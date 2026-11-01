Bei einem Auto um 20.000 Euro entsprechen zehn Prozent bereits 2.000 Euro. Eine solche Pauschale stand in einer beanstandeten Onlinecars-Klausel. Ein rechtskräftiges Urteil macht deshalb einen genauen Blick in den Kaufvertrag besonders interessant.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz hat sieben Vertragsklauseln der Onlinecars Vertriebs GmbH untersagt. Darüber berichtete der Verein für Konsumenteninformation am 19. Oktober. Das Urteil stammt vom 29. Juli 2026 und ist laut VKI rechtskräftig. Für Käufer geht es dabei um Stornokosten, Haftung und weitere Einschränkungen im Kleingedruckten.

Was die Zehn-Prozent-Klausel vorsah

Die betreffende Regelung erfasste eine rechtlich unbegründete Nichterfüllung des Vertrags durch den Käufer und einen daraus begründeten Rücktritt des Unternehmens. Onlinecars sollte dann zehn Prozent des Kaufpreises als pauschalen Schadenersatz verlangen oder einen konkret bezifferten Schaden geltend machen können.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bei angenommenen 15.000 Euro Kaufpreis wären zehn Prozent 1.500 Euro, bei 30.000 Euro bereits 3.000 Euro. Das sind Rechenbeispiele zur Größenordnung, keine dokumentierten Forderungen gegen einzelne Kunden.

Die konkrete Klausel gehört zu den untersagten Bestimmungen. Das Urteil bedeutet jedoch nicht, dass jeder Autokäufer einen geschlossenen Vertrag beliebig und kostenlos auflösen kann. Ob auf einer anderen rechtlichen Grundlage ein konkreter Anspruch besteht, muss gesondert geprüft werden.

Welche weiteren Regeln untersagt wurden

Beanstandet wurden auch eine Schriftformklausel für abweichende Vereinbarungen, ein Anspruchsausschluss bei nicht mehr verfügbaren Fahrzeugen und eine pauschale Berechtigung zur Verarbeitung von Dokumentdaten.

Weitere Punkte betrafen den Ersatz unwirksamer Bestimmungen durch wirtschaftlich ähnliche Regelungen sowie die eingeschränkte Möglichkeit, eigene Gegenforderungen zu verrechnen. Hinzu kam eine Klausel zur Nichterfüllung durch den Händler, die eine Anzahlungsrückgabe innerhalb von acht Tagen mit einer Beschränkung von Schadenersatz auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verband.

Laut VKI darf das Unternehmen die betreffenden oder sinngleichen Klauseln im Verbrauchergeschäft weder verwenden noch sich darauf berufen. Das betrifft die konkreten Formulierungen und ist kein allgemeines Verbot jeder Datenverarbeitung oder jeder Stornovereinbarung.

Im Internet gefunden heißt nicht online gekauft

Gerade beim Gebrauchtwagenkauf wird ein entscheidender Unterschied leicht übersehen: Ein Internetinserat allein begründet noch kein gesetzliches Fernabsatzgeschäft.

Wer ein Auto online entdeckt, anschließend beim Händler besichtigt und den Kauf dort persönlich aushandelt, erhält dadurch allein kein gesetzliches Rücktrittsrecht von 14 Tagen.

Anders kann es aussehen, wenn der Vertrag im Rahmen eines organisierten Fernabsatzsystems zustande kommt und bis zum Abschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden. Bei einem solchen erfassten Warenkauf besteht grundsätzlich ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen ab Erhalt des Fahrzeugs.

Entscheidend ist somit, wie der Vertrag zustande gekommen ist. Der Name eines Händlers oder die Tatsache, dass Fotos im Internet standen, beantwortet diese Frage nicht.

Rückgabeversprechen und gesetzliche Rechte unterscheiden

Onlinecars wirbt in seiner Unternehmensdarstellung mit 14 Tagen Rückgaberecht. Welche Fälle dieses Angebot zusätzlich abdeckt und welche Bedingungen gelten, sollte man anhand der konkreten Vereinbarung prüfen.

Ein freiwilliges Rückgabeversprechen ist von einem gesetzlichen Recht zu unterscheiden. Ebenso sind eine einvernehmliche Stornierung und ein Rücktritt wegen eines Lieferproblems jeweils eigene Fälle.

Auch bei einem gesetzlichen Fernabsatzrücktritt ist das Fahrzeug kein kostenloser Langzeittest. Ein Wertverlust kann zu ersetzen sein, wenn er auf einen Umgang zurückgeht, der für die erforderliche Prüfung nicht notwendig war. Dafür ist auch die entsprechende Belehrung relevant. Eine allgemeingültige Zahl kostenlos erlaubter Kilometer lässt sich daraus nicht ableiten.

Zusagen sichern statt nur aufs Kleingedruckte schauen

Mündliche Aussagen des Unternehmens oder seiner Vertreter sind nicht automatisch bedeutungslos. Ihre Rechtswirksamkeit kann gegenüber Verbrauchern nicht einfach durch eine Vertragsklausel ausgeschlossen werden. Im Streitfall kommt es aber darauf an, was tatsächlich zugesagt wurde und nachweisbar ist.

Deshalb lohnt es sich, wichtige Angaben zu Fahrzeugzustand, Ausstattung und Übergabetermin schriftlich bestätigen zu lassen. Inserat, Nachrichten, Vertrag und die damals erhaltenen AGB sollten aufbewahrt werden.

Was du bei einer Stornoforderung tun kannst

• Grundlage verlangen: Welche Klausel und welcher konkrete Vorgang sollen die Forderung rechtfertigen?

• Betrag aufschlüsseln lassen: Handelt es sich um eine Pauschale oder um einen behaupteten konkreten Schaden?

• Rücktrittsrecht prüfen: Fernabsatz, freiwillige Rückgabe und andere gesetzliche Rücktrittsgründe auseinanderhalten.

• Unterlagen vorlegen: Vertrag, Zahlungsbelege und Schriftverkehr beim Konsumentenschutz oder einer Rechtsberatung prüfen lassen.

Wer bereits gezahlt hat, kann einen möglichen Rückforderungsanspruch prüfen lassen. Das Unterlassungsurteil führt jedoch nicht automatisch zu einer Auszahlung an alle Käufer. Eine unwirksame Klausel macht auch nicht ohne Weiteres den gesamten Kaufvertrag unwirksam.

Gerade bei mehreren Tausend Euro lohnt sich deshalb die Prüfung, bevor man eine Forderung anerkennt oder Zahlungen eigenmächtig einstellt.