KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Hausarrest

Nach 20 Monaten Haft: René Benko kommt mit Fußfessel frei

Nach 20 Monaten Haft: René Benko kommt mit Fußfessel frei
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

20 Monate Untersuchungshaft, dann ein Richterspruch und plötzlich öffnet sich für René Benko eine Tür, die kaum jemand bekommt.

Das Landesgericht Innsbruck hat dem Antrag von René Benko auf Wechsel in den elektronisch überwachten Hausarrest stattgegeben. Nach 20 Monaten in Untersuchungshaft kann der ehemalige Signa-Chef damit seine Zelle in der Innsbrucker Justizanstalt verlassen. Der Vollzug der Maßnahme erfolgte noch innerhalb weniger Stunden nach seiner Rückkehr in die Justizanstalt.

Benkos Entlassung

Am Mittwochvormittag fiel die Entscheidung im Saal 125 des Landesgerichts Innsbruck, wo Benko persönlich anwesend war. Sein Verteidiger Norbert Wess zeigte sich unmittelbar danach erleichtert: „Wir freuen uns natürlich aus Sicht der Verteidigung aber insbesondere auch für unseren Mandanten, dass das LG Innsbruck unserem Rechtsstandpunkt gefolgt ist.“ Noch am selben Tag bezog Benko eine eigens angemietete Wohnung im Innsbrucker Stadtzentrum mit rund 60 Quadratmetern.

Rechtlich bleibt Benko trotz des Wechsels weiterhin in Untersuchungshaft – lediglich die Form der Vollziehung ändert sich. Dass Untersuchungshäftlinge in Österreich in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln dürfen, ist eine ausgesprochene Ausnahme: Zuletzt erhielt nur eine von 1.863 Personen in Untersuchungshaft diese Möglichkeit.

Nächster Strafprozess

Bereits in drei Wochen steht dem 49-jährigen Immobilienunternehmer der nächste Strafprozess bevor, der die Causen Haselsteiner und Jagdgewehr umfasst. In seiner neuen Unterkunft soll Benko die Gelegenheit haben, sich auf dieses Verfahren vorzubereiten.

Parallel dazu laufen weitere juristische Auseinandersetzungen und Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Hausarrest
Nach 20 Monaten Haft: René Benko kommt mit Fußfessel frei
| Personalwechsel
Babler geht, Marterbauer kommt: So sieht der neue SPÖ-Fahrplan aus
| Raserei
„Ein Freund hat Probleme“: Mit 200 km/h in die Führerschein-Falle
| Energieinfrastruktur
Ölpipeline Ungarn–Serbien erhält grünes Licht
| Hochschulreform
Schluss mit Lateinpflicht? Unis wollen Hürde für Studenten kippen
MEHR AKTUELLE NEWS