Zeitumstellung: Warum die geschenkte Stunde Schlaf oft nicht ankommt

Eine Stunde länger schlafen klingt nach einem Geschenk. Doch nach der Zeitumstellung fühlen sich manche Menschen trotzdem müde oder werden plötzlich früher wach. Studien zeigen, warum die Rechnung mit den zusätzlichen 60 Minuten nicht ganz aufgeht.

Der Wecker zeigt noch nicht einmal sechs Uhr, aber der Körper ist schon wach. Am Abend fallen dafür früher die Augen zu. Wer das seit der Rückkehr zur Normalzeit bemerkt, erlebt einen möglichen Unterschied zwischen der Zahl am Display und seinem inneren Rhythmus. Allerdings erklärt die Zeitumstellung längst nicht alles, was uns im November müde macht.

25 Stunden auf dem Kalender, aber nicht im Bett

Am 25. Oktober 2026 wurden die Uhren in Österreich um drei Uhr Sommerzeit auf zwei Uhr zurückgestellt. Die Stunde zwischen zwei und drei kam zweimal vor. Der Sonntag dauerte damit 25 Stunden. Eine zusätzliche Stunde Schlaf ist daraus aber nicht automatisch geworden.

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Eine Auswertung der UK Biobank mit 11.780 Erwachsenen zwischen 43 und 78 Jahren zeigt den Unterschied: Am Sonntag der Herbstumstellung schliefen die untersuchten Menschen im Mittel 33 Minuten länger als am Sonntag davor. Gegenüber dem folgenden Sonntag waren es 38 Minuten.

Die Forschenden schätzten den Schlaf anhand von Bewegungsmessern. Das Ergebnis beschreibt Durchschnittswerte dieser britischen Stichprobe, keine feste Regel für jeden Menschen in Österreich. Es zeigt aber: Eine längere Nacht auf dem Kalender kommt nicht vollständig als längerer Schlaf an.

Der Körper liest keine Armbanduhr

Unsere innere Uhr orientiert sich besonders am Wechsel von Licht und Dunkelheit. Daneben bestimmen Arbeitsbeginn, Schule und Betreuung, wann wir aufstehen müssen. Diese verschiedenen Taktgeber passen nicht immer sofort zusammen.

Vereinfacht gesagt: Wer vor der Umstellung um sechs Uhr aufwachte, kann unmittelbar danach schon um fünf Uhr neuer Zeit wach sein, wenn der bisherige Rhythmus zunächst bestehen bleibt. Umgekehrt verschiebt ein Abendessen zur gewohnten Uhrzeit seinen Platz im bisherigen Tagesablauf: 19 Uhr Normalzeit entspricht 20 Uhr der vorherigen Sommerzeit.

Das bedeutet nicht, dass Menschen zwangsläufig zunehmen oder krank werden. Es macht verständlich, warum sich Schlaf, Hunger und Termine vorübergehend ungewohnt anfühlen können.

Herbst und Frühjahr sind gesundheitlich nicht dasselbe

Wer nach Gesundheitsfolgen sucht, stößt schnell auf Warnungen vor Herzinfarkten und Unfällen. Dabei ist entscheidend, welche Umstellung untersucht wurde. Im Frühjahr wird die Uhr vorgestellt und die Nacht verkürzt. Im Herbst läuft es umgekehrt.

Eine 2026 veröffentlichte Übersicht über 157 Studien aus 36 Ländern fand Hinweise auf mehr akute Herzinfarkte und tödliche Verkehrsunfälle nach der Frühjahrsumstellung. Ein durchgängig schädliches Muster für sämtliche Umstellungen und die gesamte Sommerzeit ergab sich jedoch nicht. Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Endpunkt; die Studienlage ist uneinheitlich.

Ein bemerkenswerter Gegenbefund stammt aus einer englischen Untersuchung mit Gesundheitsdaten von 683.809 Menschen. In der ersten Woche nach der Herbstumstellung waren unter anderem weniger medizinische Ereignisse wegen akuter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Schlafstörungen dokumentiert als in den Vergleichswochen.

Das beweist keinen persönlichen Schutz durch die Winterzeit. Krankenakten zeigen zudem, wann Beschwerden erfasst wurden, nicht unbedingt, wann sie begannen. Eine pauschale Aussage wie „Zeitumstellung macht krank“ wird diesen Unterschieden ebenso wenig gerecht.

Die Uhr nimmt uns kein Sonnenlicht weg

Unabhängig vom Uhrwechsel werden die Tage im Herbst kürzer. Durch das Zurückstellen liegen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang lediglich auf einer früheren Uhrzeit. Die astronomische Tageslänge bleibt davon unberührt.

Für den Alltag kann das trotzdem viel verändern: Wer zur gleichen Uhrzeit Feierabend hat, verliert nutzbares Licht nach der Arbeit. Morgens steht es dafür früher zur Verfügung. Schulwege, Betreuung, Pendeln und Sport bestimmen, ob man davon etwas hat.

Lichtmangel kann bei manchen Menschen mit depressiver Verstimmung zusammenhängen. Anhaltende Niedergeschlagenheit oder ausgeprägte Schlafprobleme sollten aber nicht einfach als Zeitumstellungsfolge abgetan werden. Eine saisonale Depression braucht eine andere Einordnung als ein paar müde Tage.

Von Kriegszeiten und Kanonenschüssen

Österreich führte die Sommerzeit erstmals 1916 ein. Nach Unterbrechungen wurde sie 1980 wieder eingeführt. Energieeinsparung und die Abstimmung mit anderen europäischen Staaten spielten dabei eine Rolle. Übrigens endete die Sommerzeit hier bis 1995 bereits im September; erst seit 1996 erfolgt die Rückkehr zur Normalzeit Ende Oktober.

Eine gern erzählte Erfindergeschichte stimmt dagegen nicht: Benjamin Franklin erfand die halbjährliche Zeitumstellung nicht. Er schrieb 1784 eine Satire darüber, wie die Pariser mit früherem Aufstehen Kerzen sparen könnten. Zu seinen scherzhaften Vorschlägen gehörten eine Steuer auf Fensterläden und morgendliche Kanonenschüsse zum Wecken.

Auch eine volle Stunde ist keine Naturvorgabe: Auf der australischen Lord-Howe-Insel werden die Uhren zur Sommerzeit nur um 30 Minuten vorgestellt. Einen österreichischen Bezug zur Zeitrechnung findet man wiederum im Waldviertel: Durch Gmünd verläuft der 15. Meridian, der Bezugsmeridian unserer mitteleuropäischen Normalzeit. Ein Gedenkstein erinnert daran.

Warum wir noch immer an der Uhr drehen

Die EU-Kommission schlug 2018 vor, die saisonalen Wechsel zu beenden. Das Europäische Parlament unterstützte 2019 ein Ende bis 2021. Eine abschließende Einigung mit dem Rat kam bisher jedoch nicht zustande. Die Abschaffung ist somit kein geltendes Recht.

Außerdem muss geklärt werden, welche Zeit dauerhaft gelten soll. Ein einfaches Gedankenexperiment zeigt den Zielkonflikt: Läge ein Sonnenuntergang nach Normalzeit um 16 Uhr, wäre es bei dauerhafter Sommerzeit 17 Uhr. Ein Sonnenaufgang um acht Uhr würde aber ebenfalls auf neun Uhr rücken. Mehr Licht am Abend bedeutet dann späteres Licht am Morgen.

Und die Energie? Weniger Beleuchtung am Abend kann zusätzlichem Heizbedarf an kühlen Morgen gegenüberstehen. Ein großer, pauschaler Spareffekt lässt sich daraus nicht ableiten.

Was jetzt im Alltag helfen kann

Regelmäßige Schlaf- und Aufstehzeiten sowie Tageslicht am Morgen können die Orientierung unterstützen. Wer den ganzen Tag drinnen arbeitet, kann eine Pause im Hellen nutzen. Am späten Abend hilft es, sehr helles Licht zu begrenzen. Koffein kann den Schlaf stören; Alkohol ist kein verlässlicher Schlafhelfer.

Die praktischere Frage lautet deshalb: Wann bekomme ich im Tagesablauf noch Licht und wann ausreichend Ruhe? Darauf lassen sich auch dann Antworten finden, wenn die Politik weiter über die Uhren streitet.