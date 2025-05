Perfekter Autoglanz: Frühjahrsputz mit Profi-Tipps!

Glanz statt Gatsch: Starte mit SONAX & den Profi-Tipps von Wolfgang Hödl strahlend und gepflegt in die neue Saison!

Der Winter hat ganze Arbeit geleistet und nicht nur auf der Piste, sondern auch auf unserem Auto Spuren hinterlassen. Streusalz, Schmutz, hartnäckiger Flugrost und abgestandene Luft im Innenraum sind nicht nur unschön, sondern auf Dauer auch schädlich für Lack, Materialien und Fahrkomfort. Bevor die ersten richtig heißen Tage anrollen, ist also genau jetzt der perfekte Zeitpunkt für den großen Frühjahrsputz! Doch wie geht man es am besten an – von innen nach außen oder doch umgekehrt? Für Klarheit sorgt unser Experte Wolfgang Hödl, der uns in der Oberscheider Waschanlage Auhof gezeigt hat, wie es richtig geht.

Eines vorweg: Gründlichkeit schlägt Reihenfolge! Wer die richtigen SONAX- Produkte kennt, spart nicht nur Zeit, sondern holt das Beste aus seinem Fahrzeug raus. Gestartet wurde außen dort, wo Salz und Flugrost besonders gerne haften bleiben. Danach ging es in die Waschanlage für den Frischekick rundum. Anschließend haben wir uns dem Innenraum gewidmet. Unser Fokus lag auf Details, die oft übersehen werden: Ecken, Cockpit, Scheiben, Sitze und Felgen.

Dank der Expertise von Wolfgang Hödl und der hochwertigen Ausstattung der Oberscheider Waschanlage fühlt sich das Auto nach der Reinigung fast wie neu an und ist bereit für einen glänzenden Start in den Sommer!

Die Produkte von SONAX punkten mit Top-Qualität, stylischem Design, angenehmen Düften und starker Wirkung – und das alles materialschonend & umweltfreundlich.

Der SONAX- Flugrostentferner beseitigt hartnäckige Partikel, schützt den Lack und wirkt sichtbar – vor allem auf hellem Lack. Aufsprühen, abwarten, waschen!

Autorin: Marianne Pušić

