Zukunftsdepot für Kinder: Wer die 500 Euro mit 18 wirklich behalten darf

Österreich will Kindern künftig 500 Euro als Startguthaben mitgeben. Doch wer das Geld später tatsächlich behalten darf, hängt von einer Frist nach der Geburt und einer Prüfung viele Jahre später ab.

Die Bundesregierung plant ab 2027 ein neues Zukunftsdepot für Kinder. Der Staat soll einmalig 500 Euro Startguthaben beisteuern, das bis zur Volljährigkeit angelegt wird. Was nach einem einfachen Geschenk klingt, hat jedoch mehrere Bedingungen. Der am 30. Oktober vorgelegte Gesetzesentwurf zeigt: Selbst wenn das Geld bereits auf einem Depot liegt, ist noch längst nicht sicher, dass es dem Kind mit 18 Jahren endgültig gehört. Beschlossen ist die Regelung bislang nicht.

Nicht jedes Baby soll die 500 Euro bekommen

Eine erste Überraschung betrifft die Geburtsjahrgänge. Nach dem derzeitigen Entwurf ist das staatliche Startguthaben ausdrücklich für Kinder vorgesehen, die zwischen 1. Jänner 2027 und 31. Dezember 2028 geboren werden. Für Kinder ab dem Geburtsjahr 2029 ist der Bonus im vorliegenden Text nicht geregelt. Ob die Bundesregierung ihn später verlängert, ist offen.

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Wichtig ist die Unterscheidung: Das steuerlich begünstigte Zukunftsdepot soll grundsätzlich auch für Kinder eröffnet werden können, die bereits vor 2027 geboren wurden. Die staatlichen 500 Euro wären für diese Kinder aber nicht vorgesehen. Starten soll das Modell laut Entwurf am 1. Juli 2027; bei technischen Verzögerungen wäre eine Verschiebung bis Anfang Dezember möglich.

62 Tage nach der Geburt können entscheidend sein

Damit ein Kind den Bonus erhalten kann, muss es nach dem Entwurf ab Geburt in Österreich wohnen und spätestens 62 Tage nach der Geburt mit Hauptwohnsitz angemeldet sein. Ein Nebenwohnsitz genügt nicht. Wer diese Frist versäumt, soll das Startguthaben nach den Erläuterungen zum Gesetz auch später nicht mehr bekommen können.

Eltern sollten das nicht mit der normalen Meldepflicht verwechseln: Neugeborene sind grundsätzlich innerhalb von drei Tagen anzumelden, sofern die Anmeldung nicht bereits bei der Geburtsbeurkundung über das Standesamt erfolgt. Die geplanten 62 Tage betreffen nur eine zusätzliche Fördervoraussetzung und verlängern die allgemeine Meldefrist nicht.

Der größte Haken kommt erst mit 18 Jahren

Besonders bemerkenswert ist eine weitere Bedingung: Damit der staatliche Anteil endgültig dem Kind gehört, muss es bis zum 18. Geburtstag insgesamt mindestens 5.475 Tage, also 15 Jahre, mit Hauptwohnsitz in Österreich verbracht haben. Zusätzlich muss am 18. Geburtstag eine der gesetzlich vorgesehenen Staatsbürgerschafts- oder Aufenthaltsvoraussetzungen erfüllt sein.

Bis dahin behält sich die Republik das Eigentum an den 500 Euro samt ihrer anteiligen Wertentwicklung vor. Erst nach Prüfung der Voraussetzungen soll dieser Anteil vollständig in das Eigentum des inzwischen volljährigen Kindes übergehen. Der Entwurf enthält auch Rückzahlungsregeln. Deren Formulierung ist bei einzelnen Konstellationen allerdings noch nicht vollständig eindeutig und könnte im Gesetzgebungsverfahren präzisiert werden.

Was passiert bei einem Umzug nach Kroatien oder Serbien?

Ein Beispiel macht die Tragweite deutlich: Ein Kind wird 2027 in Wien geboren, erhält unter den vorgesehenen Voraussetzungen den Bonus und zieht mit zehn Jahren dauerhaft mit seinen Eltern nach Kroatien. Bleibt es dort bis zum 18. Geburtstag, hätte es nicht die erforderlichen 15 Wohnsitzjahre in Österreich gesammelt. Der staatliche Anteil würde damit nicht automatisch endgültig zustehen. Was in diesem Fall genau zurückzuführen ist, hängt von der endgültigen Fassung der Rückzahlungsbestimmungen ab.

Anders kann es bei einem begrenzten Auslandsaufenthalt aussehen. Entscheidend wäre die Gesamtdauer des österreichischen Hauptwohnsitzes, nicht, ob eine Familie zwischendurch die Ferien bei Verwandten im Ausland verbringt. Ein gewöhnlicher Urlaub ist nicht mit der Aufgabe des Hauptwohnsitzes gleichzusetzen. Auch bei einer späteren Übertragung des Depots zu einem ausländischen Anbieter sind im Entwurf gesonderte Rückzahlungsfolgen für den staatlichen Anteil vorgesehen.

Auch Kinder ohne österreichischen Pass könnten profitieren

Die österreichische Staatsbürgerschaft soll nicht zwingend Voraussetzung sein. Aus dem Gesetzesentwurf geht hervor, dass auch Kinder mit bestimmten rechtmäßigen Aufenthaltsstatus erfasst werden können. Genannt werden unter anderem Aufenthaltsrechte nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und zuerkanntes Asyl. Bei anderen Schutz- und Aufenthaltsformen gibt es Einschränkungen.

Wie relevant das ist, zeigen Zahlen der Statistik Austria: Von 76.067 im Jahr 2025 geborenen Kindern hatten 18.759 keine österreichische Staatsbürgerschaft, fast jedes vierte. In Wien waren es sogar rund 42 Prozent. Diese Zahlen sagen allerdings nicht, wie viele Kinder den künftigen Bonus erhalten könnten: Entscheidend wäre der konkrete rechtliche Status, nicht allein der Pass oder die Herkunft der Eltern.

Eltern eröffnen kein Depot: Ist das Geld dann weg?

Nicht unbedingt. Die Einzahlung soll bei Vorliegen der Bedingungen ohne eigenen Förderantrag über das Finanzamt Österreich erfolgen, sobald ein geeignetes inländisches Zukunftsdepot oder Bundesschatz-Zukunftskonto gemeldet wurde. Eröffnen Eltern keines, sieht der Entwurf eine staatliche Ersatzveranlagung vor.

Diese soll greifen, wenn bis zum Ende jenes Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, kein entsprechendes Konto gemeldet wurde. Das Geld würde dann bei erfüllten Voraussetzungen treuhändig im Bundesschatz angelegt. Es handelt sich also nicht um eine Barauszahlung an die Eltern.

So könnte aus 500 Euro deutlich mehr werden

Das Zukunftsdepot soll in geeignete, regulierte Investmentfonds, darunter bestimmte ETFs, oder in spezielle österreichische Bundeswertpapiere investieren können. Eltern sollen zusätzlich bis zu 5.000 Euro pro Jahr aus eigenen Mitteln einzahlen dürfen. Diese Grenze ist keine zusätzliche staatliche Förderung. Einzahlungen in das Depot wären nach dem Entwurf nur über die gesetzlichen Vertreter möglich.

Was der lange Zeitraum ausmachen kann, zeigt eine Modellrechnung: Würden 500 Euro volle 18 Jahre lang im Durchschnitt jährlich vier Prozent nach Kosten erzielen, ergäben sich rechnerisch rund 1.013 Euro. Kämen jeden Monat 20 Euro dazu, läge der Betrag bei denselben Annahmen bei rund 7.280 Euro. Das sind lediglich Rechenbeispiele, keine garantierten Erträge. Wertpapierkurse können fallen; auch die tatsächliche Einzahlung des Staatsbonus kann später erfolgen.

Die Konto- und Depotführung soll während der vorgesehenen Laufzeit kostenlos sein. Orderkosten, Ausgabeaufschläge und laufende Fondskosten können dennoch anfallen. Auch der angekündigte Steuervorteil ist genauer zu betrachten: Vor allem realisierte Kursgewinne sollen begünstigt sein, während für bestimmte laufende Erträge weiterhin Besteuerung vorgesehen ist.

Wer wirklich mehr davon hat

Ein weiteres Detail wirft eine grundsätzliche Frage auf: Der staatliche Startbetrag wäre für alle anspruchsberechtigten Kinder gleich hoch. Wie stark die Familie danach vom Zukunftsdepot profitiert, hängt aber auch davon ab, wie viel sie selbst zurücklegen kann. Laut EU-SILC 2025 waren 48 Prozent der Menschen in Ein-Eltern-Haushalten armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Für solche Familien können regelmäßige zusätzliche Einzahlungen erheblich schwieriger sein als für Haushalte mit hohen Einkommen.

Für die beiden erfassten Geburtsjahrgänge sind laut Entwurf bis zu 40 Millionen Euro jährlich aus dem Familienlastenausgleichsfonds vorgesehen. Ob daraus ein dauerhaftes Modell für alle weiteren Jahrgänge wird, ist bislang ungeklärt.

Was Eltern jetzt wissen sollten

Noch kann niemand die 500 Euro verbindlich einfordern: Der Entwurf befindet sich bis 9. November 2026 in Begutachtung und kann sich vor einem Gesetzesbeschluss ändern. Eltern sollten daher vor allem auf die rechtzeitige und korrekte Hauptwohnsitzmeldung nach der Geburt achten und die endgültigen Regeln abwarten.

Die entscheidende Frage lautet nämlich nicht nur, wer die 500 Euro zu Beginn erhält, sondern auch, unter welchen Bedingungen das Kind sie 18 Jahre später wirklich behalten darf.