Wurst, Käse, Kajmak: Warum Vakuumieren an der EU-Grenze nicht hilft

Wurst von den Eltern, Käse vom Markt und ein Glas Honig für zu Hause: Nach dem Weihnachtsbesuch reist oft mehr als Gepäck mit zurück. Doch bei der Einreise in die EU gelten für Lebensmittel unterschiedliche Regeln. Selbst kleine, gut verpackte Geschenke können an der Grenze zum Problem werden.

Kurz vor der Abfahrt wandert noch etwas vom Festessen in den Kofferraum. Es ist selbst gemacht, für die Familie bestimmt und ordentlich verschlossen. Das macht ein Mitbringsel aber nicht automatisch zulässig. Wer Lebensmittel nach Österreich bringen möchte, sollte zuerst klären, aus welchem Land sie in die EU gelangen.

Die entscheidende Grenze liegt oft vor Österreich

Für die gewöhnliche Mitnahme im privaten Reisegepäck aus Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro gilt grundsätzlich: Fleisch, Milch und deren Erzeugnisse dürfen nicht in die EU eingeführt werden. Eine allgemeine Ausnahme für kleine Mengen zum Eigenverbrauch gibt es für diese Produkte aus diesen Ländern nicht.

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Wer aus Bosnien über Kroatien nach Österreich fährt, reist bereits an der kroatischen Grenze in die EU ein. Auf der Route aus Serbien über Ungarn liegt dieser Punkt an der ungarischen Grenze. Bei einem Direktflug aus Belgrad nach Wien erfolgt die EU-Einreise dagegen in Wien.

Anders ist eine Fahrt aus Kroatien direkt über Slowenien nach Österreich: Sie verläuft innerhalb der EU. Lebensmittel wie Fleisch und Milchprodukte dürfen dabei grundsätzlich für den persönlichen Verbrauch mitgenommen werden. Zeitweilige Einschränkungen wegen Tierseuchen können dennoch gelten.

Die Weiterfahrt durch Kroatien macht ein unerlaubt eingeführtes Produkt aus Bosnien nicht nachträglich zulässig. Entscheidend ist die Einreise der Ware in die EU.

Warum die Verpackung keine Ausnahme schafft

Suho meso, Pršut, Kulen und andere Wurstwaren bleiben Fleischerzeugnisse, auch wenn sie geräuchert, getrocknet oder vakuumiert sind. Bei Käse und Kajmak beseitigt eine verschlossene Verpackung das Einfuhrverbot ebenfalls nicht.

Auch Kochen schafft keine allgemeine Ausnahme. Sarma mit Fleisch oder Fleischburek werden nicht allein dadurch zu erlaubten Mitbringseln, dass sie fertig zubereitet sind. Dass die Eltern sie verschenken, statt sie zu verkaufen, ändert daran nichts.

Diese Vorschriften dienen dem Schutz vor Tierseuchen. Sie sind keine pauschale Aussage über die Qualität des Essens einer Familie oder eines Landes.

Was bei typischen Mitbringseln gilt

Die Übersicht betrifft die private Einreise aus Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro in die EU.

Lebensmittel

Grundregel im Reisegepäck

Fleisch, Wurst, Käse, Kajmak

Grundsätzlich nicht erlaubt; auch nicht als kleines Geschenk oder vakuumiert.

Fisch und Fischereierzeugnisse

Bis 20 kg pro Person oder ein einzelner schwererer Fisch. Frischer Fisch muss ausgenommen sein; Sondervorschriften bleiben möglich.

Honig

Grundsätzlich bis 2 kg pro Person. Bei weiteren Produkten derselben geregelten Kategorie ist die gemeinsame Gewichtsgrenze zu beachten.

Frische Äpfel, Mandarinen, Paprika

Nicht einfach als freie Kleinmenge einpacken: Grundsätzlich sind Pflanzengesundheitszeugnis und weitere Einfuhrvorgaben zu beachten.

Rein pflanzlicher Ajvar, Marmelade

Fallen nicht unter das Fleisch-/Milchverbot. Für verarbeitete Pflanzenprodukte wie Marmelade ist kein Pflanzengesundheitszeugnis nötig; allgemeine Zollregeln bleiben bestehen.

Kekse, Schokolade, haltbares Gebäck

Für bestimmte fleischfreie, haltbare Mischprodukte gibt es Ausnahmen. Zusammensetzung und weitere Bedingungen zählen; keine Freigabe für jede Cremetorte.

Für Säuglingsnahrung und medizinische Spezialnahrung gibt es eine gesonderte Ausnahme bis grundsätzlich zwei Kilogramm. Dafür gelten Bedingungen: kommerziell verpackt, vor dem Öffnen nicht kühlpflichtig und ungeöffnet, sofern nicht bereits in Gebrauch. Eine beliebige selbst gemachte Babymahlzeit fällt nicht automatisch darunter.

Auch ein Beutel Obst kann Fragen auslösen

Bei frischem Obst und Gemüse geht es um Pflanzenschädlinge und Krankheiten. Eine kleine Menge im Reisegepäck ist deshalb nicht generell von den Vorschriften befreit.

Ausnahmen ohne Pflanzengesundheitszeugnis gelten für die Früchte von Bananen, Datteln, Ananas und Durian sowie für Kokosnüsse. Äpfel, Mandarinen und frische Paprika gehören nicht dazu. Ein erforderliches Zeugnis ersetzt außerdem nicht automatisch weitere Anmelde- oder Kontrollpflichten.

Verarbeitete Produkte sind davon zu unterscheiden. Für Ajvar existiert keine pauschale, für jede Situation geltende Regel nach dem Muster „drei Gläser sind erlaubt“. Zutaten, Verarbeitung, Menge und Warenwert müssen passen.

Die 300-Euro-Grenze hilft bei verbotener Wurst nicht

Bei nichtgewerblichen Einreisen aus Nicht-EU-Staaten beträgt die allgemeine Warenwert-Freigrenze grundsätzlich 300 Euro auf dem Landweg und 430 Euro für Flugreisende. Für Kinder unter 15 Jahren sind es 150 Euro.

Diese Grenzen betreffen die Abgabenbefreiung. Sie heben Gesundheitsverbote nicht auf. Eine nicht zulässige Wurst bleibt deshalb auch dann unzulässig, wenn sie nur 15 Euro kostet. Umgekehrt kann bei grundsätzlich erlaubten Waren die gesamte relevante Einkaufssumme für die Abgaben entscheidend sein.

Nicht regelkonforme tierische Produkte können eingezogen und vernichtet werden. Dazu können Kosten und Sanktionen kommen. Auch Nachschicken per Post oder Kurier umgeht die Vorschriften nicht.

Prüfe Mitbringsel deshalb vor dem Einpacken. Kläre unklare Produkte mit der zuständigen Zollstelle und gib sie bei einer Kontrolle wahrheitsgemäß an. Die Zutatenliste aufzubewahren hilft bei der Einordnung; eine gute Verpackung ersetzt keine Einfuhrerlaubnis.