Zu wenig Arbeitslosengeld: Jetzt wird eine Erhöhung gefordert

Über 50 und arbeitslos – für viele Österreicher eine Sackgasse. Mit durchschnittlich 538 Tagen ohne Job bei älteren Männern und einem Arbeitslosengeld unter der Armutsgrenze verschärft sich die Lage.

Anlässlich des „Tag der Arbeitslosen“ rückt das Momentum Institut (progressive wirtschaftspolitische Denkfabrik) die Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit in den Fokus. Die Denkfabrik betont in ihrer Aussendung, dass besonders Menschen über 50 Jahren mit einem Anteil von 33 Prozent am stärksten von langfristiger Erwerbslosigkeit betroffen sind. Derzeit gelten etwa 132.000 Personen als langzeitarbeitslos – definiert als mehr als zwölf Monate ohne Beschäftigung. Dies entspricht etwa einem Drittel aller Arbeitssuchenden.

Aktuelle Erhebungen des AMS verdeutlichen die prekäre Situation: Frauen zwischen 55 und 59 Jahren verbringen durchschnittlich 326 Tage ohne Erwerbstätigkeit, während es bei der Altersgruppe 60 bis 64 Jahre bereits 400 Tage sind. Bei männlichen Arbeitslosen derselben Alterskohorte (60-64) fällt die Dauer mit durchschnittlich 538 Tagen sogar noch deutlich länger aus.

Die Lage verschärft sich weiter: Aktuelle Arbeitsmarktzahlen vom März 2025 zeigen einen besorgniserregenden Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit um 25,8 Prozent auf 42.301 Personen. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 316.347 Menschen in Österreich ohne Beschäftigung – ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. AMS-Vorstand Johannes Kopf konstatierte bereits im Februar, dass sich Österreich seit rund 2,5 Jahren in einer Rezession befinde, die deutliche Spuren am Arbeitsmarkt hinterlässt.

In ihrer Analyse kritisiert das Institut zudem die vergleichsweise niedrige Höhe des österreichischen Arbeitslosengeldes im internationalen Vergleich. Während in Luxemburg, Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Schweden neu arbeitslos gemeldete Personen Nettoersatzraten zwischen 72 und 89 Prozent erhalten, müssen sich Betroffene in Österreich mit lediglich 55 Prozent begnügen.

Finanzielle Notlage

Die tatsächliche finanzielle Situation stellt sich für viele Arbeitslose noch ungünstiger dar, da bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes nicht nur das letzte Monatsgehalt herangezogen wird, sondern auch frühere Einkünfte. Erschwerend kommt hinzu, dass keine Anpassung an die jüngsten hohen Inflationsraten erfolgt, wie das Momentum Institut hervorhebt.

Die durchschnittliche Arbeitslosenunterstützung beläuft sich auf etwa 1.100 Euro und liegt damit mehr als 400 Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle für Alleinlebende. „Damit wird deutlich, dass das hiesige Arbeitslosengeld bei seiner eigentlichen Aufgabe versagt: der Existenzsicherung“, gibt Schuster abschließend zu bedenken.

Für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sieht die Denkfabrik darin eine „enorme Hürde“. Diese Personengruppe werde von Unternehmen häufig gar nicht mehr eingestellt, bevor sie das gesetzliche Pensionsantrittsalter erreicht. Daher sei die vielfach diskutierte Anhebung des Pensionsantrittsalters kontraproduktiv. „Statt mehr Beschäftigung schafft man damit mehr Arbeitslosigkeit und infolgedessen eine höhere Altersarmut“, erläutert Barbara Schuster, Ökonomin am Momentum Institut.

Lösungsvorschläge

Als Lösungsansatz empfiehlt das Momentum Institut eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von derzeit 55 auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Zusätzlich sollte die Notstandshilfe (staatliche Unterstützung nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes) in voller Höhe des Arbeitslosengeldes ausgezahlt werden. Diese Maßnahmen würden nach Einschätzung der Denkfabrik rund 48.000 Menschen vor Armutsgefährdung bewahren.

Darüber hinaus fordert das Institut eine Inflationsanpassung beider Versicherungsleistungen. Angesichts der anhaltenden Rezession hat die neue Bundesregierung bereits angekündigt, das AMS mit zusätzlichem Budget zur gezielten Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auszustatten. Ob dabei auch die geforderte Erhöhung des Arbeitslosengeldes berücksichtigt wird, bleibt jedoch abzuwarten.