Tödliche Radtour: 14-Jähriger stirbt nach Pkw-Kollision

Auf einer Landstraße in Oberösterreich endete die Fahrradtour eines Teenagers in einer Tragödie. Der Zusammenstoß mit einem Auto ließ dem 14-Jährigen keine Überlebenschance.

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend in der oberösterreichischen Gemeinde Offenhausen. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer verlor sein Leben nach einer Kollision mit einem Pkw. Der Jugendliche verstarb noch direkt an der Unfallstelle.

Die genauen Umstände des tragischen Vorfalls auf der Landesstraße 1188 zwischen Offenhausen und dem Ortsteil Zwisl sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen kam es auf Höhe einer Einmündung eines Güterweges zur verhängnisvollen Kollision zwischen dem einheimischen Teenager und dem Fahrzeug.

Tragische Folgen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 14-Jährige von seinem Fahrrad geschleudert. Seine Verletzungen waren so schwerwiegend, dass jede Hilfe zu spät kam.

Neben den Rettungskräften war auch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes im Einsatz, um sowohl die Angehörigen des verstorbenen Jugendlichen als auch den betroffenen Autofahrer psychologisch zu betreuen.

Laut Erhebungen lokaler Medien wie meinbezirk.at und laumat.at wurden auf diesem Streckenabschnitt der Landesstraße 1188 in den vergangenen Monaten keine weiteren schweren Unfälle mit Fahrradfahrern dokumentiert. Eine besondere Unfallhäufung ist nach aktuellen polizeilichen Informationen auf dieser Strecke nicht zu verzeichnen.

