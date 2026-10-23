Kroatien unter den zehn besten Kulinarik-Zielen der Welt

Von mediterranen Fischgerichten bis zu herzhaften Spezialitäten aus dem Landesinneren: Kroatien schafft es in einem internationalen Kulinarik-Ranking unter die zehn besten Länder der Welt. Bei den Readers’ Choice Awards 2026 belegt das Adri Land den neunten Platz.

Kroatien gehört laut den aktuellen Readers’ Choice Awards des Reisemagazins „Condé Nast Traveller“ zu den zehn beliebtesten Ländern für kulinarische Reisen. In der am 6. Oktober veröffentlichten Rangliste erreicht das Land den neunten Platz und ist damit erstmals in dieser Kategorie vertreten.

Die diesjährigen Awards basieren insgesamt auf 798.867 abgegebenen Stimmen. Die Leserinnen und Leser bewerteten dabei unterschiedliche Reiseerlebnisse und Destinationen. Die Stimmenzahl bezieht sich auf die gesamten Awards und nicht ausschließlich auf das Kulinarik-Ranking.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Italien auf Platz eins

Angeführt wird die Liste von Italien, gefolgt von Griechenland und Portugal. Japan belegt den vierten Platz, die Türkei den fünften. Dahinter folgen Indonesien, Spanien und Thailand. Kroatien liegt auf Rang neun, Südafrika komplettiert die Top Ten.

Von der Küste bis ins Landesinnere

Die kroatische Küche verbindet mediterrane Einflüsse mit mitteleuropäischen Traditionen. An der Adriaküste prägen Fisch und Meeresfrüchte viele Gerichte, während im Landesinneren auch herzhafte Fleischgerichte und traditionelle Teigwaren verbreitet sind.

Zu den typischen Spezialitäten zählen etwa schwarzes Risotto mit Tintenfisch, der langsam geschmorte Rindfleischeintopf Pašticada und Zagorski Štrukli, eine regionale Teigspezialität mit Frischkäse und Sauerrahm. Auch die Region rund um Rovinj wird im Ranking als kulinarisches Reiseziel hervorgehoben.

Die Platzierung spiegelt die Einschätzung der Leserinnen und Leser von „Condé Nast Traveller“ wider. Sie ist eine Auszeichnung im Rahmen einer Reiseumfrage und keine unabhängige Bewertung sämtlicher Küchen der Welt.