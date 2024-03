Zvezde Granda-Sängerin besiegt Krebs und pilgert nach Medina

Die bekannte Sängerin Naida Beslagic, die durch ihre Teilnahme an „Zvezde Granda“ berühmt wurde und 2023 den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat, hat eine spirituelle Reise nach Medina unternommen. Sie besuchte die Kuba-Moschee, die älteste Moschee der Welt, und teilte ihre tiefgreifenden Erfahrungen und Gefühle auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Kuba-Moschee, die älteste Moschee der Welt, liegt in der Nähe von Medina in Saudi-Arabien. Der Prophet Mohammed legte die ersten Grundsteine während seiner Hidschra, seiner Reise von Mekka nach Medina im Jahr 622. Naida Beslagic, die durch ihre Teilnahme an Zvezde Granda berühmt wurde und 2023 den Kampf gegen den Krebs gewann, hat diesen heiligen Ort besucht.

Auf Instagram teilte sie ein Foto von der Moschee und zitierte die Worte des Propheten: „Jeder, der sich in seinem Haus reinigt, dann zur Kuba-Moschee kommt und dort zwei Rakat betet, wird die Belohnung von Umra haben.“

sehr dankbar

Die Sängerin betonte, dass dies ihre bisher liebste Reise sei. „Ich bin gegangen und danke dem lieben Herrn, dass er mich gerufen und gerade mich ausgewählt hat, hier zu sein und all diese Schönheiten und Gefühle zu erleben. Alles, was ich hier erlebt habe, ist das Schönste in meinem Leben. Dieses Gefühl, diese Emotion, Ruhe und Zufriedenheit der Seele. Die Begegnung mit dem Propheten ist reine Emotion, Demut und das vollständige Verständnis des irdischen Lebens“, schrieb sie auf Instagram.

Beslagic äußerte auch ihre Dankbarkeit, in diesem gesegneten Monat – Ramadan – in Medina zu sein. Sie drückte ihren Wunsch aus, dass jeder wahre Gläubige die Möglichkeit haben sollte, diesen Ort zu besuchen: „Ich wünsche jedem wahren Gläubigen, dass er so schnell wie möglich hierher kommt, denn das brauchen wir alle, das braucht unsere Seele, das braucht unser Iman.“

In ihren Gebeten denkt sie an alle ihre Freunde, Nachbarn, Familie und alle Menschen, die ihr lieb sind: „In meinen Gebeten sind alle meine Freunde, Nachbarn, Familie und alle Menschen, die mir lieb sind. Und ich bitte den Herrn, alle meine Gebete von diesem heiligen Ort zu erhören.“