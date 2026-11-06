Zillertalbahn-Eklat: Das sind die Folgen für 16-Jährigen der Hitlergruß zeigte

Acht Verdächtige, ein Video aus dem Zug und sehr unterschiedliche Folgen. Für einen jungen Mann sind am Ende Geschworene zuständig.

Nach den mutmaßlichen NS-Parolen in der Zillertalbahn am 1. Mai 2026 hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen acht Personen ermittelt. Sechs dieser Verfahren wurden eingestellt, ein 16-Jähriger bekommt eine Diversion. Ein 21-Jähriger wurde wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung angeklagt.

In einem Zug der Zillertalbahn sollen mehrere Personen lautstark „Sieg Heil“ gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Ein Video der Szenen machte im Internet die Runde.

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Daraufhin nahm die Polizei Ermittlungen auf und machte auf Anordnung der Justiz Fahndungsbilder öffentlich. Das Tiroler Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung zog unter anderem die Aufnahmen aus dem Zug zur Auswertung heran.

Acht Verfahren

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck führte Verfahren gegen acht Personen, deren Namen bekannt waren, überwiegend Minderjährige. Bei sechs von ihnen ließ sich nicht belegen, dass sie persönlich Nazi-Parolen gerufen oder den Hitlergruß gezeigt hatten. Diese Ermittlungen wurden daher eingestellt.

Bei zwei Verdächtigen, einem damals 21-jährigen Mann und einem 16-jährigen Jugendlichen, hat sich der Verdacht erhärtet. Laut Staatsanwaltschaft legten beide im Wesentlichen ein Geständnis ab und gaben an, ihr Verhalten zu bereuen.

Dem Jugendlichen bot die Behörde eine diversionelle Erledigung an, verbunden mit einer Probezeit und Auflagen. Teil davon ist ein Programm zur historischen Sensibilisierung, das in der Regel den Besuch einer KZ-Gedenkstätte beinhaltet.

Anklage gegen 21-Jährigen

Gegen den 21-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Innsbruck Anklage wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung eingebracht. Zuständig ist ein Geschworenengericht. Wegen der gesetzlichen Strafdrohung kommt eine Diversion für ihn nicht in Betracht.

Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig und kann beeinsprucht werden. Wann die Hauptverhandlung stattfindet, steht noch nicht fest.

Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.