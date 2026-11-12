Zwei Wassertropfen für Belgrad: Österreich schickt Dona und Danub zur EXPO

Zwei Wassertropfen sollen Österreich bei der EXPO 2027 in Belgrad repräsentieren. Mit Dona und Danub präsentiert die Wirtschaftskammer neue Figuren, die Besucher durch den österreichischen Pavillon begleiten werden. Hinter den ungewöhnlichen Namen steckt eine Verbindung zwischen Österreich und Serbien.

Österreich bereitet sich auf einen großen internationalen Auftritt in Südosteuropa vor. Vom 15. Mai bis 15. August 2027 findet in Belgrad die erste spezialisierte Weltausstellung der Westbalkanregion statt. Mehr als 140 Länder und internationale Organisationen werden erwartet. Am 10. November 2026 präsentierten die österreichischen Veranstalter nun eine weitere Besonderheit ihres Pavillons: Zwei Maskottchen namens Dona und Danub, die das Publikum spielerisch durch die Ausstellung führen sollen. Ihr gemeinsamer Ursprung liegt in einem Fluss, der Wien und Belgrad seit Jahrhunderten verbindet.

Warum Österreich ausgerechnet zwei Wassertropfen wählt

Die Donau bildet das zentrale Gestaltungselement des österreichischen EXPO-Auftritts. Unter dem Motto „Austria. Join the Flow“ soll sie für wirtschaftliche Zusammenarbeit, kulturellen Austausch und gemeinsame Zukunftsperspektiven stehen. Aus diesem Gedanken entstanden Dona und Danub. Beide Figuren sind als Wassertropfen gestaltet, verkörpern aber unterschiedliche Eigenschaften Österreichs.

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Dona steht für Innovation, Wissenschaft und technologischen Fortschritt. Danub repräsentiert Kultur, Kreativität und die künstlerische Seite des Landes.

Auch ihre Namen sind bewusst gewählt. Sie leiten sich von der deutschen Bezeichnung Donau beziehungsweise vom internationalen Namen Danube ab. Entwickelt wurden die Figuren im Zuge der Planung des österreichischen Pavillons. Für die endgültige Gestaltung zeichnet die Agentur facts and fiction verantwortlich.

Besucher können die Donau selbst verändern

Dona und Danub sollen weit mehr sein als Figuren auf Plakaten oder Souvenirs. Sie bekommen eine aktive Rolle innerhalb der Ausstellung, begleiten Besucher durch die verschiedenen Bereiche und machen auf interaktive Angebote aufmerksam.

Im Zentrum des Pavillons entsteht eine spektakuläre digitale Donau, die sich durch sechs Themenwelten zieht. Besucher sollen den virtuellen Fluss durch ihre eigenen Bewegungen verändern können. Gesten, Berührungen und Schatten lösen dabei Bilder, Formen und Klänge aus. Je mehr Menschen gleichzeitig mit der Installation interagieren, desto vielfältiger wird die gemeinsame Inszenierung.

Damit soll aus der Donau nicht nur ein geografisches Symbol, sondern ein gemeinsames Erlebnis werden.

Die Ausstellung verbindet österreichische Innovationen mit Themen wie Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.

Auch Serbien hat bereits zwei eigene Maskottchen

Interessant ist, dass die österreichischen Figuren nicht die offiziellen Maskottchen der gesamten EXPO sind. Serbien hat dafür bereits zwei eigene Charaktere vorgestellt: Rastko und Milica.

Ihre Namen wurden im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung ausgewählt, an der sich rund 100.000 Menschen beteiligten. Rastko soll Wachstum, Fortschritt und Innovation verkörpern, während Milica für Herzlichkeit und Zusammenhalt steht.

Während diese beiden Figuren die gesamte Weltausstellung repräsentieren, werden Dona und Danub ausschließlich den österreichischen Auftritt begleiten. Damit treffen in Belgrad künftig zwei unterschiedliche Maskottchenpaare aufeinander.

Österreich will auch wirtschaftlich profitieren

Hinter dem spielerischen Konzept stehen konkrete wirtschaftliche Interessen. Österreich zählt zu den wichtigen Wirtschaftspartnern Serbiens. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sind bereits rund 800 österreichische Unternehmen im Land vertreten.

Die EXPO soll genutzt werden, um bestehende Beziehungen auszubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten in Südosteuropa zu erschließen. Dafür entsteht im Pavillon ein eigenes Innovation Lab. Dort sollen österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Entwicklungen präsentieren können.

Besonders interessant für kleinere Betriebe: Start-ups, Ein-Personen-Unternehmen und Forschungseinrichtungen können sich noch bis zum 29. November 2026 kostenlos für eine Teilnahme bewerben. Gesucht werden Innovationen unter anderem aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Energie, Medizin und Mobilität.

Wo Besucher Österreich auf der EXPO finden

Das Ausstellungsgelände entsteht im Belgrader Stadtbezirk Surčin, rund 15 Kilometer westlich des Stadtzentrums und etwa fünf Kilometer vom Flughafen Nikola Tesla entfernt. Die EXPO öffnet am 15. Mai 2027 und dauert insgesamt 93 Tage. Der österreichische Pavillon soll täglich von 10 bis 22 Uhr zugänglich sein.

Die gesamte Veranstaltung steht unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ und verbindet Sport, Musik, Technologie und kulturelle Begegnungen. Für Österreich ist die Ausstellung damit weit mehr als eine Präsentation im Ausland. Sie bietet die Gelegenheit, einem internationalen Publikum die eigene Innovationskraft zu zeigen und gleichzeitig die Beziehungen zu Serbien und der gesamten Region zu stärken.

Dona und Danub sollen diese Verbindung auf besonders einfache Weise sichtbar machen: als zwei Wassertropfen eines Flusses, der beide Länder miteinander verbindet.