AMC erweitert sein Team

AMC, Spezialist für Direktvertrieb von hochwertigem Kochgeschirr, erweitert sein Team in Österreich und sucht neue Mitarbeiter:innen mit Bosnisch-, Kroatisch- oder Serbisch-kenntnissen.

Ziel ist es, die Präsenz in den Communities mit Wurzeln am Balkan zu stärken – dort, wo Familienwerte und die Liebe zum Kochen besonders großgeschrieben werden.

AMC – ein Erfolgs-konzept

AMC gibt es seit mittlerweile 62 Jahren. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen zu einem internationalen Konzern mit Niederlassungen in über 30 Ländern entwickelt. Das Kochgeschirr von AMC ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und die Möglichkeit, Speisen ohne zusätzliches Wasser oder Fett zuzubereiten – so bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe bestmöglich erhalten.

Wie funktioniert das AMC-System?

AMC setzt auf den Direktvertrieb – meist in Form von Hausvorführungen, den sogenannten AMC Kochshows. Interessierte Kund:innen erleben dabei live, wie Speisen mit AMC-Produkten zubereitet werden, können Fragen stellen und sich selbst vom Produkt überzeugen. Die Verkaufsberater:innen sind nicht nur darin geschult, die Produkte zu präsentieren, sondern motivieren auch zum gesunden, effizienten und freudvollen Kochen.

FOTO: zVg.

Offene Stellen für BKS-Sprecher:innen

AMC ist ein Unternehmen, das Vielfalt aktiv lebt und gezielt in den Aufbau multikultureller Teams investiert. Nun soll auch ein eigenes Team für die ex-jugoslawische Community entstehen.

Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien sind häufig begeisterte Hobbyköche, besonders gastfreundlich und schätzen den persönlichen Kontakt – alles Eigenschaften, die hervorragend zur Philosophie von AMC passen.

Ausbildung, Flexibilität & Aufstiegsmöglichkeiten

Wer Teil des AMC-Teams wird, erhält eine umfassende Einschulung, Unterstützung durch erfahrene Kolleg:innen und zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Die Arbeitszeiten sind flexibel und können individuell an familiäre Verpflichtungen oder Nebenjobs angepasst werden. Zusätzlich winken attraktive Boni, Incentive-Reisen und Auszeichnungen für besonders erfolgreiche Verkaufsberater:innen.

Bei AMC betont man: Dieser Job ist mehr als nur eine Verdienstmöglichkeit – er ist eine Gelegenheit, Teil einer starken Gemeinschaft zu werden, neue Freundschaften zu schließen und andere zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren.

Jetzt bewerben!

Alle Interessierten können sich direkt über die offizielle AMC-Website unter https://at.amc.info/ bewerben oder AMC Österreich für weitere Informationen kontaktieren.

AMC Österreich bietet eine einzigartige Chance für alle, die ihre Leidenschaft fürs Kochen mit Erfolg und persönlicher Weiterentwicklung verbinden möchten. Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung, einem modernen Ansatz und dem Ziel, auch Mitglieder der BKS-Community aktiv ins Team einzubinden, öffnet AMC die Tür für eine neue Generation von Verkaufsberater:innen.

AMC Österreich Telefon: +43 1 – 258 26 18 0

E-Mail: at@amc.info

Adresse: Handelskai 388/ Top 222, 1020 Wien

https://at.amc.info/

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.