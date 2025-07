Drama an der Donau: Schnellboot explodiert, Sonntagsausflug endet im Krankenhaus

Dramatische Szenen auf der Donau bei Belgrad: Ein Motorboot explodiert plötzlich, Flammen schlagen hoch. Für zwei Personen endet der Sonntagsausflug im Krankenhaus.

Am Sonntagabend erschütterte eine heftige Explosion die Idylle am Donauufer bei Zemun, einem Stadtteil von Belgrad. Gegen 21 Uhr ging ein Motorboot etwa 30 Meter vom Ufer entfernt in Flammen auf. Wie das Portal Blic berichtet, befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks vier Personen an Bord.

Das Feuer brach im Motorraum aus und breitete sich rasch aus. Ein Mann und eine Frau, beide um die 40 Jahre alt, versuchten verzweifelt, die Flammen einzudämmen. Bei diesem mutigen Rettungsversuch zogen sich beide Verbrennungen zu – der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen, während die Frau mit leichteren Blessuren davonkam.

⇢ Tödliche Radtour: 14-Jähriger stirbt nach Pkw-Kollision



Schnelle Hilfe

Rettungskräfte waren schnell zur Stelle und brachten die beiden Verletzten umgehend in die Klinik für plastische Chirurgie des Klinischen Zentrums Serbiens. Das brennende Boot konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden – vermutlich dank des beherzten Eingreifens von Augenzeugen am Ufer.

Die genaue Ursache der Explosion bleibt vorerst im Dunkeln. Die Behörden haben eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um die Hintergründe des Unglücks aufzuklären.

Häufige Ursachen für Bootsexplosionen

Experten zufolge sind Kraftstofflecks im Motorraum eine der häufigsten Ursachen für Bootsexplosionen. Bei längerer Fahrt kann sich Benzindampf im schlecht belüfteten Motorraum ansammeln und bei Kontakt mit Zündquellen wie elektrischen Funken explosive Gemische bilden. Auch defekte Treibstoffleitungen oder fehlerhafte elektrische Anlagen stellen ein erhebliches Risiko dar.

Im Donaugebiet ereignen sich jährlich 12 bis 15 schwere Bootsunfälle, von denen etwa ein Viertel auf technische Defekte zurückzuführen ist. Besonders im Sommer, wenn viele Freizeitkapitäne unterwegs sind, steigt das Unfallrisiko merklich an.

Vorsichtsmaßnahmen für Bootseigentümer

Bootfahrer sollten vor jeder Ausfahrt eine gründliche Sicherheitskontrolle durchführen. Dazu gehört die Überprüfung aller Kraftstoffleitungen auf Risse oder Lecks. Nach dem Betanken ist es ratsam, den Motorraum vor dem Starten des Motors einige Minuten zu lüften.

Die Installation eines Kohlenmonoxid- und Gasdetektors kann ebenfalls Leben retten.

📍 Ort des Geschehens