Stockholm erlebt am 8. Juni eine Fußballgala der besonderen Art: Zlatan Ibrahimović, die schwedische Fußballlegende, wird in einer Freundschaftsspielpartie gegen Serbien sein letztes Spiel für die schwedische Nationalmannschaft bestreiten.

Mit 42 Jahren schließt Ibrahimovic damit ein beeindruckendes Kapitel seiner Karriere und verabschiedet sich offiziell von der internationalen Bühne. Der Trainer der serbischen Mannschaft, Dragan Stojkovic, nutzt diesen bedeutenden Anlass zugleich als finale Vorbereitung seiner Truppe auf die Herausforderungen der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis zum 14. Juli.

Der Fußball-Titan bleibt dem Spiel treu

Auch nach seinem Rückzug vom aktiven Fußballsport bleibt Ibrahimovic dem runden Leder treu: Sein letzter Verein, Milan, hat ihn sofort in die eigenen Verwaltungsstrukturen integriert. Doch selbst ohne diese Position hätte der charismatische Stürmer kaum Mühe gehabt, einen erfüllten Ruhestand zu finden. Ibrahimovic, der oft als halb Gangster, halb Ballerina auf dem Spielfeld beschrieben wurde, hat nicht nur den Fußball geprägt, sondern auch die Welt der Fotografie inspiriert. Seine Leidenschaft galt immer schon besonderen Projekten – wie auch seine jüngsten Schwarz-Weiß-Fotografien beweisen.

Zlatan als Kunstwerk

In einem seiner künstlerischen Werke präsentiert sich Ibrahimovic als moderner Atlas, wie er eine Fußballkugel auf seinen Schultern balanciert – eine Anspielung auf den Titanen der griechischen Mythologie, der dazu verdammt war, das Himmelsgewölbe zu tragen. Ein anderes Foto wiederum, das er selbst „Mona Lisa“ tauft, zeigt die beeindruckende Fähigkeit des Fußballers, sich in ein Kunstwerk zu verwandeln – eine Hommage an das weltberühmte Meisterwerk im Pariser Louvre.

Die Fußballwelt mag sich nun von einer ihrer schillerndsten Figuren verabschieden, doch die Erinnerungen an die Kunststücke von Zlatan Ibrahimovic – ob auf dem Rasen oder im Rampenlicht der Fotografie – werden unvergesslich bleiben.