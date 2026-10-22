Ein Blick in die Amtsräume des Bundespräsidenten, kostenlos in den Prunksaal oder Rettungshunde in Aktion erleben: Am Nationalfeiertag bietet Wien ein besonderes Ausflugsprogramm. Manche Angebote starten bereits am Wochenende.

Wer für Montag, den 26. Oktober 2026, noch einen Plan sucht, kann in der Wiener Innenstadt mehrere besondere Stationen verbinden. Zum Nationalfeiertag öffnen Institutionen ihre Türen, ausgewählte Museen laden bei freiem Eintritt ein und Einsatzorganisationen zeigen ihr Können.

Ein österreichischer Pass wird in den hier angeführten Besuchsankündigungen nicht als Voraussetzung verlangt. Je nach Veranstaltungsort gelten allerdings Ausweis- und Sicherheitskontrollen. Besonders beim Parlament lohnt sich eine frühzeitige Planung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gratis in die Hofburg

Die Präsidentschaftskanzlei öffnet von 10 bis 15.30 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Ballhausplatz. Besucher können Amts- und Repräsentationsräume des Bundespräsidenten kennenlernen, darunter das Maria-Theresia-Zimmer. Mitarbeiter begleiten die Erkundungstouren und beantworten Fragen zum Haus.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für 10 Uhr ist die gemeinsame Türöffnung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer angekündigt. Ein persönliches Treffen mit jedem Besucher ist damit allerdings nicht garantiert. Bei Bedarf steht ein Lift zur Verfügung.

Parlament: Letzter Einlass schon gegen 14 Uhr

Das Parlament lädt von 10 bis 16 Uhr zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Eine rund 45-minütige Erkundungstour führt durch Sitzungssäle, die Säulenhalle und ein sonst nicht öffentlich zugängliches Ausschusslokal. Zum Abschluss geht es auf die Parlamentsrampe.

Wichtig: Der letzte Einlass ist bereits gegen 14 Uhr vorgesehen. Für einen beschleunigten Zutritt bietet das Parlament buchbare Zeitfenster an. Deren aktuelle Verfügbarkeit sollte vor dem Besuch geprüft werden. Wer einen Termin gebucht hat, soll 15 bis 30 Minuten früher eintreffen.

Besucher ab 14 Jahren benötigen einen amtlichen Lichtbildausweis. Der Eingang befindet sich an der Ecke Schmerlingplatz und Dr.-Karl-Renner-Ring. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich. Kostenlose Besichtigungsmöglichkeiten gibt es im Parlament übrigens auch außerhalb des Nationalfeiertags – am Montag wartet ein besonderes Veranstaltungsprogramm.

Rathausplatz: Rettungshunde und WEGA

Für Familien bietet sich das Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz an. Es findet am Sonntag, 25. Oktober, und am Montag, 26. Oktober, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Montag zeigt die Feuerwehr um 11 Uhr Wissenswertes zum Brennen und Löschen. Um 12 Uhr stehen Therapiebegleithunde auf dem Programm, um 12.15 Uhr Rettungshunde. Die WEGA ist für 13 Uhr angekündigt, die Polizeihunde folgen um 13.15 Uhr. Dazu kommen Vorführungen zu Schadstoffeinsätzen und Verkehrsunfällen.

Mitmachstationen ergänzen das Programm. Wer den Montag bereits verplant hat, kann das Fest somit auch schon am Sonntag besuchen.

Prunksaal und Papyrusmuseum kostenlos besuchen

Die Österreichische Nationalbibliothek öffnet am Feiertag ausgewählte Museumsbereiche bei freiem Eintritt: den Prunksaal bereits ab 9 Uhr, das Papyrusmuseum und das Haus der Geschichte Österreich ab 10 Uhr. Alle drei Angebote laufen bis 18 Uhr.

Im Prunksaal können Besucher auch die Ausstellung „Weltmacht Liebe. Eine Reise durch die Jahrhunderte.“ erkunden. Kurzführungen auf Deutsch und Englisch ergänzen den Besuch.

Für Kinder gibt es von 10.30 bis 17.30 Uhr kreative Angebote: Im Papyrusmuseum können sie auf echtem Papyrus schreiben und Hieroglyphen ausprobieren. Im Prunksaal wartet eine Bastelstation. Eine englischsprachige Führung durch die Dauerausstellung des Papyrusmuseums ist um 13 Uhr angekündigt.

Prunksaal und Papyrusmuseum eignen sich damit auch als überwiegend überdachte Ausflugsroute, falls das Wetter nicht mitspielt.

Heldenplatz: Um 10.56 Uhr nach oben schauen

Das Bundesheer präsentiert sich am 26. Oktober von 9 bis 17 Uhr am Heldenplatz und beim Burgtheater. Ein ungewöhnlich genauer Zeitpunkt steht im Programm: Für 10.56 Uhr ist ein Überflug von Luftfahrzeugen angekündigt.

Von 11 bis 12.30 Uhr folgt die Großangelobung. Anschließend sind verschiedene Vorführungen vorgesehen, unter anderem mit Militärhunden, Militärmusik und militärischem Gerät. Für 16 Uhr ist der Abflug eines Hubschraubers vom Typ AW169 „Lion“ geplant, um 17 Uhr der Zapfenstreich.

Eine kompakte Leistungsschau gibt es bereits am 24. und 25. Oktober jeweils von 11 bis 16 Uhr. Besucher sollten die Sicherheitshinweise beachten: Personen- und Gepäckkontrollen sind möglich; große Taschen, Rucksäcke und Koffer dürfen laut Veranstalter nicht mitgenommen werden.

Weitere Einblicke in besondere Gebäude

Wer Amtsräume und Architektur entdecken möchte, hat zusätzliche Möglichkeiten: Das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz 2 bietet von 12 bis 17 Uhr geführte Rundgänge an. Der letzte Gruppeneinlass ist um 16.30 Uhr vorgesehen.

Das Außenministerium öffnet von 12 bis 17 Uhr, der Zugang erfolgt über die Herrengasse 11. Im Justizpalast am Schmerlingplatz 11 sind von 10 bis 16.30 Uhr Führungen angekündigt. Das Finanzministerium lädt von 10 bis 16 Uhr in das Winterpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse 8 ein.

So lässt sich der Tag planen

Mit Kindern bietet sich das Sicherheitsfest mit einem anschließenden Besuch im Papyrusmuseum an. Als Paar lassen sich Prunksaal und Präsidentschaftskanzlei verbinden. Wer mit Freunden unterwegs ist, kann einen frühzeitig geplanten Parlamentsbesuch mit dem Programm am Heldenplatz kombinieren.

Mehr als zwei Hauptstationen sollten Besucher nicht fest einplanen: Sicherheitskontrollen, Warteschlangen und Wege brauchen Zeit. Auch bei den Öffis ist Aufmerksamkeit nötig. Für die Ringlinien D, 1, 2 und 71 sind am Nationalfeiertag Verkehrsmaßnahmen angekündigt. Die aktuelle Verbindung sollte vor der Abfahrt in WienMobil geprüft werden.

Der Anlass für das Programm ist der Beschluss des österreichischen Neutralitätsgesetzes am 26. Oktober 1955. Zum Nationalfeiertag wurde das Datum 1965. Die Besuchszeiten und Vorführungen entsprechen den veröffentlichten Programmen; kurzfristige Änderungen sind möglich.