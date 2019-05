Zu viel Lärm: Kein Babyschwimmen mehr in der Therme!

Teile diesen Beitrag:







Die beliebte Therme St.Martins im Seewinkel streicht die Babyschwimm-Kurse, weil sich die Gäste gestört fühlen.

In der Burgenländischen Therme St. Martins konnten bisher lachende Babys und singende Eltern beim Schwimmkurs beobachtet werden, das wird sich aber ab dem Sommer ändern. Da sich Tagesgäste durch den Lärm belästigt fühlen wird das Babyschwimmen nicht mehr stattfinden.

Die betroffenen Eltern starteten eine Petition gegen das Verbot mit der Begründung, dass es das einzige Angebot in der Region für Kleinkind-Schwimmen wäre. „Es gibt nur diese Therme in der Umgebung, in der das Wasser warm genug für die Kleinen ist“, so eine Mutter gegenüber den Medien. Im Burgenland seien die Aktivitätsmöglichkeiten für Eltern und Babys nicht sehr groß.

Über 100 Mütter sind betroffen und gehen gegen die Thermenleitung vor. Sie möchten diese umstimmen um das Angebot behalten zu können. Andreas Zenker von der Therme St. Martin gibt aber Entwarnung: „Wir haben kein Interesse daran, das Babyschwimmen ganz einzustellen, allerdings soll das Angebot „neu organisiert“ werden, damit die einen entspannen können und die anderen schwimmen lernen“.