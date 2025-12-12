Von wegen billiger Plörre: Die verborgene Elite unter den Sprudelweinen

Hinter dem oft belächelten Prosecco verbirgt sich eine verborgene Welt hochwertiger Schaumweine. Strenge Regeln und traditionelle Herstellungsmethoden heben einige Perlen vom Massenmarkt ab.

Schaumweine wie Prosecco werden von Weinkennern oft kritisch betrachtet, doch hinter der Fassade des einfachen Sprudelgetränks verbirgt sich eine Welt qualitativ hochwertiger Erzeugnisse. Seit 2010 gelten strenge Regeln: Ein echter Prosecco muss mindestens 85 Prozent aus der regionalen Rebsorte Glera bestehen und darf nur aus definierten Anbaugebieten stammen. Die renommierten Regionen Valdobbiadene und Conegliano tragen das angesehene DOCG-Siegel (kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung).

Der Großteil der Prosecco-Produktion erfolgt jedoch kostengünstig – die Kohlensäure entsteht entweder durch Tankgärung oder wird künstlich hinzugefügt, während die Trauben aus einfachen Lagen maschinell geerntet werden. Frizzante aus anderen Regionen hat einen noch schlechteren Ruf. Während viele preiswerte Produkte diesen Namen tragen, existieren auch bemerkenswerte Alternativen abseits des Massenmarkts.

Selbst der als süßlicher Kitsch-Sprudel bekannte Lambrusco kann bei sorgfältiger Herstellung zu einem ernstzunehmenden Schaumwein avancieren. Es gibt jedoch Ausnahmen zur gängigen Massenproduktion. Eine kleine Gruppe von Prosecco-Produzenten setzt auf die traditionelle Methode, bei der die zweite Gärung in der Flasche stattfindet.

Hochwertige Alternativen

CA’ DE NOCI: Querciole 2024 ist ein Ausnahme-Frizzante von einem der großen Meister. Perfektes Traubenmaterial und Flaschengärung ergeben einen eleganten Sprudel. VIGNETO SAETTI: Nato Libero, Lambrusco 2020 präsentiert sich als erstklassiger, staubtrockener Reserve Lambrusco mit feinherben Aromen und vielschichtiger Struktur.

CASA COSTE PIANE: Prosecco Frizzante Naturalmente überzeugt als hervorragender Prosecco Frizzante mit traditioneller Flaschengärung aus dem Valdobbiadene. NINO FRANCO: Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Brut Nodi ist ein gediegener, klassischer Prosecco mit feinwürziger Aromatik und trockener Stilistik.

Besondere Empfehlungen

PODERE SOTTOILNOCE: Valtiberia 2023 stammt von Max Brondolo, einem Quereinsteiger und längst eine Ikone. Die Trauben für den Frizzante mit Flaschengärung kommen aus besten Lagen. BORTOLOTTI: Piai Alta Prosecco Valdobbiadene DOCG Extra Brut verkörpert klassischen Prosecco-Stil im besten Sinne – kein Gramm Zucker zu viel!

IL FARNETO: Frisant Rosato ist ein köstlicher Rosé Frizzante aus der Emilia Romagna – unverschnörkelt und natürlich produziert, auch schön für den Weihnachtsbrunch. CASA BELFI: Naturalmente Frizzante Bianco zeigt sich als zart cremiger Prosecco Frizzante aus 100 Prozent Glera, dessen lange Hefelagerung ihm Struktur und Charakter verleiht.

BERGIANTI: Lambrusco Stiolorosso 2023 ist kein picksüßer Kitschsprudel, sondern hochwertiger, knochentrockener Schaumwein nach traditioneller Methode. SU ALTO: Frizzante Bio Indigeno Sui Lieviti Prosecco liegt nach der Zweitgärung lange auf der Hefe und reift auf 2.000 Metern in den Dolomiten.

COL VETORAZ: Extra Brut Valdobbiadene Superiore DOCG ist ein trocken ausgebauter Prosecco von den Hügeln des Valdobbiadeene mit Fruchtaromen und floralen Akzenten.

DAL DIN: secco Spumante Valdobbiadene Superiore DOCG Extra Brut präsentiert sich feinfruchtig aus dem Kerngebiet der Anbauregion mit feiner Schaumwein-Perlage und trockenem Ausbau.