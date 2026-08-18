Zwei Köpfe, acht Beine – Kuh bringt unmögliches Tier zur Welt (VIDEO)

Ein Kalb mit zwei Köpfen und acht Beinen – was in Südindien zur Welt kam, ließ selbst erfahrene Tierärzte verstummen.

In Südindien hat die Geburt eines Kalbes mit zwei Köpfen und acht Beinen für Aufsehen gesorgt. Als das Tier schließlich zur Welt kam, standen die anwesenden Tierärzte vor einem Anblick, der selbst erfahrene Veterinäre sprachlos machte: zwei miteinander verwachsene Köpfe, acht Beine – eine Fehlbildung von außerordentlicher Seltenheit, die ihren Ursprung bereits in der frühen Embryonalentwicklung hat. Das Kalb überlebte die Geburt nicht; die Mutterkuh hingegen ist wohlauf.

Schwierige Geburt

Der Geburtsvorgang gestaltete sich äußerst schwierig. Laut lokalen Medienberichten waren Tierärzte vier bis fünf Stunden lang im Einsatz, um das Jungtier zur Welt zu bringen. Die Mediziner erklärten, dass derartige Fälle zu den größten Raritäten in der Veterinärmedizin zählen. Ursächlich ist in der Regel eine unvollständige Teilung des Embryos in einem sehr frühen Entwicklungsstadium – ein Prozess, der zur Entstehung siamesischer Zwillinge führt, bei denen bestimmte Körperteile doppelt ausgebildet sind.

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Im vorliegenden Fall war die Ausprägung der Anomalie besonders extrem: Zwei Köpfe und insgesamt acht Gliedmaßen machten das Tier zu einem medizinischen Ausnahmefall. Schwerwiegende Entwicklungsfehlbildungen dieser Art können lebenswichtige Organe und das zentrale Nervensystem betreffen. Verdoppelte oder fehlgebildete Körperstrukturen erschweren zudem grundlegende Lebensfunktionen wie Atmung, Nahrungsaufnahme und Kreislauf erheblich – weshalb die Überlebenschancen solcher Tiere in aller Regel verschwindend gering sind.

Großes Aufsehen

Die Nachricht von der ungewöhnlichen Geburt verbreitete sich rasch in der Region.

Zahlreiche Schaulustige aus dem Distrikt Guntur im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh strömten herbei, um das neugeborene Tier mit eigenen Augen zu sehen.