Ryanair zieht Frist vor: Ab November können 20 Minuten entscheidend sein

Der Flug ist gebucht, der Koffer gepackt – doch am Flughafen bleibt künftig weniger Zeit: Ryanair schließt Check-in und Gepäckabgabe ab 10. November 2026 bereits eine Stunde vor dem planmäßigen Abflug. Auch bereits gebuchte Weihnachtsreisen sind betroffen.

Bisher schließen die Schalter grundsätzlich 40 Minuten vor Abflug. Künftig endet die Abfertigung 20 Minuten früher. Die Änderung gilt laut Ryanair im gesamten Flughafennetz und damit auch für Abflüge aus Österreich.

Die Airline begründet den Schritt mit Warteschlangen an Sicherheits- und Passkontrollen. Wer Gepäck aufgibt, soll anschließend mehr Zeit haben, rechtzeitig zum Flugsteig zu gelangen.

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Eine Stunde vorher am Flughafen kann zu spät sein

Die wichtigste Unterscheidung: 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug schließen die Schalter. Das ist keine empfohlene Ankunftszeit am Flughafen. Wer dann erst das Terminal betritt, muss möglicherweise noch den richtigen Schalter finden und sich anstellen.

Ryanair empfiehlt, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Check-in- oder Gepäckabgabeschalter einzutreffen. Die Anreise, Parkplatzsuche und der Weg durch das Terminal sollten entsprechend davor eingeplant werden.

Ein Beispiel: Bei einem planmäßigen Abflug um 10 Uhr endet die Gepäckabgabe künftig um 9 Uhr. Bisher wäre grundsätzlich bis 9.20 Uhr Zeit gewesen.

Auch bereits gebuchte Flüge betroffen

Entscheidend ist das Flugdatum, nicht der Buchungstag. Die neue Frist gilt für Flüge ab dem 10. November 2026 – also auch dann, wenn das Ticket bereits vor Monaten gekauft wurde.

Wer beispielsweise vor dem Stichtag hinfliegt und danach zurückkehrt, muss bei der Rückreise bereits den früheren Annahmeschluss beachten. Auch für die Weihnachtsferien und Silvesterreisen sollte die Flughafenanreise entsprechend geplant werden.

Online eingecheckt? Der Koffer muss trotzdem rechtzeitig weg

Der Online-Check-in und die Gepäckabgabe sind zwei unterschiedliche Schritte. Eine fertige Bordkarte ersetzt die rechtzeitige Abgabe des gebuchten Aufgabegepäcks nicht.

Für einen Flug um 10 Uhr ergibt sich damit folgende Orientierung: Der Online-Check-in muss spätestens um 8 Uhr abgeschlossen sein. Ab 10. November schließen Flughafen-Check-in und Gepäckabgabe um 9 Uhr. Am Flugsteig sollen Passagiere laut Ryanair spätestens um 9.30 Uhr sein.

Wer ausschließlich mit zulässigem Handgepäck reist, online eingecheckt hat und keine zusätzliche Dokumentenkontrolle am Schalter benötigt, ist von der früheren Gepäckabgabe grundsätzlich nicht betroffen. Die Sicherheitskontrolle und den Weg zum Flugsteig müssen aber auch diese Reisenden rechtzeitig schaffen.

Bei Dokumentenkontrollen mehr Zeit einplanen

Ein zusätzlicher Schalterbesuch kann erforderlich sein, wenn Reise- oder Aufenthaltsdokumente nicht erfolgreich digital geprüft werden können. Ryanair verlangt in bestimmten solchen Fällen, die Originaldokumente mindestens zwei Stunden vor Abflug am Check-in-Schalter zur manuellen Kontrolle vorzulegen.

Das betrifft nicht pauschal alle Reisenden mit einem Nicht-EU-Pass. Maßgeblich sind die konkreten Dokumente sowie die Hinweise beim Check-in und auf der Bordkarte.

Was für Familien mit Kinderwagen gilt

Ein Kinderwagen muss nicht automatisch eine Stunde vor Abflug abgegeben werden. Laut Ryanair können Kinderwagen am Check-in-Schalter oder am Flugsteig gekennzeichnet und grundsätzlich bis zur Flugzeugtreppe benutzt werden.

Für Reisen mit Babyausstattung empfiehlt die Airline dennoch, zwei Stunden vor Abflug am Check-in- oder Gepäckabgabeschalter anzukommen. Wird zusätzlich ein Koffer aufgegeben, gilt dafür die neue 60-Minuten-Frist.

Auch bei Verspätungen nicht einfach später kommen

Die neue Schlussfrist bezieht sich auf die planmäßige Abflugzeit. Wer eine Verspätungsanzeige sieht, sollte deshalb nicht eigenständig davon ausgehen, dass auch die Gepäckabgabe entsprechend länger geöffnet bleibt. Ohne ausdrückliche anderslautende Information der Airline sollte die ursprüngliche Zeitplanung beibehalten werden.

Wer den Check-in nicht rechtzeitig abschließt, riskiert laut Beförderungsbedingungen, ohne Erstattung nicht mitgenommen zu werden. Für die Reiseplanung bedeutet das: Die zusätzliche Zeit für Anreise und Warteschlangen sollte vor der Schlussfrist liegen.