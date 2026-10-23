Jahrelange Qual: Moderatorin lässt sich Gesicht abnehmen

Jahre voller Schmerzen, mysteriöse Infektionen – jetzt wagt Brandi Glanville einen radikalen Schritt, der alles verändern soll.

Die 53-jährige Reality-TV-Bekanntheit Brandi Glanville, einem breiten Publikum durch die Serie „Real Housewives of Beverly Hills“ bekannt, hat in ihrem Podcast Brandi Glanville Unfiltered einen bevorstehenden medizinischen Eingriff angekündigt. Demnach soll ihr Gesicht am kommenden Freitag aufgeschnitten, das darunter liegende Gewebe gründlich gereinigt und anschließend wieder verschlossen werden – ein Verfahren, das sie selbst mit den Worten beschrieb: „Dr. Carlo Henrado wird mir am Freitag das Gesicht entfernen und eine explorative Operation durchführen.“

Kostspielige Operation

Verantwortlich für den Eingriff ist der Chirurg Dr. Carlo Henrado. Ziel der Operation ist es, mysteriöse Infektionen sowie weitere gesundheitliche Beschwerden zu behandeln und zu beseitigen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5.000 Dollar, die Glanville aus eigener Tasche begleichen muss, da ihre Krankenversicherung lediglich einen Teil der Ausgaben übernimmt.

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Langjährige Leidensgeschichte

Hinter dem Eingriff steckt eine langjährige Leidensgeschichte: Glanville ist mit mehreren komplexen Erkrankungen konfrontiert, darunter ESBL-Klebsiella (antibiotikaresistenter Darmbakterienstamm), Enterobacter sowie Kokzidioidomykose (Pilzinfektion der Lunge), die zu erheblichen Gewebeveränderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt haben.

Seit Jahren plagt sie zudem ein Pilzballen im Gesicht, der nun operativ entfernt werden soll. Über eine Masse in ihrem Gesicht sagte sie: „Ich glaube, es ist lebendig, weil es sich bewegt, wann immer es will.“ Früher machte Glanville ihre Brustimplantate für einen Teil ihrer gesundheitlichen Probleme verantwortlich, da diese nach ihrer Überzeugung Silikon in ihre Lymphknoten abgegeben hatten.

Angesichts der Schwere ihrer Erkrankungen äußerte sie sich resigniert: „Vielleicht wollen wir mein Blut an diesem Punkt gar nicht mehr.“