gesund aussehenden Haut. Leider, und dass belegen Studien, lässt die Kollagenproduktion mit jeder Geburtstagskerze, die man zusätzlich ausbläst, nach. Dieser Tatsache kann sich niemand entziehen oder die Augen davor verschließen. Die Folge ist, dass das morgendliche Spiegelbild zunehmend dem Anblick von vertrocknetem Obst gleicht.

Aber, und dass zeigen neuere Forschungen eben auch, wir können den Körper dabei unterstützen, weiter eigenes Kollagen zu produzieren. Die Einnahme von Kollagenpulver als Nahrungsergänzungsmittel kann den Alterungsprozess verlangsamen, die Haut gesund halten und das jugendliche Blitzen in den Augen erhalten. Und das ist kein Mythos!

Eigenes Kollagen durch die Einnahme von natürlichem Kollagenpulver

Bei Kollagen-Ergänzungspräparaten handelt es sich um aktive Kollagenpeptide, die aus natürlichem Kollagen wie es in den Lebensmitteln Fisch, Rindfleisch und Eiern vorkommt, extrahiert werden. Sobald sie vom Körper verdaut sind, reichern sie sich über den Blutkreislauf in der Haut an, um die interzelluläre Struktur zu unterstützen.

Mit natürlichem Kollagen-Pulver geben Sie Ihrer Haut also das, was sie selbst mit den fortschreitenden Jahren nur schwer produzieren kann. Wichtig ist bei der Auswahl auf die richtige Qualität zu achten, denn Kollagenpulver ist nicht gleich Kollagenpulver. In den Smoothie oder die Bowl gehört nur eines der hochwertigsten Kollagenprodukte, das aus rein natürlichen Inhaltsstoffen gewonnen wird. Tunlichst darauf achten sollte man, dass dem Präparat keine Schwermetalle, schädlichen Zusatzstoffe, Farbstoffe, Zucker oder GMOs (frei von Gentechnik) beigemischt sind.

Die angesprochenen Studien belegen fünf überzeugende Beweise für die Wirkung von Kollagen

Im Rahmen der Studie mit über 70 Frauen im Alter von Mitte 30 nahm die Hälfte Kollagen ein, während die Kontrollgruppe ein Placebo erhielt. Nach drei Monaten verglich man die Ergebnisse miteinander und kam zu folgenden Ergebnissen:

Fakt 1: Die Haut zeigt sich elastischer

Wird der Körper durch die Einnahme von Kollagenpulver unterstützt, stellt sich die jugendliche Elastizität der Haut nach etwa drei Monaten wieder ein. Dieses Phänomen blieb auch nach dem Absetzen des Präparates erhalten.

Fakt 2: Die Haut hält die Feuchtigkeit

Ein erstes Zeichen von Hautalterung ist, wenn permanent ein Gefühl von trockener Haut vorherrscht. Das führt zu einem müden und abgekämpften Aussehen. Durch die Einnahme von Kollagenpulver wird die Hautfeuchtigkeit um bis zu 28 % erhöht. Also fast ein Drittel mehr als ohne Unterstützung. Das wird sich sehen lassen können.

Fakt 3: Das Leben lässt sich auch ohne Falten genießen

Es wäre jetzt gelogen zu behaupten, dass sie vollständig verschwinden würden. Schließlich sind wir nicht beim Film. Aber die Oberflächenfalten zeichnen sich weicher ab, weil die angekurbelte Kollagenproduktion die intrazelluläre Struktur anhebt und der Oberfläche zu einer straffenden Wirkung verhilft.

Fakt 4: Die Stärke der Epidermis verbessert sich

Es gibt den Spruch, dass es gut ist, eine dicke Haut zu haben. Die Anwendung eines natürlichen Kollagenpulvers ist wörtlich zu verstehen. Nach dreimonatiger Anwendung nahm die Dichte der Oberhaut um 24% zu. Die Haut lässt somit weniger Licht durch und verleiht einen strahlenden Anblick.

Fakt 5: Die Effekte des natürlichen Kollagenpulvers wirken nach

Dieses Ergebnis kam eher überraschend zutage. Die positiven Effekte, die durch die Einnahme des Supplements entstanden sind, verschwinden nicht direkt mit dem Absetzen des Produkts. Damit lässt sich das Kollagenpulver auch in Form einer zeitlich begrenzten Schönheitskur anwenden, die noch lange anhält.

Der Fokus liegt auf dem richtigen Kollagen-Produkt

Wie bereits angedeutet, ist die Wahl des perfekten Kollagenpulvers von entscheidender Bedeutung. Ein Premium-Kollagenpulver sollte die erste Wahl sein. Es wird nach den höchsten europäischen Standards und aus rein natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Das Produkt liefert die erforderlichen Bausteine des Kollagens unverzüglich und ohne Verdauungsverluste an Haut, Haaren und den Darm.

Wichtig ist darüber hinaus, dass die vier wichtigsten Kollagentypen (Typ I, III, V, X) aus den richtigen Quellen (Fisch-, Rinder- und Eikollagen) im Produkt enthalten sind. Nur damit wird der Körper optimal in all seinen Funktionen unterstützt. Zur weiteren Unterstützung sollten Kieselsäure, Hyaluronsäure und Vitamin C Bestandteil des Kollagenpulvers sein. Nur mit solch einem Produkt wird der Alterungsprozess verlangsamt und das jugendliche Aussehen kehrt zurück.

Das ist kein Mythos, sondern die reine Wahrheit!