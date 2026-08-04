Zoo trauert: Drei Löwinnen sterben durch Extremhitze

Japans Sommer trifft selbst die härtesten Tiere unerbittlich – im Tama-Zoo fordert die Extremhitze ein erschütterndes Opfer.

Im Tama-Zoo in Tokio sind drei Löwinnen gestorben – als wahrscheinliche Ursache gilt ein Hitzschlag, verbunden mit Dehydrierung und dem Versagen mehrerer Organe. „Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet“, erklärte eine Sprecherin des Zoos am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Bereits seit Mitte Juli zeigen zehn der insgesamt 16 im Zoo lebenden Löwen Anzeichen wie Fressunlust und deutlich reduzierte Aktivität; die betroffenen Tiere befinden sich derzeit in tierärztlicher Behandlung. In der vergangenen Woche starben dann innerhalb kurzer Zeit drei weibliche Tiere nacheinander. Laut Tokioter Stadtverwaltung und der Zoologischen Gesellschaft Tokio sind aktuell weiterhin eine Löwin und zwei Löwenmännchen in schlechtem Gesundheitszustand und werden tierärztlich behandelt.

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Japans Hitze-Problem

Als Ursache sieht der Zoo die anhaltend hohen Temperaturen in Kombination mit extremer Luftfeuchtigkeit sowie den raschen Temperaturanstieg im Anschluss an die Regenzeit. Die Zoo-Sprecherin wies darauf hin, dass Löwen grundsätzlich als hitzeresistente Tiere gelten – die klimatischen Bedingungen in Japan unterschieden sich jedoch grundlegend von jenen in ihrem natürlichen Lebensraum.

„Die Hitze hier geht aber mit hoher Luftfeuchtigkeit einher; das unterscheidet sich von der Hitze bei trockener Luft in Afrika“, sagte sie der AFP. „Und in diesem Sommer setzte die Hitze schlagartig ein, gleich nachdem die Regenzeit im Juli vorüber war.“

In weiten Teilen Japans werden seit mehreren Wochen immer wieder Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius gemessen.

Bereits im Vorjahr verzeichnete das Land den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ein Beamter der Tokioter Stadtverwaltung betonte die Außergewöhnlichkeit des Vorfalls: Seit Beginn der Löwenhaltung im Tama Zoological Park im Jahr 1964 habe es bisher keinen dokumentierten hitzebedingten Todesfall bei Löwen gegeben.